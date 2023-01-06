На экскурсии вы получите общее представление о «маленьком Петербурге»: посетите старейший храм города и услышите предания двух средневековых обителей, узнаете, какие кремлевские тайны хранит Городской сад и каким помнит Тверь баснописца Крылова. Увидите советские мемориалы. А дополнит ваше тверское путешествие старинная усадьба фон Дервизов, что хранит память о Валентине Серове.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Памятники исторического центра Твери

Вы осмотрите Обелиск Победы высотой 45,5 метров и здание тверского Суворовского училища. Познакомитесь с историей старейшей церкви города — собора Белая Троица, где хранится одна из святынь Тверской земли, мощи преподобного Макария Калязинского. У памятника баснописцу Крылову затронем тему тверского периода в его биографии. Поговорим об архитектурных доминантах двух знаковых площадей — Соборной и Театральной. В нашей программе: Императорский путевой дворец, Городской сад и кинотеатр «Звезда». Кроме того, вы прогуляетесь по центральной улице Твери — Советской. Рассмотрите образец сталинского ампира — здание Речного вокзала. А в Отроч монастыре 13 века и Христорождественском женском монастыре 14 века прикоснетесь к легендам двух древних обителей.

Усадьба Домотканово

После вы отправитесь в бывшие владения семьи фон Дервизов, расположенные в 17 км от города. В доме сейчас находится единственный в России мемориальный музей Валентина Серова, близкого друга Владимира Дервиза, а также филиал Тверской картинной галереи. Вы посетите деревянную постройку конца 19 века, осмотрите экспозицию, посвященную великим деятелям искусства, гостившим здесь. Особое внимание будет уделено «домоткановскому» периоду жизни Серова. Также вы прогуляетесь по территории комплекса, полюбуетесь сохранившейся частью парка, пейзажами каскада прудов и главного дома. И ощутите особую атмосферу старинной усадебной жизни, которую воссоздали сотрудники музея.

Организационные детали