Путешествие в прошлое с VR-очками позволит увидеть Тверь XVIII века глазами современника.
Уникальная экскурсия предлагает не только знакомство с архитектурой и культурой эпохи Екатерины Великой, но и возможность стать участником триумфальных шествий и восстановительных работ после пожара.
Тверской императорский дворец, площадь Михаила Тверского и другие достопримечательности оживут перед вами. Это шанс по-новому взглянуть на историю города и ощутить его величие
5 причин купить эту экскурсию
- 🕶️ Погружение в эпоху Екатерины Великой
- 🏛️ Уникальные исторические панорамы
- 🎭 Участие в событиях XVIII века
- 📜 Знакомство с архитектурой Твери
- 👑 Истории триумфальных шествий
Что можно увидеть
- Площадь Михаила Тверского
- Площадь Ленина
- Улица Советская
- Театральная площадь
- Соборная площадь
- Тверской императорский дворец
Описание экскурсии
Маршрут прогулки
- Площадь Михаила Тверского — парадный въезд в город
- Площадь Ленина — жемчужина в ожерелье прекрасной дамы Твери
- Ул. Советская — главная ось городского пространства
- Театральная площадь — место расположения гостиного двора
- Соборная площадь — сердце древней Твери
- Тверской императорский дворец — главная архитектурная достопримечательность города
В VR-очках вы увидите:
- Облик Твери 18 и 19 века
- Триумфальную арку для Екатерины Второй
- Прижизненный памятник государыне
- Улицу Миллионную, которой нет на картах современного города
- И многое-многое другое!
А ещё мы расскажем:
- О городе эпохи Екатерины Великой
- Традициях триумфальных шествий императорских особ
- Восстановлении города после пожара
- Градостроительном плане Твери, который был создан Петром Никитиным как образец регулярного города
- И не только!
Организационные детали
- Перед началом прогулки мы выдадим вам VR-очки и расскажем, как ими пользоваться
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети до 12 лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 1088 туристов
Тверь — наш родной город! Мы любим его историю, провинциальность, древность. Хотим этой любовью поделиться с другими! Показывая Тверь сегодняшнюю и рассказывая о Твери старинной, пышной императорской, экономной купеческой, строго-регулярной и хаотично-беспорядочной, хотим поделиться с вами любовью к этому удивительному городу. Он может вдохновлять и заряжать энергией, которой мы и поделимся с вами на экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надир
6 сен 2025
Очки виртуальной реальности, к сожалению не произвели впечатление. Качество картинки очень посредственное. Нет полного соответствия точки съёмки с действительностью. 4 точки видео с очками- это мало. В очки вставлялись смартфоны….
Михаил
Ответ организатора:
Очень жаль, что вы не оценили данный продукт. Это не стерео-фотографии, которые можно найти в просторах интернета, а долгая и кропотливая работа целой команды специалистов: историков, художников и специалистов 3D графики. Мы воссоздали утраченную Тверь эпохи Екатерины Великой.
Е
Екатерина
14 июл 2025
Экскурсия проходила 12 июля, было очень жарко, но время пролетело незаметно. Очень интересно погружаться в другую эпоху в очках, интересный эффект. Большое спасибо Михаилу за рассказ и уделенное нам время.
М
Марина
7 июл 2025
В восторге все: и мы с мужем, и 8летний ребёнок! Очень интересная и нескучная экскурсия- всем советую.
Входит в следующие категории Твери
