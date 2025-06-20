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Интерактивные экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Твери, цены от 630 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Пешая
2.5 часа
-
10%
188 отзывов
Квест
до 4 чел.
Лучший выбор
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая интерактивная экскурсия: Тверь приглашает на свидание
Пешая
2 часа
33 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Тверь приглашает на свидание
Откройте для себя уникальную Тверь с её историей и архитектурой. Гид расскажет о прошлом города и покажет его главные достопримечательности
Начало: Площадь Михаила тверского
Расписание: В субботу в 12.30
28 июн в 12:30
5 июл в 12:30
700 ₽ за человека
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Пешая
2 часа
-
10%
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, звуки и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
28 июн в 12:30
5 июл в 12:30
630 ₽700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 июня 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Прекрасная Екатерина провела нам экскурсию-квест по Твери. Дети и взрослые очень довольны. Все прошло на одном дыхании. После экскурсии посоветовала много мест в Твери (отдельное ей спасибо за это).
  • А
    Антон
    16 июня 2025
    Групповая интерактивная экскурсия: Тверь приглашает на свидание
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Евгений очень увлекательно рассказывал про различные факты города Твери. Его рассказ был не сухой (как и
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    погода) и интересный. Очень запомнилось, что Евгений на набережной Волги, где был дождь и достаточно неприятный ветер шел лицом к слушателям. Большое спасибо Евгению за захватывающую экскурсию и его увлеченность в таких непростых погодных условиях!

  • Е
    Елена
    10 июня 2025
    Групповая интерактивная экскурсия: Тверь приглашает на свидание
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Евгений прекрасно изложил материал! Было интересно слушать, Евгений провел нас по улочкам Твери и постарался передать атмосферу
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    этого прекрасного города 👍 Мы покупали билеты на групповую экскурсию, но были только мы с мужем, экскурсию провели для нас двоих. Благодарим Спутник за организацию и качественное проведение мероприятия 👍 Уже не первый год обращаемся в компанию Спутник для покупки экскурсий и всегда все проходит на высоком уровне

  • А
    Анастасия
    26 мая 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Екатерина замечательный экскурсовод! Квест интересный, построен логично. Спасибо ей за отличное времяпровождение.
  • М
    Мария
    16 мая 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Большое спасибо Екатерине за яркое знакомство с Тверью. Экскурсия-квест отличается своей занимательностью за счет интерактива, придуманного Екатериной. Это прикольно, даже
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    для взрослых)) За легкостью повествования и экскурсии скрыто огромное количество усилий- придумать маршрут, найти информацию, придумать активности, отрисовать карту, составить, спланировать, распечатать, организовать…. Страшно подумать, сколько времени было потрачено организатором, ведь интерактив требует усилий больше, чем просто заучить и озвучить информацию о князях. Погуляли здорово,перед экскурсией были сомнения:"онлайн-формат или гид?". были опасения насчет онлайн-формата,поэтому брали очный. теперь страха не осталось и интересно, что там в онлайне)) Спасибо Вам и успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Интерактивные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Городской сад
  8. Памятник Афанасию Никитину
  9. Трехсвятская улица
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2025
Сейчас в Твери в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 630 до 5400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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