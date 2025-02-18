Дорогие путешественники! Приглашаю вас на незабываемую экскурсию по Твери — удивительному городу, который словно захватил дух Европы! Здесь, среди старинных улиц и величественных зданий, мы увидим, как по воле Екатерины II Тверь превратилась в город с истинно европейским шармом и неповторимой атмосферой. Вместе мы:

Удивимся прозорливости архитекторов, создавших город более 260 лет назад • Почувствуем чистый воздух центра города, ощутимо отличающийся от окраинного • Поблагодарим Екатерину II за её щедрые дары и внимание к Твери • Убедимся в стойкости и целеустремлённости тверских женщин, внесших свой вклад в историю города • Пройдёмся по Английской набережной и насладимся французским изяществом фасадов • Узнаем старинный рецепт тверского пива и традицию приветственной рюмочки • Поздороваемся с самим Пушкиным и поговорим о его любимых конфетах, которыми его встречали на берегах Волги • Ощутим аромат пирогов на обжорном ряду, где сегодня установлен памятник Афанасию Никитину • Восхитимся величием Императорского путевого дворца и поклонимся Спасо-Преображенскому собору. Эта прогулка позволит вам увидеть Тверь во всём её величии и многогранности: почти площадь Звезды, напоминающая Париж, почти Амалиенборг, как в Копенгагене, и мосты, что навевают мысли о Будапеште. Вы узнаете легенды и таинственные истории, героические подвиги и захватывающие события, которые бережно хранят стены и улицы нашего города. Приезжайте! Я жду вас с нетерпением, чтобы поделиться с вами частичкой нашей истории и теплом гостеприимной Твери. Важная информация: Экскурсия длиться два часа, пешеходная. Главное одеться по погоде и не забыть хорошее настроение.