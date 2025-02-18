На этой экскурсии по Твери вы узнаете о её европейском шарме, увидите величественные здания и прогуляетесь по Английской набережной. Узнайте о прозорливости архитекторов, стойкости тверских женщин и секретах местного пива. Встреча с Пушкиным и аромат пирогов на обжорном ряду сделают прогулку незабываемой.
Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего Твери, открывая для себя её многогранность и гостеприимство
Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего Твери, открывая для себя её многогранность и гостеприимство
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Европейский шарм города
- 🏛️ Величественные здания
- 👩🎨 Истории тверских женщин
- 🍺 Секреты местного пива
- 📜 Легенды и таинственные истории
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Английская набережная
- Императорский путевой дворец
- Спасо-Преображенский собор
- Памятник Афанасию Никитину
Описание экскурсии
Дорогие путешественники! Приглашаю вас на незабываемую экскурсию по Твери — удивительному городу, который словно захватил дух Европы! Здесь, среди старинных улиц и величественных зданий, мы увидим, как по воле Екатерины II Тверь превратилась в город с истинно европейским шармом и неповторимой атмосферой. Вместе мы:
Удивимся прозорливости архитекторов, создавших город более 260 лет назад • Почувствуем чистый воздух центра города, ощутимо отличающийся от окраинного • Поблагодарим Екатерину II за её щедрые дары и внимание к Твери • Убедимся в стойкости и целеустремлённости тверских женщин, внесших свой вклад в историю города • Пройдёмся по Английской набережной и насладимся французским изяществом фасадов • Узнаем старинный рецепт тверского пива и традицию приветственной рюмочки • Поздороваемся с самим Пушкиным и поговорим о его любимых конфетах, которыми его встречали на берегах Волги • Ощутим аромат пирогов на обжорном ряду, где сегодня установлен памятник Афанасию Никитину • Восхитимся величием Императорского путевого дворца и поклонимся Спасо-Преображенскому собору. Эта прогулка позволит вам увидеть Тверь во всём её величии и многогранности: почти площадь Звезды, напоминающая Париж, почти Амалиенборг, как в Копенгагене, и мосты, что навевают мысли о Будапеште. Вы узнаете легенды и таинственные истории, героические подвиги и захватывающие события, которые бережно хранят стены и улицы нашего города. Приезжайте! Я жду вас с нетерпением, чтобы поделиться с вами частичкой нашей истории и теплом гостеприимной Твери. Важная информация: Экскурсия длиться два часа, пешеходная. Главное одеться по погоде и не забыть хорошее настроение.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверской Арбат
- Новые арт объекты
- Исторический центр города застройки Петра Романовича Никитина
- Основная перспектива города и великолепные площади на ней
- Французская набережная, с которой откроется вид на левобережье
- Историческое место образования нашего города
- Волга с ее мостами
- Памятник самому известному тверскому путешественнику Афанасию Никитин
- Памяткник А.С. Пушкину
- Спасо Преображенский Собор
- Путевой Императорский дворец
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лучи Твери, рядом с Кругом
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Дорогой друг! Я благодарна за доверие ко мне и предлагаю встретиться в самом центре нашего города на пересечении ул Трехсвятской и бульвара Радищева
- Около арт объекта Лучи Твери
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 фев 2025
Все было супер. Очень понравилось. Экскурсия прошла очень хорошо. Всё понравилась
Е
Елена
17 фев 2025
Прекрасный экскурсовод Ирина.
Испытали истинное удовольствие от экскурсии, не смотря на холодный день.
Ирина рассказывает очень интересно и много необычных фактов. Создаёт тёплую, дружественную и интеллигентную обстановку.
Наша семья осталась довольна, советуем экскурсовода Ирину! 💯👍
Испытали истинное удовольствие от экскурсии, не смотря на холодный день.
Ирина рассказывает очень интересно и много необычных фактов. Создаёт тёплую, дружественную и интеллигентную обстановку.
Наша семья осталась довольна, советуем экскурсовода Ирину! 💯👍
М
Марина
10 фев 2025
Д
Денис
3 фев 2025
Очень понравилась экскурсия, когда экскурсовод по настоящему любит свой город и свою работу это здорово, столько мелочей, забавных историй и знаковых мест, а также архитектурных изысков! И сам город открылся
И
Инна
2 фев 2025
Ирина — очень любезная и приятная женщина. Знающий экскурсовод, позитивная и интеллигентная. Отличный получился маршрут. Все 2 часа непрерывно рассказывала об истории города. В конце прогулки, по нашей просьбе, привела нас в классный ресторан, в котором был забронирован столик!
Супер! Рекомендую!
Супер! Рекомендую!
М
Михаил
23 дек 2024
Экскурсия понравилась, все очень хорошо. Спасибо!
Похожие экскурсии из Твери
Групповая
до 25 чел.
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в четверг и пятницу в 16:00, в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
22 мар в 12:00
23 мар в 11:00
670 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Сегодня в 14:00
19 мар в 10:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.