Гиды В. – Гид из Твери

Все достопримечательности 🏛️ Твери в одной экскурсии 🧭.



Осмотрим Обелиск Победы высотой 45, 5 метров и здание тверского Суворовского училища.



Увидим старейшую церковь ⛪, Белую Троицу, в которой хранится одна из святынь Тверской земли — рака с мощами преподобного Макария Калязинского.



Сделаем фотографии 📸 у памятника баснописцу Крылову.



Побываем на площадях Соборной и Театральной.



Посмотрим Императорский путевой дворец, Городской сад и кинотеатр "Звезда".



Прогуляемся по центральной улице Твери — Советской.



Увидим Речной вокзал в стиле сталинского ампира.



Посетим Отроч монастырь XIII века постройки и Христорождественский женский монастырь XIV века.