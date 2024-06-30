1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Сегодня в 08:00
7 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
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Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Столица Верхневолжья в рассказах коренного тверичанина
Погрузитесь в атмосферу древней Твери с коренным жителем. Узнайте о князе Михаиле Тверском, Афанасии Никитине и других исторических личностях. (160 symbols)
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 333₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина30 июня 2024Экскурсия понравилась. Позволяет посмотреть Тверь в 12,13 и 16 веках. Михаил действительно разбирается в истории и любит свое дело. Это не обзорная экскурсия, а скорее погружение в прошлое, но основные вехи Твери экскурсовод все же затронул. Нам все понравилось, рекомендую
- ЮЮлия30 июня 2024Экскурсия была интересная, насыщенная. Неординарный подход к ведению и изложению информации. Экскурсовод подсказал многие интересные места для самостоятельного посещения. Поскольку
- ЕЕкатерина28 июня 2024Замечательно! Мы увидели Тверь, которую другие не видят теперь. Жаль, что сгорела. Михаил, спасибо! Экскурсию рекомендуем всем.
- ММария24 июня 2024Экскурсию для нас провела Ирина, показала основные достопримечательности, рассказала о том как город строится и развивался, о том кто жил
- ЕЕкатерина22 июня 2024Интересная подача исторических фактов. Информация воспринималась очень легко. Доброжелательное отношение. Время пролетело очень быстро)
- ННаталья16 июня 2024Экскурсия великолепная! Интересное погружение в прошлое с возможностью увидеть модели. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На выходные»
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