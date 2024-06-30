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и творил в нём (и мимо приезжал). Экскурсия проходит по центральной улице и набережной (без посещения пешеходной улицы). Для общего знакомства с городом вполне себе подходит. Лично мне не хватило какой-то структурированности в рассказе (всё обо всём и сразу). У Ирины очень быстрая речь (понятно что знаний много, и хочет рассказать побольше), но мне сложновато запоминать на такой скорости (субъективное восприятие). В общем, хорошая прогулка!