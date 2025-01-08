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заказали пешую экскурсию. К сожалению, Тверь встретила нас непогодой! В назначенный день с утра зарядил дождь-зануда! Пасмурно! Лужи! Ну не отменять же экскурсию! И мы нисколько не пожалели о своём решении. Нас встретила Наталья. Очень приветливая девушка, настоящий профессионал своего дела! Такого захватывающего рассказа, с тонким юмором, с любовью к своему городу и гордостью за него, с интересными подробностями из истории, мы давно не слышали! Несколько часов пролетели незаметно! И никакая непогода не смогла испортить наше впечатление об экскурсии! После неё мы наперебой с подругами восхищались профессионализмом Натальи! Огромное ей спасибо за эти эмоции, за интересные моменты пребывания в Твери, за её любовь к своему делу!