Рассмотрим редкие деревянные постройки и валунный
Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Возможно взять в аренду спальники и пенки-коврики. Участие со своей палаткой со скидкой — минус 500 руб. от стоимости.
Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Все принимают активное участие в жизни лагеря: готовят, заготавливают дрова, ходят за водой, загружают и выгружают байдарки и тд — это поход с участием. Всего за 4 дня пройдём 59 км. Запланированы небольшие пешие прогулки.
Программа тура по дням
Первые 9 км сплава
Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 08:43 с Ленинградского вокзала. Собираемся в 10:30 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 1 часа 30 минут до точки старта на реке.
По приезде устроим перекус, познакомимся. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь. Сегодня пройдём всего 9 км в спокойном темпе, поучимся управлять судном и делать эффективные гребки.
На ночь остановимся на красивом берегу Тверцы, разобьём лагерь, заготовим дрова и насладимся горячим ужином с огня на свежем воздухе.
16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед
В нашем походе есть дежурства — мы все активно участвуем в жизни группы. Научимся готовить еду на костре, рубить дрова, выбирать место для палатки. Не стоит переживать, если вы чего-то не умеете. Рядом всегда будут опытные инструкторы.
Завтрак в 08:30. Дежурные встают на час раньше. В 11:30 после сборов лагеря и погрузки вещей в байдарки продолжим сплав. Пройдём 16 км, любуясь пейзажами Тверцы. Сделаем несколько остановок на отдых, купание, рыбалку, перекус и обед. Ориентировочно к 18:00 достигнем места стоянки. Разделимся на две группы — одни начнут устанавливать лагерь, вторые дойдут по плёсу до противоположного берега реки за родниковой водой.
Насладимся закатом, приготовим ужин, желающие смогут искупаться и порыбачить.
18 км сплава и музей под открытым небом
Сегодня насыщенный сплавной день в 18 км дополним прогулкой по музейному комплексу «Василёво», на территории которого находится тот самый валунный мост из «Ночного Дозора». Рассмотрим редкие деревянные постройки под открытым небом и познакомимся с историей места.
К вечеру дойдём на байдарках до следующей стоянки-ночлега. Вновь вместе разобьём лагерь, заготовим дрова для жаркого костра, дежурные приготовят ужин. Желающие смогут прогуляться по лесу, который богат ягодами и грибами в сезон.
16 км по реке и посещение Торжка
Сегодня пройдём 16 км с остановкой в Торжке — древнем городе на высоких холмах и с богатой историей. С воды откроется впечатляющая панорама старинных домиков по берегам, моста и куполов. Посетим Борисоглебский монастырь, попробуем монастырскую выпечку и отправимся дальше.
Недалеко от единственного водопада в Тверской области остановимся на ночь. Желающие искупаются, порыбачат.
Прогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездом
Рекомендуем встать пораньше и встретить последнее утро нашего похода, наблюдая за просыпающейся природой. Далее вместе прогуляемся к водопаду и наберём питьевой воды для завтрака и обеда. День пройдёт в расслабленном режиме — будем отдыхать, гулять, купаться и рыбачить.
После обеда соберём лагерь, загрузим вещи в микроавтобус и отправимся обратно на вокзал Твери.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет
|18 000 ₽
|Дети до 5 лет
|11 500 ₽
|Дети 5-12 лет вкл.
|16 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
- Питание
- Работа инструкторов-проводников
- Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
- Посещение архитектурно-этнографического музея «Василёво»
- Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
- Аренда коврика - 200 руб
- Аренда спальника - 300 руб