160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Страницы истории города Вы узнаете о самых интересных событиях из истории Твери от ее основания в 1135 до современности. Я расскажу вам, где находились и как выглядели Тверской Кремль и Красная площадь и поведаю старинные легенды о городе. Поговорим о древнем соперничестве Тверского и Московского княжеств, о путешествии в Индию известного тверского купца Афанасия Никитина, о известных жителях и гостях Твери.
Архитектурные памятники Вы посетите все основные исторические и архитектурные достопримечательности Твери. Рассмотрите Императорский дворец – самое красивое здание в городе, где останавливалась императрица Екатерина II. Увидите визитную карточку Твери – Речной вокзал в виде трехпалубного корабля, на месте которого некогда находился легендарный Отроч-монастырь. Мы заглянем в чудесный городской сад, пройдем по главным площадям Твери и старинным улицам, план которых разработали гении архитектуры Казаков и Никитин.
Атмосфера «маленького Петербурга» Прогуливаясь по тихой городской набережной, вы поймете, почему Тверь называют маленьким уголком Санкт-Петербурга. Я проведу вас по очаровательным тверским мостам, расскажу об особенностях здания Речного вокзала и объясню, какую роль в становлении Твери и формировании её «петербургского» облика сыграла Екатерина II.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, уважаемые путешественники. Меня зовут Алина, мне 26 лет и моя любимая наука - история. Увлеклась я историей еще в школе и продолжила ее изучение в Тверском государственном университете, который и окончила в 2013 году. На своих экскурсиях хочу поделиться с вами интересной информацией об истории так горячо любимого мною города. На прогулках покажу вам самые значимые, красивые места города Твери, сопровождая рассказ о них байками и легендами.
Спасибо за прекрасную экскурсию! Очень насыщенно , живо, увлекает! Удачно построенный маршрут позволили посетить экскурсию с детьми.
Мы получили огромное удовольствие!
Владимир
8 марта 2020
Экскурсия хорошая экскурсовод Алина очень приятный человек, большое спасибо.
Татьяна
8 января 2020
Огромное спасибо Алине за познавательную экскурсию . Всё прошло интересно , быстро и увлекательно !!!! Получили много информации, позитива и отличного настроения !!! Рекомендую !!!
Татьяна
7 января 2020
Добрый день, всем любителям путешествий! Утром 6 января были с подругой на пешеходной экскурсии по Тв ери с гидом Алиной. Очень интересная экскурсия по центральной части города, погрузившая нас в его богатую историю. Видно, что Алина очень любит свой город и гордиться им. Хочется отметить приятную атмосферу при общении с Алиной и манеру изложения ею информации: увлекательно, не перегружено, интеллигентно, на хорошем русском языке. Очень профессионально, не смотря на молодость гида)). Алина, еще раз спасибо Вам за интересную экскурсию и приятное общение))
Хабиза
7 января 2020
Очень интересная экскурсия! Алина - отличный рассказчик и приятный человек!
Марина
5 января 2020
Спасибо Алене за замечательную экскурсию. Интересно подобранный материал. И взрослым и детям было не скучно
Алексей
5 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия с Алиной. Мы много узнали нового из истории города и прекрасно провели время. Материал был преподнесен очень легко и интересно. Всем рекомендуем.
Олег
7 декабря 2019
Всем было интересно. И детям, и взрослым. Не навязчиво, не утомительно, очень приятно прогулялись и провели время в компании приятного экскурсовода
Мария
26 ноября 2019
Алина провела чудесную экскурсию по городу, рассказав интересные вещи, но не "нагрузив" не запоминающейся информацией. Очень оперативно отреагировала на запрос, за что дополнительное спасибо!
Ирина
20 ноября 2019
Огромное спасибо экскурсоводу Алине за профессионализм! Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! За 2 часа узнали много интересных фактов, познакомились с историей Твери. Экскурсовод Алина— интересный рассказчик, знаток своего дела; всегда готова пойти навстречу.
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Вы увидите все важнейшие места древнего города, раскроете тайну его планировки, погуляете по набережной и найдете единственное напоминание о Кремле. Я не только расскажу мифы и легенды прошлого, но и помогу понять, чем живет Тверь сегодня и что отличает ее от других городов страны.
История, предания и герои великого среднерусского города на обзорной экскурсии
Всю доблесть и славу земли Тверской я раскрою на прогулке по историческим памятникам города. Ведь Тверь и по сей день хранит неисчерпаемое количество загадок и тайн. Здесь и Путевой дворец, в котором сам Карамзин читал главы «Истории государства Российского» императору Александру I. И то место на Верхней Волге, где по повелению самого Петра I в три часа была возведена понтонная переправа для многочисленного русского войска. Именно из Твери отправился в «Хождение за три моря» самый известный русский купец — Афанасий Никитин. Но не все было радужно в истории города — он не раз был разорен войсками монголо-татар и польскими интервентами, страшный Калининский фронт проходил по тверским землям...
Легенды, история, архитектура и современная жизнь города на обзорной экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки Твери: Советскую площадь, императорский дворец, дом Ворошиловских стрелков и живописную набережную. В легком формате я расскажу важные факты о родном городе, помогу погрузиться в события прошедших эпох и понять, как жили и живут здесь люди.
История и «визитные карточки» древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
Расположившись между двух столиц, Тверь сочетает самобытность Москвы и европейский облик Санкт-Петербурга. Вы погуляете по ее историческому центру, рассмотрите лучшие образцы местной архитектуры и насладитесь живописными волжскими берегами. А также узнаете, какие известные личности оставили след в культуре города.
Проследить историю города от основания до наших дней и увидеть его главные места
Я расскажу о становлении города-крепости на слиянии Волги и Тверцы, защите границ от иноземных вторжений, изменении облика после пожара 1763 года и европейских приемах в последующем строительстве. Кроме того, вы услышите, как живет Тверь сегодня и удается ли ей сохранять древние традиции.
Увидеть знаковые места древнего города и услышать их историю на автомобильной экскурсии
Вы рассмотрите главные достопримечательности Твери и узнаете, какую роль сыграли в ее развитии варяги, греки, Петр I и Екатерина II. Сравните местную имперскую архитектуру с петербургской и раскроете секрет появления в городе четвертого в мире «версальского трезубца»!