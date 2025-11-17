Необычная экскурсия о великом водном пути Хотите прикоснуться к эпохе Петра I и узнать, как строились и ходили барки по великому водному пути? Добро пожаловать в село Медное на берегу реки Тверца — место, где оживает история. Экскурсия проходит у уникального арт-объекта — Тверецкой барки. Это модель настоящего плоскодонного судна, воссозданного в реальном размере. Вы не просто посмотрите — вы окажетесь внутри эпохи. Что вас ждёт:

Узнаете всё о Вышневолоцкой водной системе, соединявшей Волгу с Балтийским морем.

Разберётесь, как строили барки, что они перевозили и как ими управляли.

Попробуете себя в роли лоцмана, научитесь вязать морские узлы и изучите судно изнутри. Прогулка проходит в живописном месте у глэмпинга «Тверской-Ямской» — идеально для отдыха с семьёй, для любознательных путешественников и любителей истории. Важная информация:.

