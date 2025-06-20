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10%
Квест
до 4 чел.
Лучший выборКвест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Тверь приглашает на свидание
Откройте для себя уникальную Тверь с её историей и архитектурой. Гид расскажет о прошлом города и покажет его главные достопримечательности
Начало: Площадь Михаила тверского
Расписание: В субботу в 12.30
28 июн в 12:30
5 июл в 12:30
700 ₽ за человека
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10%
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, звуки и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
28 июн в 12:30
5 июл в 12:30
630 ₽
700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 июня 2025Прекрасная Екатерина провела нам экскурсию-квест по Твери. Дети и взрослые очень довольны. Все прошло на одном дыхании. После экскурсии посоветовала много мест в Твери (отдельное ей спасибо за это).
- ААнтон16 июня 2025Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Евгений очень увлекательно рассказывал про различные факты города Твери. Его рассказ был не сухой (как и
- ЕЕлена10 июня 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод Евгений прекрасно изложил материал! Было интересно слушать, Евгений провел нас по улочкам Твери и постарался передать атмосферу
- ААнастасия26 мая 2025Екатерина замечательный экскурсовод! Квест интересный, построен логично. Спасибо ей за отличное времяпровождение.
- ММария16 мая 2025Большое спасибо Екатерине за яркое знакомство с Тверью. Экскурсия-квест отличается своей занимательностью за счет интерактива, придуманного Екатериной. Это прикольно, даже
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Интерактивные»
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