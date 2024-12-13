Групповая экскурсия по Твери эпохи Екатерины Великой - это возможность увидеть уникальный городской ансамбль, сохранивший дух Русского Просвещения.
Участники прогуляются по аутентичным кварталам, изучат дворец Демидова, полюбуются Церковью Рождества Христова и отправят желания в Вознесенском Соборе. В подарок - книга с материалами о достопримечательностях. Это идеальный способ узнать историю и насладиться атмосферой галантного века
Участники прогуляются по аутентичным кварталам, изучат дворец Демидова, полюбуются Церковью Рождества Христова и отправят желания в Вознесенском Соборе. В подарок - книга с материалами о достопримечательностях. Это идеальный способ узнать историю и насладиться атмосферой галантного века
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в эпоху Екатерины Великой
- 📚 Подарок - книга о достопримечательностях
- ⛪ Посещение древних храмов
- 🏰 Изучение дворца Демидова
- 🌉 Виды на Волгу и Тверцу
Что можно увидеть
- Дворец Демидова
- Церковь Рождества Христова
- Вознесенский Собор
- Тверское трёхлучие
- Тверской императорский дворец
Описание экскурсии
Во время променада по центру города вы окунётесь в золотой век Твери — эпоху Екатерины II. В те годы Тверь стала «любимой игрушкой» великой императрицы и предметом её забот. Я расскажу, как амбиции Екатерины II, талант архитектора Петра Никитина и деньги тверских купцов привели к реализации утопического проекта самого красивого провинциального города России.
Как пройдёт прогулка
- Изучим дворец Никиты Акинфиевича Демидова и узнаем почему уральский промышленник организовал в Твери контору
- Побываем на пристани тверских самолётов и поймём, где они летали в середине 19 века
- Полюбуемся Церковью Рождества Христова в Рыбаках — одним из самых древних сохранившихся храмов нашего города
- В Вознесенском Соборе отправим свои желания «почтой ангела»
- Заглянем во Двор «губернаторского» дома и проследим этапы постройки резиденции от 18 до 20 века
- Посетим предместье, регулярный город и крепость
- Увидим Тверское трёхлучие и систему парадных площадей
- Насладимся видами стрелки двух рек — Волги и Тверцы
- Расшифруем пророчества местного юродивого и побываем на ночном торге тверскими чулками и варежкам
- Окажемся на Соборной площади у великолепного Тверского императорского дворца
Каждый гость получит в подарок потрясающую книгу с дополнительными текстовыми и визуальными материалами. Это сотня страниц красоты в стильном обрамлении дизайнера Кати Рябцевой. Неоценимый помощник в показе достопримечательностей города, милый сувенир на память, полезный справочник о локациях и героях прогулки.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Твери
Я не просто гид в Твери — а своего рода визитная карточка города. Создатель и вдохновитель АРТотеки «Берёзовый сказ», посвящённой русской культуре и ее главному символу — берёзе. Коллекционер иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
13 дек 2024
Доброго дня! Была на экскурсии у Алексея 11 декабря 2024 г. Приятно порадовало что несмотря на то, что я одна была записана, экскурсия была проведена. Я приехала из Республики Бурятия,
Н
Наталья
21 окт 2024
Была очень интересная экскурсия. Много нового узнала. Алексей подарил свою книгу по теме экскурсии. Думаю посетить и другие экскурсии Алексея, если у него будет время
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