1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека
Мини-группа
1 час
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
Расписание: См. расписание
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
650₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
«Тверь кабацкая»: путешествие по гастрономической карте исторической Твери
Откройте для себя вкус исторической Твери через её знаменитые кабаки, рестораны и трактиры
Начало: Памятник Афанасию Никитину
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
2 900₽ за человека
Групповая
3.5 часа
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел4 июня 2024Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
- ННадежда3 июня 2024Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
- ИИлона3 июня 2024Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.
- ММарина2 июня 2024Благодарим Викторию за прекрасно проведенную экскурсию по замечательному городу. Рассказ гида об исторических фактах, событиях был содержательный, интересный, познавательный, будил воображение. 2 часа пролетели, как на одном дыхании. Всем путешественникам и любителям истории рекомендую к посещению эту экскурсию.
- ААнтонина2 июня 2024Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
- ЮЮлия1 июня 2024Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
- ММарина27 мая 2024Замечательный экскурсовод. Отличная экскурсия. Спасибо
- ООльга26 мая 2024Мы были на экскурсии в субботу, 4 человека. Экскурсия просто восторг!!!! Анна так интересно и увлекательно все рассказывала,что мы вспоминаем всё
- ИИрина26 мая 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия! Хороший, грамотный и увлеченный экскурсовод Анна! Получили приятное и полное представление о Твери. Обязательно вернёмся в этот город! Нам все понравилось!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Большое спасибо, Алексею,за экскурсию. Нам всё очень понравилось. Интересно, позитивно.
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