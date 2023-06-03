Обзорная индивидуальная экскурсия по Твери: путешествие с купцом Афанасием
Тверь — место удивительное, притягательное и многогранное.
Расположившись меж двух столиц, она несколько веков была традиционным местом остановки царственных особ, впитала модные тенденции обоих городов и при этом сумела сохранить свой колорит.
Приглашаю на необычной авторской экскурсии в компании купца Афанасия познакомиться с главными достопримечательностями Твери, с ее европейской планировкой, выдающимися архитектурными ансамблями, знаменитыми набережными и мостами.
Расположившись меж двух столиц, она несколько веков была традиционным местом остановки царственных особ, впитала модные тенденции обоих городов и при этом сумела сохранить свой колорит.
Приглашаю на необычной авторской экскурсии в компании купца Афанасия познакомиться с главными достопримечательностями Твери, с ее европейской планировкой, выдающимися архитектурными ансамблями, знаменитыми набережными и мостами.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Памятник Михаилу Тверскому
- Памятник А. Дементьеву
- Отроч монастырь
- Речной вокзал
- Единая фасада набережной Степана Разина
- Дом Ворошиловских стрелков
- Городской сад
- Императорский сад
- Императорский путевой дворец
- Спасо-Преображенский собор
- Ров Тверского кремля
- Поклонный крест Михаила Тверского
- Дом дворянского собрания
- Единая фасада Екатерининской улицы
- Восьмиугольная/Фонтанная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет увлекательная обзорная пешая экскурсия от купца Афанасия. В ходе тура мы пройдем по улицам и улочкам Центрального района Твери, и вы узнаете, что было в Твери и Верхневолжье с XIII по XX века.
Что вас ждетВстретимся у памятной таблички на площади Ленина, после чего дойдем до памятника Михаилу Тверскому — рассмотрим его и услышим о ратных подвигах князя. Пройдя по улице Андрея Дементьева, выйдем на красивейшую набережную Степана Разина. Вдоль реки Волги дойдём до Городского сада — одно из прекраснейших мест города. Когда-то на его месте располагался Тверской кремль, но страшный пожар 1763 года уничтожил практически всю центральную часть города.
Мы увидим Старый мост, Императорский дворец, из окон которого Екатерина II любовалась Волгой, остатки древнего кремлевского рва, ставшие напоминанием о Тверском кремле, и главную святыню нашей земли — Спасо-Преображенский собор. Вы поймете, почему все Величества и Высочества считали своим долгом его посетить. Пройдем по улице Советской и завершим путешествие на площади Ленина. У нее было несколько названий: Екатерининская, Фонтанная, Судебная. Вы узнаете, почему сам автор именовал ее Восьмиугольной, разглядите черты градостроительного искусства раннего классицизма и узнаете о назначении площади.
Важно знать• На экскурсию рекомендуем брать детей в возрасте от 7-8 лет, тех, у кого уже есть представление об истории, которые ею интересуются или знают предмет «Окружающий мир».
- Оденьтесь по погоде и помните, что на набережной может быть ветрено.
- В стоимость экскурсии включено использование стереоочков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги аниматора-экскурсовода
- Стереоскопические очки
- Что не входит
- Сувенирная монета Тверского княжества XV века — 200 руб.
- Обед — от 300 руб. с человека
- Интерактивная программа: стрельбище (лук/мушкет) — 150/200 руб. с человека, выставка доспехов и вооружения с фотозоной — 200 руб. с человека, ристалище с «потешными мечами» (тямбары) — 150 руб. с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Советская, д. 11Завершение: пл. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- На экскурсию рекомендуем брать детей в возрасте от 7-8 лет, тех, у кого уже есть представление об истории, которые ею интересуются или знают предмет «Окружающий мир».
- Оденьтесь по погоде и помните, что на набережной может быть ветрено.
- В стоимость экскурсии включено использование стереоочков.
- Не входит в стоимость:
- Питание
- Интерактивные программы и аттракционы
- Сувенирная монета и прочая продукция
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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