Совершим путешествие в Тверь времён Пушкина и Глинки, Унковского и Салтыкова-Щедрина, Крылова и Островского. Узнаем об историях, которые случались с ними, пока они жили в городе. О том, какую роль в жизни классиков сыграла Тверь.



Как они здесь влюблялись, служили, делились рукописями с самыми близкими друзьям, были проездом, придумывали свои произведения.