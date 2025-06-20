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для взрослых)) За легкостью повествования и экскурсии скрыто огромное количество усилий- придумать маршрут, найти информацию, придумать активности, отрисовать карту, составить, спланировать, распечатать, организовать…. Страшно подумать, сколько времени было потрачено организатором, ведь интерактив требует усилий больше, чем просто заучить и озвучить информацию о князях. Погуляли здорово,перед экскурсией были сомнения:"онлайн-формат или гид?". были опасения насчет онлайн-формата,поэтому брали очный. теперь страха не осталось и интересно, что там в онлайне)) Спасибо Вам и успехов!