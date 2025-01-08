2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь. Влюбиться с первого взгляда
Узнайте, чем удивляет Тверь, прогуливаясь по её улицам и наслаждаясь видами на Волгу. Откройте для себя уникальные здания и исторические места
Начало: Площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
4000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Лучший выборТверь приглашает на свидание
Откройте для себя уникальную Тверь с её историей и архитектурой. Гид расскажет о прошлом города и покажет его главные достопримечательности
Начало: Площадь Михаила тверского
Расписание: В субботу в 12.30
1 фев в 12:30
15 фев в 12:30
700₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс по тверской кухне
Начало: Г. Тверь, ул. Озёрная, д. 7В
4 фев в 14:00
4000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила8 января 2025Мы в восторге от Твери! И от экскурсовода Евгения! Профессионал в своем деле,эрудированный и обаятельный,сразу увлёк нас своим рассказом. Материал хорошо структурирован,подан живо,кое-где с юморком(супер!). Благодаря Евгению почувствовали дух Твери -"маленького провинциального Петербурга". Желаем успеха вашей команде экскурсоводов,вы большие молодцы!
- ИИван8 января 2025Ребята, вам респект! Очень глубокое владение материалом, увлеченность темой, четкая речь, есть контакт с группой. Очень понравилось, что истории не
- ССветлана7 января 2025Хорошая подробная экскурсия в древнюю историю города. Богатая история, которую самостоятельно трудно оценить и прочувствовать. Профессионализм и увлеченный рассказ экскурсовод
- ООльга9 ноября 2024Каждый год на осенних каникулах мы с подругами традиционно ездим в разные города. В этом году решили посетить Тверь. Заранее
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