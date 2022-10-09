Тверь великих писателей

Совершим путешествие в Тверь времён Пушкина и Глинки

Совершим путешествие в Тверь времён Пушкина и Глинки, Унковского и Салтыкова-Щедрина, Крылова и Островского. Узнаем об историях, которые случались с ними, пока они жили в городе. О том, какую роль в жизни классиков сыграла Тверь.

Как они здесь влюблялись, служили, делились рукописями с самыми близкими друзьям, были проездом, придумывали свои произведения.
Тверь великих писателей
Тверь великих писателей
Тверь великих писателей
Тверь великих писателей
Тверь великих писателей
Тверь великих писателей

Что вас ожидает 🤩

  • Памятники писателям
  • Дома, в которых жили и останавливались писатели
  • Набережную Твери
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Совершим путешествие в Тверь времён великих писателей.
  • Узнаем об историях, которые случались с ними в этом городе.

Важно знать:

Экскурсовод: Николай Дулько – популяризатор культуры, художник, член Союза художников России.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных сборов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Желябова, 32 (рядом с главном корпусом ТвГУ)
Завершение: ул. Желябова, 32
Когда и сколько длится?
Когда: чт, пт после 18:00, сб и вс - 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Допустимое количество участников: от 2 до 15 человек (стоимость экскурсии для группы свыше 10 человек рассчитывается дополнительно). В предложении указана стоимость для группы до 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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