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Обзорная экскурсия по Твери на транспорте

5
4 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Твери
Все достопримечательности 🏛️ Твери в одной экскурсии 🧭.

Осмотрим Обелиск Победы высотой 45, 5 метров и здание тверского Суворовского училища.

Увидим старейшую церковь ⛪, Белую Троицу, в которой хранится одна из святынь Тверской земли — рака с мощами преподобного Макария Калязинского.

Сделаем фотографии 📸 у памятника баснописцу Крылову.

Побываем на площадях Соборной и Театральной.

Посмотрим Императорский путевой дворец, Городской сад и кинотеатр "Звезда".

Прогуляемся по центральной улице Твери — Советской.

Увидим Речной вокзал в стиле сталинского ампира.

Посетим Отроч монастырь XIII века постройки и Христорождественский женский монастырь XIV века.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Твери на транспорте
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте

Что вы увидите

  • Обелиск Победы
  • Церковь Михаила Тверского
  • Суворовское училище
  • церковь Белая Троица
  • памятник И. А. Крылову
  • Соборная площадь
  • Императорский дворец
  • Театральная площадь
  • ул. Советская
  • площадь Ленина
  • Советская площадь
  • трехлучевая композиция градостроительного ансамбля Твери
  • памятник князю Михаилу Тверскому
  • стрелка р. Тверцы и р. Волги
  • Тверской Отроч монастырь
  • Речной вокзал
  • Монастырь св. Екатерины
  • «сплошная фасада» в застройке набережной
  • памятник Афанасию Никитину
  • история мостостроения в Твери: Петровский и Староволжский мосты
  • храм Воскресения Христова
  • Христорождественский женский монастырь
Все достопримечательности 🏛️ Твери в одной экскурсии 🧭. Осмотрим Обелиск Победы высотой 45, 5 метров и здание тверского Суворовского училища.
Увидим старейшую церковь ⛪, Белую Троицу, в которой хранится одна из святынь Тверской земли — рака с мощами преподобного Макария Калязинского.
Сделаем фотографии 📸 у памятника баснописцу Крылову. Побываем на площадях Соборной и Театральной. Посмотрим Императорский путевой дворец, Городской сад и кинотеатр "Звезда". Прогуляемся по центральной улице Твери — Советской. Увидим Речной вокзал в стиле сталинского ампира. Посетим Отроч монастырь XIII века постройки и Христорождественский женский монастырь XIV века.
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
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4 отзыва оставили туристы

Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

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