Экскурсии по усадьбам и дворцам Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Твери, цены от 7 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
На машине
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«А дополнит ваше тверское путешествие старинная усадьба фон Дервизов, что хранит память о Валентине Серове»
22 окт в 09:00
23 окт в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.
Экскурсия с посещением усадьбы «Домотканово» на транспорте туристов
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в усадьбу «Домотканово»
Путешествие в прошлое: от исторического центра Твери до усадьбы «Домотканово» с уникальным музеем Валентина Серова. Откройте для себя мир искусства
Начало: По согласованию с гидом
«После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово», расположенную в 17 км»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 400 за всё до 5 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
«знаменитую колоннаду усадьбы Знаменское-Раёк»
1 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
  2. Экскурсия с посещением усадьбы «Домотканово» на транспорте туристов
  3. Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Трехсвятская улица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 400 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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