Туры выходного дня – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Туры выходного дня» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Тверь. Влюбиться с первого взгляда
Пешая
18 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь. Влюбиться с первого взгляда
Узнайте, чем удивляет Тверь, прогуливаясь по её улицам и наслаждаясь видами на Волгу. Откройте для себя уникальные здания и исторические места
Начало: Площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
4000 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия: Тверь приглашает на свидание
Пешая
14 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Лучший выбор
Тверь приглашает на свидание
Откройте для себя уникальную Тверь с её историей и архитектурой. Гид расскажет о прошлом города и покажет его главные достопримечательности
Начало: Площадь Михаила тверского
Расписание: В субботу в 12.30
1 фев в 12:30
15 фев в 12:30
700 за человека
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс по тверской кухне
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс по тверской кухне
Начало: Г. Тверь, ул. Озёрная, д. 7В
4 фев в 14:00
4000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    8 января 2025
    Групповая экскурсия: Тверь приглашает на свидание
    Мы в восторге от Твери! И от экскурсовода Евгения! Профессионал в своем деле,эрудированный и обаятельный,сразу увлёк нас своим рассказом. Материал хорошо структурирован,подан живо,кое-где с юморком(супер!). Благодаря Евгению почувствовали дух Твери -"маленького провинциального Петербурга". Желаем успеха вашей команде экскурсоводов,вы большие молодцы!
  • И
    Иван
    8 января 2025
    Групповая экскурсия: Тверь приглашает на свидание
    Ребята, вам респект! Очень глубокое владение материалом, увлеченность темой, четкая речь, есть контакт с группой. Очень понравилось, что истории не
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    из учебника, а со вставками из личного опыта и исследований. Очень приятно, что получился "живой" интересный рассказ о Твери, о жизни здесь, о тверичах. Однозначно рекомендую👍

  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Групповая экскурсия: Тверь приглашает на свидание
    Хорошая подробная экскурсия в древнюю историю города. Богатая история, которую самостоятельно трудно оценить и прочувствовать. Профессионализм и увлеченный рассказ экскурсовод
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    помог нам проникнуться к истории города с уважением. Захотелось ещё туда вернуться и более подробно его исследовать. Только обещанного от тур. фирмы сладкого сувенира не было.

  • О
    Ольга
    9 ноября 2024
    Тверь. Влюбиться с первого взгляда
    Каждый год на осенних каникулах мы с подругами традиционно ездим в разные города. В этом году решили посетить Тверь. Заранее
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    заказали пешую экскурсию. К сожалению, Тверь встретила нас непогодой! В назначенный день с утра зарядил дождь-зануда! Пасмурно! Лужи! Ну не отменять же экскурсию! И мы нисколько не пожалели о своём решении. Нас встретила Наталья. Очень приветливая девушка, настоящий профессионал своего дела! Такого захватывающего рассказа, с тонким юмором, с любовью к своему городу и гордостью за него, с интересными подробностями из истории, мы давно не слышали! Несколько часов пролетели незаметно! И никакая непогода не смогла испортить наше впечатление об экскурсии! После неё мы наперебой с подругами восхищались профессионализмом Натальи! Огромное ей спасибо за эти эмоции, за интересные моменты пребывания в Твери, за её любовь к своему делу!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Туры выходного дня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тверь. Влюбиться с первого взгляда
  2. Групповая экскурсия: Тверь приглашает на свидание
  3. Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс по тверской кухне
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Трехсвятская улица
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Твери в январе 2025
Сейчас в Твери в категории "Туры выходного дня" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 4000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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