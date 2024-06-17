4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«А дополнит ваше тверское путешествие старинная усадьба фон Дервизов, что хранит память о Валентине Серове»
22 окт в 09:00
23 окт в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в усадьбу «Домотканово»
Путешествие в прошлое: от исторического центра Твери до усадьбы «Домотканово» с уникальным музеем Валентина Серова. Откройте для себя мир искусства
Начало: По согласованию с гидом
«После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово», расположенную в 17 км»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 400₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
«знаменитую колоннаду усадьбы Знаменское-Раёк»
1 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр17 июня 2024Очень интересная экскурсия, гид очень профессиональная, чувствуется огромный опыт. Легкая беседа, хорошая организация. Будем советовать друзьям.
- ММарина16 июня 2024Отличная экскурсия, прекрасные гид и водитель. Высший бал
- ГГалина11 мая 2022Очень понравились экскурсия, Тверь и Домотканово.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Усадьбы и дворцы»
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