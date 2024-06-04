Групповые экскурсии Твери

Найдено 8 экскурсий в категории «Групповые» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
151 отзыв
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670 за человека
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Тверской кремль в VR-очках
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950 за человека
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
190 отзывов
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
700 за человека
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
123 отзыва
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
Расписание: См. расписание
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
650 за человека
«Тверь кабацкая»: гастрономическая экскурсия с дегустациями
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
41 отзыв
«Тверь кабацкая»: путешествие по гастрономической карте исторической Твери
Откройте для себя вкус исторической Твери через её знаменитые кабаки, рестораны и трактиры
Начало: Памятник Афанасию Никитину
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
2 900 за человека
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
42 отзыва
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
1 100 за человека
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    4 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
  • И
    Илона
    3 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.
    Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилосьПервый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Благодарим Викторию за прекрасно проведенную экскурсию по замечательному городу. Рассказ гида об исторических фактах, событиях был содержательный, интересный, познавательный, будил воображение. 2 часа пролетели, как на одном дыхании. Всем путешественникам и любителям истории рекомендую к посещению эту экскурсию.
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
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    на город и жителей другими глазами. Очень хороший маршрут, подача материала, живо и интересно. Немного совсем поработать с дикцией и будет вообще все безупречно.

    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
    Замечательный экскурсовод. Отличная экскурсия. Спасибо
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
    Мы были на экскурсии в субботу, 4 человека. Экскурсия просто восторг!!!! Анна так интересно и увлекательно все рассказывала,что мы вспоминаем всё
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    и сегодня и благодарим её за такой труд,самоотдачу. Видно было,что она очень много знает и хочет все рассказать и у неё это очень здорово получалось. Побольше бы таких профессионалов. Очень рады,что попали к ней на экскурсию и хочется ещё приехать в Тверь.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    «Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! Хороший, грамотный и увлеченный экскурсовод Анна! Получили приятное и полное представление о Твери. Обязательно вернёмся в этот город! Нам все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
    Большое спасибо, Алексею,за экскурсию. Нам всё очень понравилось. Интересно, позитивно.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
  2. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  3. Тверской кремль в VR-очках
  4. Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
  5. Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Групповые" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 535 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 615 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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