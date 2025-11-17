Увлекательная экскурсия в Твери приглашает окунуться в эпоху Петра I. На берегу реки Тверца, в селе Медное, вы увидите воссозданную Тверецкую барку в реальном размере.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная Тверецкая барка
- 📜 История времён Петра I
- 🧭 Роль лоцмана на судне
- 🌿 Живописные виды природы
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
Что можно увидеть
- Тверецкая барка
- Вышневолоцкая водная система
Описание экскурсии
Необычная экскурсия о великом водном пути Хотите прикоснуться к эпохе Петра I и узнать, как строились и ходили барки по великому водному пути? Добро пожаловать в село Медное на берегу реки Тверца — место, где оживает история. Экскурсия проходит у уникального арт-объекта — Тверецкой барки. Это модель настоящего плоскодонного судна, воссозданного в реальном размере. Вы не просто посмотрите — вы окажетесь внутри эпохи. Что вас ждёт:
- Узнаете всё о Вышневолоцкой водной системе, соединявшей Волгу с Балтийским морем.
- Разберётесь, как строили барки, что они перевозили и как ими управляли.
• Попробуете себя в роли лоцмана, научитесь вязать морские узлы и изучите судно изнутри. Прогулка проходит в живописном месте у глэмпинга «Тверской-Ямской» — идеально для отдыха с семьёй, для любознательных путешественников и любителей истории. Важная информация:
- Транспортная доступность: 4 км. по асфальтированной дороге от села Медное, 4 км. от федеральной трассы М10.
- Автомобиль можно поставить на стоянку, к зданию ресепшен глэмпинга, в котором располагаются уборные комнаты. Расстояние от парковки до Тверецкой барки - 200 метров.
- При пасмурной погоде всем участникам программы выдаются зонты.
Каждую пятницу (в 15:00), субботу и воскресенье (в 12:00, в 15:00)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Медное
- Тверецкая барка
- Великий водный путь
Что включено
- Услуга гида
- Охраняемая парковка
- Зонты (при пасмурной погоде)
Что не входит в цену
- Трансфер до места экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тверская область, Калининский МО, Медновское с/п, д. Ямок
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу (в 15:00), субботу и воскресенье (в 12:00, в 15:00)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Транспортная доступность: 4 км по асфальтированной дороге от села Медное, 4 км от федеральной трассы М10
- Автомобиль можно поставить на стоянку, к зданию ресепшен глэмпинга, в котором располагаются уборные комнаты. Расстояние от парковки до Тверецкой барки - 200 метров
- При пасмурной погоде всем участникам программы выдаются зонты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
