Замки, дворцы и особняки Твери

Найдено 25 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
«Начиная от Императорского дворца, мы разберемся, откуда произошел пожар, и почему дворец ошибочно называется путевым»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Обзорная прогулка по Твери с купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800 за всё до 6 чел.
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
«Императорский дворец и местный Арбат»
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Рассмотрите Императорский дворец — самое красивое здание в городе, где останавливалась императрица Екатерина II»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Тверь сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
«Путевой дворец и Христорождественский монастырь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
«Кроме того, увидите «визитную карточку» города — памятник Афанасию Никитину — и великолепный Императорский путевой дворец»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Тверь - европейский город 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
«И, конечно, узнаете о жемчужине площади — Императорском путевом дворце, над ансамблем которого работали выдающиеся архитекторы Казаков и Росси»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Открывая Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000 за всё до 6 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
«Памятники Пушкину, дворец и старейший храм Твери»
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
«Пройдя но Новому мосту, вновь окажемся на правом берегу Твери, где на набережной раскинулся путевой Дворец, где не раз останавливалась Екатерина II и прочие венценосные особы»
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
«Следом я покажу кинотеатр «Звезда», императорский дворец Екатерины II и Дом ворошиловских стрелков — яркий пример советской архитектуры Твери»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Тверь многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«В нашей программе: Императорский путевой дворец, Городской сад и кинотеатр «Звезда»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.
Тверь: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Вы увидите достопримечательности разных эпох: напоминание о тверском кремле, Екатерининский дворец, Кружевной мост и Драмтеатр сталинской эпохи»
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950 за всё до 50 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
190 отзывов
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
«Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, необычный кинотеатр "Звезда" и многое другое»
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
700 за человека
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
123 отзыва
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
«Начиная от Императорского дворца, мы разберемся, откуда произошел пожар, и почему дворец ошибочно называется путевым»
Расписание: См. расписание
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
650 за человека
«Кругосветное» путешествие по Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
«Кругосветное» путешествие по Твери: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Площадь Михаила Тверского
«Вы увидите путевой дворец и застройку прошлых веков, прогуляетесь по набережной Волги и узнаете все об этом древнем городе»
Расписание: По договоренности с гидом.
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: «Тверь - город-первоиспытатель»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Экскурсия «Тверь - город-первоиспытатель»: путешествие в историю
Откройте для себя уникальную историю Твери в индивидуальной прогулке по её знаковым местам
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
«Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
42 отзыва
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
1 100 за человека
Открывая Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Открывая Тверь: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с историей Твери, ее архитектурными шедеврами и легендами. Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Соборная пл., у входа в Спасо-Преображенский собор
«Узнаете о холерном карантине императора Николая I в Тверском Императорском дворце и первой в истории дистанционной исповеди из его стен 2 марта 1917 г»
Расписание: С понедельника по субботу в любое время, воскресение с 11:30
10 июня в 15:00
17 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Тверь: история и достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь: история и достопримечательности»
Погрузитесь в мир тверских достопримечательностей и исторических тайн в увлекательной прогулке
Начало: Пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
«Посмотрим Императорский путевой дворец, Городской сад и кинотеатр «Звезда»»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
«Увидим Императорский путевой дворец, побываем на Театральной площади, прогуляемся по центральной тверской улице — Советской»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Путешествие с тверским купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Путешествие с тверским купцом: историческая экскурсия по Твери
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Твери вместе с купцом Афанасием
Начало: Ул. Советская, д. 11
«Мы увидим Старый мост, Императорский дворец, из окон которого Екатерина II любовалась Волгой, остатки древнего кремлевского рва, ставшие напоминанием о Тверском кремле, и главную святыню нашей земли — Спасо-Преображенский собор»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Колоритной, динамично, было немного жарковато, но справились. и для большой и для маленькой компании подходит. Рассказчик сам увлечен и увлекает слушателей. Понравилось сравнение города современного с прошлым. Все в живую. Рекомендуем для первого знакомства.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Тверь: знакомство с городом
    Тверь особо не впечатлила. Старая архитектура не сохранилась. В основном памятники. Набережная Волги красивая, и то в одну сторону. В
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    другую -разбитая брусчатка, ходить невозможно. Речной вокзал разрушен, хотя это было бы визитной карточкой города. Мосты красивые. Экскурсия была днем, да еще и в жару 28 градусов, по центру гулять было сложно, дети еле выдержали. Экскурсовод отличный, рассказывает интересно. Больше впечатлила панорама города с высоты 24 этажного здания, это прям очень рекомендую, к тому же там есть еще очень вкусный ресторан. Прокатились на речном трамвайчике, людей очень много, купить онлайн билет нет возможности, надо стоять в очереди.

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
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    на город и жителей другими глазами. Очень хороший маршрут, подача материала, живо и интересно. Немного совсем поработать с дикцией и будет вообще все безупречно.

    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А
  • С
    Софья
    30 мая 2024
    Тверь: знакомство с городом
    Все прошло замечательно,ровно так,как мы ожидали) интересная прогулка, прекрасный экскурсовод,открыли для себя Тверь!
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия: «Тверь - город-первоиспытатель»
    Нам очень понравилась экскурсия! Особенно хочу отметить талант гида соблюдать канву повествования. Это была первая экскурсия нашей 4-х летней дочки и всё поймут как тяжело не отвлекаться на малышастых)) Спасибо за такой полезный и приятный опыт 🙌✨🦄
  • Д
    Диана
    29 мая 2024
    Тверь многоликая
    Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  2. Обзорная прогулка по Твери с купцом
  3. Тверь - первое свидание
  4. Тверь: история и современность
  5. Тверь: истории и легенды
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 535 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 1780 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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