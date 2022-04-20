Экскурсия познакомит вас с историей Верхневолжья, традиционными народными промыслами и выдающимися памятниками архитектуры этого региона.

Колоритный городок Старица

Первым пунктом нашей поездки станет колоритный городок Старица, основанный на побережье Волги в 1297 году. По пути вы послушаете рассказы экскурсовода о его многовековом прошлом, узнаете немало увлекательных фактов и местных легенд.

После прибытия мы направимся в Свято-Успенский монастырь, который был основан двумя иноками в 1110 году. На его территории располагаются величественный собор Успения Пресвятой Богородицы и старинная Введенская церковь, построенная по повелению Ивана Грозного. От монастыря мы пройдем к Старому и Новому городищам. При желании можно будет взобраться на вал Старого городища или полюбоваться видами Старицы с колокольни Борисоглебского собора.

Ржев - 800-летний город с богатой историей

Экскурсия продолжится переездом в Ржев. Во время путешествия вы познакомитесь с основными историческими вехами этого города, а также узнаете подробности Ржевской битвы. По приезде мы отправимся в Ржевский краеведческий музей, созданный в 1916 году. Коллекция занимает здание в стиле барокко постройки XVIII века и включает в себя большое собрание экспонатов, посвященных жизни и быту местного населения.

После посещения музея мы пройдем к Аллее Героев Советского Союза и Успенскому собору, расположенному на Соборной горе. По дороге можно будет заглянуть в магазины Ржевского пивоваренного завода Эрнста Кляйна.

Мемориал советскому солдату

Далее вы побываете на Русском и Немецком кладбищах, а в завершение посетите Мемориал советскому солдату, установленный на месте боев под Ржевом в 1942–1943 годах. Мемориальный комплекс выполнен в виде 25-метровой статуи воина, ноги которого окутывает стая из 35 журавлей.