«Клянусь своей треуголкой». Прогулка по Твери эпохи Екатерины Великой

Увлекательная прогулка по Твери времён Екатерины II. Узнайте о её влиянии на город и насладитесь историческими видами
Групповая экскурсия по Твери эпохи Екатерины Великой - это возможность увидеть уникальный городской ансамбль, сохранивший дух Русского Просвещения.

Участники прогуляются по аутентичным кварталам, изучат дворец Демидова, полюбуются Церковью Рождества Христова и отправят желания в Вознесенском Соборе. В подарок - книга с материалами о достопримечательностях. Это идеальный способ узнать историю и насладиться атмосферой галантного века
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в эпоху Екатерины Великой
  • 📚 Подарок - книга о достопримечательностях
  • ⛪ Посещение древних храмов
  • 🏰 Изучение дворца Демидова
  • 🌉 Виды на Волгу и Тверцу
«Клянусь своей треуголкой». Прогулка по Твери эпохи Екатерины Великой
«Клянусь своей треуголкой». Прогулка по Твери эпохи Екатерины Великой
«Клянусь своей треуголкой». Прогулка по Твери эпохи Екатерины Великой
Ближайшие даты:
16
фев22
фев8
мар
Время начала: 12:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Дворец Демидова
  • Церковь Рождества Христова
  • Вознесенский Собор
  • Тверское трёхлучие
  • Тверской императорский дворец

Описание экскурсии

Во время променада по центру города вы окунётесь в золотой век Твери — эпоху Екатерины II. В те годы Тверь стала «любимой игрушкой» великой императрицы и предметом её забот. Я расскажу, как амбиции Екатерины II, талант архитектора Петра Никитина и деньги тверских купцов привели к реализации утопического проекта самого красивого провинциального города России.

Как пройдёт прогулка

  • Изучим дворец Никиты Акинфиевича Демидова и узнаем почему уральский промышленник организовал в Твери контору
  • Побываем на пристани тверских самолётов и поймём, где они летали в середине 19 века
  • Полюбуемся Церковью Рождества Христова в Рыбаках — одним из самых древних сохранившихся храмов нашего города
  • В Вознесенском Соборе отправим свои желания «почтой ангела»
  • Заглянем во Двор «губернаторского» дома и проследим этапы постройки резиденции от 18 до 20 века
  • Посетим предместье, регулярный город и крепость
  • Увидим Тверское трёхлучие и систему парадных площадей
  • Насладимся видами стрелки двух рек — Волги и Тверцы
  • Расшифруем пророчества местного юродивого и побываем на ночном торге тверскими чулками и варежкам
  • Окажемся на Соборной площади у великолепного Тверского императорского дворца

Каждый гость получит в подарок потрясающую книгу с дополнительными текстовыми и визуальными материалами. Это сотня страниц красоты в стильном обрамлении дизайнера Кати Рябцевой. Неоценимый помощник в показе достопримечательностей города, милый сувенир на память, полезный справочник о локациях и героях прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
В
13 дек 2024
Доброго дня! Была на экскурсии у Алексея 11 декабря 2024 г. Приятно порадовало что несмотря на то, что я одна была записана, экскурсия была проведена. Я приехала из Республики Бурятия,
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в Твери впервые, конечно хотелось узнать о городе. Ранее я бывала на экскурсиях в других городах и хочется отметить, что гид хорошо владеет знаниями о богатой истории своего города. Это очень увлекательно когда экскурсию проводит хорошо образованный человек. Очень приятно что Алексей ориентируется на уровень знаний истории России самого туриста. Можно задать вопросы на различные темы. Рассказ очень занимательный, доступный для понимания, а самое главное рассказчик умеет заинтересовать и обращает внимание на особенности местных достопримечательностей. Я с большим удовольствием вернусь в Тверь в теплое время года, и посетила бы и другие экскурсии с Алексеем. Всем интересующимся, рекомендую!!!

Доброго дня! Была на экскурсии у Алексея 11 декабря 2024 г. Приятно порадовало что несмотря на
Н
21 окт 2024
Была очень интересная экскурсия. Много нового узнала. Алексей подарил свою книгу по теме экскурсии. Думаю посетить и другие экскурсии Алексея, если у него будет время

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