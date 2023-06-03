Вас ждет увлекательная обзорная пешая экскурсия от купца Афанасия. В ходе тура мы пройдем по улицам и улочкам Центрального района Твери, и вы узнаете, что было в Твери и Верхневолжье с XIII по XX века.

Что вас ждетВстретимся у памятной таблички на площади Ленина, после чего дойдем до памятника Михаилу Тверскому — рассмотрим его и услышим о ратных подвигах князя. Пройдя по улице Андрея Дементьева, выйдем на красивейшую набережную Степана Разина. Вдоль реки Волги дойдём до Городского сада — одно из прекраснейших мест города. Когда-то на его месте располагался Тверской кремль, но страшный пожар 1763 года уничтожил практически всю центральную часть города.

Мы увидим Старый мост, Императорский дворец, из окон которого Екатерина II любовалась Волгой, остатки древнего кремлевского рва, ставшие напоминанием о Тверском кремле, и главную святыню нашей земли — Спасо-Преображенский собор. Вы поймете, почему все Величества и Высочества считали своим долгом его посетить. Пройдем по улице Советской и завершим путешествие на площади Ленина. У нее было несколько названий: Екатерининская, Фонтанная, Судебная. Вы узнаете, почему сам автор именовал ее Восьмиугольной, разглядите черты градостроительного искусства раннего классицизма и узнаете о назначении площади.

Важно знать• На экскурсию рекомендуем брать детей в возрасте от 7-8 лет, тех, у кого уже есть представление об истории, которые ею интересуются или знают предмет «Окружающий мир».