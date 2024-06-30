Экскурсии выходного дня в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Твери, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
124 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Сегодня в 08:00
7 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тверской кремль в VR-очках
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
8 отзывов
В тренде
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950 за человека
Столица Верхневолжья в рассказах коренного тверичанина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Столица Верхневолжья в рассказах коренного тверичанина
Погрузитесь в атмосферу древней Твери с коренным жителем. Узнайте о князе Михаиле Тверском, Афанасии Никитине и других исторических личностях. (160 symbols)
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 333 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    30 июня 2024
    Тверской кремль в VR-очках
    Экскурсия понравилась. Позволяет посмотреть Тверь в 12,13 и 16 веках. Михаил действительно разбирается в истории и любит свое дело. Это не обзорная экскурсия, а скорее погружение в прошлое, но основные вехи Твери экскурсовод все же затронул. Нам все понравилось, рекомендую
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Столица Верхневолжья в рассказах коренного тверичанина
    Экскурсия была интересная, насыщенная. Неординарный подход к ведению и изложению информации. Экскурсовод подсказал многие интересные места для самостоятельного посещения. Поскольку
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    были первый раз в Твери и не знали куда пойти. Рекомендуем своим друзьям. Приемлемая цена для двух с половиной часовой экскурсии.

  • Е
    Екатерина
    28 июня 2024
    Тверской кремль в VR-очках
    Замечательно! Мы увидели Тверь, которую другие не видят теперь. Жаль, что сгорела. Михаил, спасибо! Экскурсию рекомендуем всем.
  • М
    Мария
    24 июня 2024
    Добро пожаловать в Тверь
    Экскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивался, о том кто жил
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    и творил в нём (и мимо приезжал). Экскурсия проходит по центральной улице и набережной (без посещения пешеходной улицы). Для общего знакомства с городом вполне себе подходит. Лично мне не хватило какой-то структурированности в рассказе (всё обо всём и сразу). У Ирины очень быстрая речь (понятно что знаний много, и хочет рассказать побольше), но мне сложновато запоминать на такой скорости (субъективное восприятие). В общем, хорошая прогулка!

    Экскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивалсяЭкскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивалсяЭкскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивалсяЭкскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивалсяЭкскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивалсяЭкскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивалсяЭкскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивалсяЭкскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивался
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Добро пожаловать в Тверь
    Интересная подача исторических фактов. Информация воспринималась очень легко. Доброжелательное отношение. Время пролетело очень быстро)
  • Н
    Наталья
    16 июня 2024
    Тверской кремль в VR-очках
    Экскурсия великолепная! Интересное погружение в прошлое с возможностью увидеть модели. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Тверь
  2. Тверской кремль в VR-очках
  3. Столица Верхневолжья в рассказах коренного тверичанина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Афанасию Никитину
  5. Памятник Михаилу Тверскому
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2024
Сейчас в Твери в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2024 год на выходные, 133 ⭐ отзыва, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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