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и сегодня и благодарим её за такой труд,самоотдачу. Видно было,что она очень много знает и хочет все рассказать и у неё это очень здорово получалось. Побольше бы таких профессионалов. Очень рады,что попали к ней на экскурсию и хочется ещё приехать в Тверь.