160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке мы с головой погрузимся в прошлое Тверского края, начиная от первых поселений и деяний великих князей, заканчивая современной культурой города. Вы рассмотрите Императорский дворец, пройдетесь по атмосферным улочкам и набережным, узнаете о знаменитом путешествии купца Афанасия Никитина в Индию. Я покажу вам лучшие панорамные виды Твери и расскажу самые интересные городские легенды и мифы.

Что вас ожидает

Страницы истории города

Вы узнаете о самых интересных событиях из истории Твери от ее основания в 1135 до современности. Я расскажу вам, где находились и как выглядели Тверской Кремль и Красная площадь и поведаю старинные легенды о городе. Поговорим о древнем соперничестве Тверского и Московского княжеств, о путешествии в Индию известного тверского купца Афанасия Никитина, о известных жителях и гостях Твери.

Архитектурные памятники

Вы посетите все основные исторические и архитектурные достопримечательности Твери. Рассмотрите Императорский дворец – самое красивое здание в городе, где останавливалась императрица Екатерина II. Увидите визитную карточку Твери – Речной вокзал в виде трехпалубного корабля, на месте которого некогда находился легендарный Отроч-монастырь. Мы заглянем в чудесный городской сад, пройдем по главным площадям Твери и старинным улицам, план которых разработали гении архитектуры Казаков и Никитин.

Атмосфера «маленького Петербурга»

Прогуливаясь по тихой городской набережной, вы поймете, почему Тверь называют маленьким уголком Санкт-Петербурга. Я проведу вас по очаровательным тверским мостам, расскажу об особенностях здания Речного вокзала и объясню, какую роль в становлении Твери и формировании её «петербургского» облика сыграла Екатерина II.