Групповая экскурсия по Твери эпохи Екатерины Великой - это возможность увидеть уникальный городской ансамбль, сохранивший дух Русского Просвещения. Участники прогуляются по аутентичным кварталам, изучат дворец Демидова, полюбуются Церковью Рождества Христова и отправят желания в Вознесенском Соборе. В подарок - книга с материалами о достопримечательностях. Это идеальный способ узнать историю и насладиться атмосферой галантного века

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Во время променада по центру города вы окунётесь в золотой век Твери — эпоху Екатерины II. В те годы Тверь стала «любимой игрушкой» великой императрицы и предметом её забот. Я расскажу, как амбиции Екатерины II, талант архитектора Петра Никитина и деньги тверских купцов привели к реализации утопического проекта самого красивого провинциального города России.

Как пройдёт прогулка

Изучим дворец Никиты Акинфиевича Демидова и узнаем почему уральский промышленник организовал в Твери контору

Побываем на пристани тверских самолётов и поймём, где они летали в середине 19 века

Полюбуемся Церковью Рождества Христова в Рыбаках — одним из самых древних сохранившихся храмов нашего города

В Вознесенском Соборе отправим свои желания «почтой ангела»

Заглянем во Двор «губернаторского» дома и проследим этапы постройки резиденции от 18 до 20 века

Посетим предместье, регулярный город и крепость

Увидим Тверское трёхлучие и систему парадных площадей

Насладимся видами стрелки двух рек — Волги и Тверцы

Расшифруем пророчества местного юродивого и побываем на ночном торге тверскими чулками и варежкам

Окажемся на Соборной площади у великолепного Тверского императорского дворца

Каждый гость получит в подарок потрясающую книгу с дополнительными текстовыми и визуальными материалами. Это сотня страниц красоты в стильном обрамлении дизайнера Кати Рябцевой. Неоценимый помощник в показе достопримечательностей города, милый сувенир на память, полезный справочник о локациях и героях прогулки.