Нас ждёт тихая и спокойная река Осуга — живописные места с малозаселённым берегом, обилием рыбы, ягод и грибов в сезон. Маршрут разнообразят лёгкие перекаты, где течение немного ускоряется и добавляет

скорости байдаркам. Препятствия не добавляют сложности, сплав подойдёт как опытным, так и новичкам в водном туризме. Будем идти в комфортном для всех темпе, наслаждаться пейзажами вокруг, делать остановки на купание, рыбалку, отдых и перекусы. Прочувствуем походную романтику, сидя у костра под звёздным небом с приготовленным на огне супчиком и проснувшись под пение птиц в палатке.

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Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.