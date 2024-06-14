Сплав на байдарках по реке Осуга

Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Нас ждёт тихая и спокойная река Осуга — живописные места с малозаселённым берегом, обилием рыбы, ягод и грибов в сезон. Маршрут разнообразят лёгкие перекаты, где течение немного ускоряется и добавляет
читать дальше

скорости байдаркам. Препятствия не добавляют сложности, сплав подойдёт как опытным, так и новичкам в водном туризме.

Будем идти в комфортном для всех темпе, наслаждаться пейзажами вокруг, делать остановки на купание, рыбалку, отдых и перекусы.

Прочувствуем походную романтику, сидя у костра под звёздным небом с приготовленным на огне супчиком и проснувшись под пение птиц в палатке.

Сплав на байдарках по реке Осуга
Сплав на байдарках по реке Осуга
Сплав на байдарках по реке Осуга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 20:27

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.

Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 30 км.

Программа тура по дням

1 день

Вечер у костра

Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке у вокзала. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 18:41 с Ленинградского вокзала.

Собираемся в 20:27 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 60 км к старту на реке, где нас уже будет ждать установленный лагерь, готовые к заселению палатки, жаркий костёр и горячий ужин.

Вечер у костраВечер у костраВечер у костраВечер у костра
2 день

17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых

После завтрака соберём лагерь. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь.

Сегодня пройдём 17 км по тихой и спокойной Осуге. Идём в комфортном для всех темпе, наслаждаемся пейзажами вокруг. По пути встретятся лёгкие перекаты, которые разнообразят сплав. Почувствуем силу воды и сделаем несколько остановок на отдых, купание, рыбалку и обед. Летом окрестности богаты ягодами — не упустите возможность полакомиться дарами леса. Также, места порадуют грибников.

До заката встанем на стоянку, разобьём лагерь, приготовим горячий ужин.

17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых
3 день

13 км сплава

Позавтракав, продолжим сплав. Сегодня пройдём оставшиеся 13 км. Насладимся тишиной, звуками природы и отдыхом на свежем воздухе. По пути будет организован перекус.

К 16:00 дойдём до финальной точки маршрута. Разгрузим байдарки и подготовим их к транспортировке. Соберём личные вещи и на заказной машине отправимся к вокзалу Твери. Ориентировочное прибытие — 18:20.

13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава13 км сплава

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет10 500 ₽
Дети до 5 лет9 000 ₽
Дети 5-12 лет вкл.7 000 ₽
Взрослые и дети от 13 лет (31.05.-12.08.)11 500 ₽
Дети 5-12 лет вкл. (31.05.-12.08.)10 000 ₽
Дети до 5 лет (31.05.-12.08.)8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
  • Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
  • Питание
  • Работа инструктора-проводника
  • Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
  • Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
  • Обратите внимание, стоимость сплава в высокий сезон с 31 мая по 12 августа составит: 11 500 руб. для взрослого и детей от 13 лет, 10 000 руб. для детей от 5 до 12 лет, 8000 руб. для детей до 4 лет включительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
Завершение: Г. Тверь, ж. - д. вокзал, 18:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Твери

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные турыПо рекам и каналамРечные прогулкиНа байдарках

Похожие туры из Твери

Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведица
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведица
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
1 июля в 09:30
22 июля в 09:30
18 000 за человека
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30
17 июня в 10:30
8 июля в 10:30
18 000 за человека
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
21 июня в 20:27
10 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Твери
Все туры из Твери
ХорошоТам