история мостостроения в Твери: Петровский и Староволжский мосты
храм Воскресения Христова
Христорождественский женский монастырь
Все достопримечательности 🏛️ Твери в одной экскурсии 🧭. Осмотрим Обелиск Победы высотой 45, 5 метров и здание тверского Суворовского училища.
Увидим старейшую церковь ⛪, Белую Троицу, в которой хранится одна из святынь Тверской земли — рака с мощами преподобного Макария Калязинского.
Сделаем фотографии 📸 у памятника баснописцу Крылову. Побываем на площадях Соборной и Театральной. Посмотрим Императорский путевой дворец, Городской сад и кинотеатр "Звезда". Прогуляемся по центральной улице Твери — Советской. Увидим Речной вокзал в стиле сталинского ампира. Посетим Отроч монастырь XIII века постройки и Христорождественский женский монастырь XIV века.
Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.