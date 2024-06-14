Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.
Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 30 км.
Программа тура по дням
Вечер у костра
Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке у вокзала. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 18:41 с Ленинградского вокзала.
Собираемся в 20:27 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 60 км к старту на реке, где нас уже будет ждать установленный лагерь, готовые к заселению палатки, жаркий костёр и горячий ужин.
17 км с лёгкими перекатами и остановками на отдых
После завтрака соберём лагерь. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь.
Сегодня пройдём 17 км по тихой и спокойной Осуге. Идём в комфортном для всех темпе, наслаждаемся пейзажами вокруг. По пути встретятся лёгкие перекаты, которые разнообразят сплав. Почувствуем силу воды и сделаем несколько остановок на отдых, купание, рыбалку и обед. Летом окрестности богаты ягодами — не упустите возможность полакомиться дарами леса. Также, места порадуют грибников.
До заката встанем на стоянку, разобьём лагерь, приготовим горячий ужин.
13 км сплава
Позавтракав, продолжим сплав. Сегодня пройдём оставшиеся 13 км. Насладимся тишиной, звуками природы и отдыхом на свежем воздухе. По пути будет организован перекус.
К 16:00 дойдём до финальной точки маршрута. Разгрузим байдарки и подготовим их к транспортировке. Соберём личные вещи и на заказной машине отправимся к вокзалу Твери. Ориентировочное прибытие — 18:20.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет
|10 500 ₽
|Дети до 5 лет
|9 000 ₽
|Дети 5-12 лет вкл.
|7 000 ₽
|Взрослые и дети от 13 лет (31.05.-12.08.)
|11 500 ₽
|Дети 5-12 лет вкл. (31.05.-12.08.)
|10 000 ₽
|Дети до 5 лет (31.05.-12.08.)
|8 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
- Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
- Питание
- Работа инструктора-проводника
- Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
- Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
- Обратите внимание, стоимость сплава в высокий сезон с 31 мая по 12 августа составит: 11 500 руб. для взрослого и детей от 13 лет, 10 000 руб. для детей от 5 до 12 лет, 8000 руб. для детей до 4 лет включительно