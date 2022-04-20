Поездка в Старицу и Ржев из Твери

Поездка в Старицу и Ржев из Твери
Поездка в Старицу и Ржев из Твери
Поездка в Старицу и Ржев из Твери
Поездка в Старицу и Ржев из Твери
Поездка в Старицу и Ржев из Твери
Поездка в Старицу и Ржев из Твери

Что вас ожидает 🤩

  • Старица
  • Ржев
Экскурсия познакомит вас с историей Верхневолжья, традиционными народными промыслами и выдающимися памятниками архитектуры этого региона.

Колоритный городок Старица

Первым пунктом нашей поездки станет колоритный городок Старица, основанный на побережье Волги в 1297 году. По пути вы послушаете рассказы экскурсовода о его многовековом прошлом, узнаете немало увлекательных фактов и местных легенд.
После прибытия мы направимся в Свято-Успенский монастырь, который был основан двумя иноками в 1110 году. На его территории располагаются величественный собор Успения Пресвятой Богородицы и старинная Введенская церковь, построенная по повелению Ивана Грозного. От монастыря мы пройдем к Старому и Новому городищам. При желании можно будет взобраться на вал Старого городища или полюбоваться видами Старицы с колокольни Борисоглебского собора.
Ржев - 800-летний город с богатой историей
Экскурсия продолжится переездом в Ржев. Во время путешествия вы познакомитесь с основными историческими вехами этого города, а также узнаете подробности Ржевской битвы. По приезде мы отправимся в Ржевский краеведческий музей, созданный в 1916 году. Коллекция занимает здание в стиле барокко постройки XVIII века и включает в себя большое собрание экспонатов, посвященных жизни и быту местного населения.
После посещения музея мы пройдем к Аллее Героев Советского Союза и Успенскому собору, расположенному на Соборной горе. По дороге можно будет заглянуть в магазины Ржевского пивоваренного завода Эрнста Кляйна.

Мемориал советскому солдату

Далее вы побываете на Русском и Немецком кладбищах, а в завершение посетите Мемориал советскому солдату, установленный на месте боев под Ржевом в 1942–1943 годах. Мемориальный комплекс выполнен в виде 25-метровой статуи воина, ноги которого окутывает стая из 35 журавлей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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