Мои заказы

Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках

Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Путешествие в прошлое с VR-очками позволит увидеть Тверь XVIII века глазами современника.

Уникальная экскурсия предлагает не только знакомство с архитектурой и культурой эпохи Екатерины Великой, но и возможность стать участником триумфальных шествий и восстановительных работ после пожара.

Тверской императорский дворец, площадь Михаила Тверского и другие достопримечательности оживут перед вами. Это шанс по-новому взглянуть на историю города и ощутить его величие
4.4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕶️ Погружение в эпоху Екатерины Великой
  • 🏛️ Уникальные исторические панорамы
  • 🎭 Участие в событиях XVIII века
  • 📜 Знакомство с архитектурой Твери
  • 👑 Истории триумфальных шествий
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках© Михаил
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках© Михаил
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках© Михаил

Что можно увидеть

  • Площадь Михаила Тверского
  • Площадь Ленина
  • Улица Советская
  • Театральная площадь
  • Соборная площадь
  • Тверской императорский дворец

Описание экскурсии

Маршрут прогулки

  • Площадь Михаила Тверского — парадный въезд в город
  • Площадь Ленина — жемчужина в ожерелье прекрасной дамы Твери
  • Ул. Советская — главная ось городского пространства
  • Театральная площадь — место расположения гостиного двора
  • Соборная площадь — сердце древней Твери
  • Тверской императорский дворец — главная архитектурная достопримечательность города

В VR-очках вы увидите:

  • Облик Твери 18 и 19 века
  • Триумфальную арку для Екатерины Второй
  • Прижизненный памятник государыне
  • Улицу Миллионную, которой нет на картах современного города
  • И многое-многое другое!

А ещё мы расскажем:

  • О городе эпохи Екатерины Великой
  • Традициях триумфальных шествий императорских особ
  • Восстановлении города после пожара
  • Градостроительном плане Твери, который был создан Петром Никитиным как образец регулярного города
  • И не только!

Организационные детали

  • Перед началом прогулки мы выдадим вам VR-очки и расскажем, как ими пользоваться
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1700 ₽
Дети до 12 лет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 1088 туристов
Тверь — наш родной город! Мы любим его историю, провинциальность, древность. Хотим этой любовью поделиться с другими! Показывая Тверь сегодняшнюю и рассказывая о Твери старинной, пышной императорской, экономной купеческой, строго-регулярной и хаотично-беспорядочной, хотим поделиться с вами любовью к этому удивительному городу. Он может вдохновлять и заряжать энергией, которой мы и поделимся с вами на экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Надир
Надир
6 сен 2025
Очки виртуальной реальности, к сожалению не произвели впечатление. Качество картинки очень посредственное. Нет полного соответствия точки съёмки с действительностью. 4 точки видео с очками- это мало. В очки вставлялись смартфоны….
читать дальше

это как то смешно.
Ребята, если хотите сделать продукт и его предлагать, то надо сделать так, что это было просто супер. Должны быть персонажи, которые. двигались и можно было с ними пройтись. А это простые стереофотографии.
Все бы ничего, но за это заплатил 5000 руб на двоих…. стыдно. Я большее удовольствие получил на следующий день обзорной экскурсии по 900 руб с носа.

Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Очень жаль, что вы не оценили данный продукт. Это не стерео-фотографии, которые можно найти в просторах интернета, а долгая и кропотливая работа целой команды специалистов: историков, художников и специалистов 3D графики. Мы воссоздали утраченную Тверь эпохи Екатерины Великой.
Е
Екатерина
14 июл 2025
Экскурсия проходила 12 июля, было очень жарко, но время пролетело незаметно. Очень интересно погружаться в другую эпоху в очках, интересный эффект. Большое спасибо Михаилу за рассказ и уделенное нам время.
М
Марина
7 июл 2025
В восторге все: и мы с мужем, и 8летний ребёнок! Очень интересная и нескучная экскурсия- всем советую.

Входит в следующие категории Твери

Похожие экскурсии из Твери

«Клянусь своей треуголкой». Прогулка по Твери эпохи Екатерины Великой
Пешая
2 часа
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Клянусь своей треуголкой
Увлекательная прогулка по Твери времён Екатерины II. Узнайте о её влиянии на город и насладитесь историческими видами
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
15 ноя в 12:30
16 ноя в 12:30
1200 ₽ за человека
Тверь великих писателей
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверь великих писателей
Пушкин, Крылов, Карамзин, Достоевский - эти имена связаны с Тверью. Узнайте, как город вдохновлял и влиял на их творчество
Завтра в 13:00
14 ноя в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Пешая
2 часа
159 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
775 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Твери