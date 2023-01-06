Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово

Посетить главные достопримечательности города и единственный в России музей Серова

На экскурсии вы получите общее представление о «маленьком Петербурге»: посетите старейший храм города и услышите предания двух средневековых обителей, узнаете, какие кремлевские тайны хранит Городской сад и каким помнит Тверь баснописца Крылова. Увидите советские мемориалы.

А дополнит ваше тверское путешествие старинная усадьба фон Дервизов, что хранит память о Валентине Серове.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
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Описание

Что вас ожидает

Памятники исторического центра Твери

Вы осмотрите Обелиск Победы высотой 45,5 метров и здание тверского Суворовского училища. Познакомитесь с историей старейшей церкви города — собора Белая Троица, где хранится одна из святынь Тверской земли, мощи преподобного Макария Калязинского. У памятника баснописцу Крылову затронем тему тверского периода в его биографии. Поговорим об архитектурных доминантах двух знаковых площадей — Соборной и Театральной. В нашей программе: Императорский путевой дворец, Городской сад и кинотеатр «Звезда». Кроме того, вы прогуляетесь по центральной улице Твери — Советской. Рассмотрите образец сталинского ампира — здание Речного вокзала. А в Отроч монастыре 13 века и Христорождественском женском монастыре 14 века прикоснетесь к легендам двух древних обителей.

Усадьба Домотканово

После вы отправитесь в бывшие владения семьи фон Дервизов, расположенные в 17 км от города. В доме сейчас находится единственный в России мемориальный музей Валентина Серова, близкого друга Владимира Дервиза, а также филиал Тверской картинной галереи. Вы посетите деревянную постройку конца 19 века, осмотрите экспозицию, посвященную великим деятелям искусства, гостившим здесь. Особое внимание будет уделено «домоткановскому» периоду жизни Серова. Также вы прогуляетесь по территории комплекса, полюбуетесь сохранившейся частью парка, пейзажами каскада прудов и главного дома. И ощутите особую атмосферу старинной усадебной жизни, которую воссоздали сотрудники музея.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей: 150 руб. за человека, а также трансфер — 3000 руб. /легковую машину, 4500 руб. /минивэн.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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