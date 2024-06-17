Проведём 5 дней в окружении леса вдали от цивилизации — на спокойной реке в Тверской области с безлюдными песчаными пляжами и интересными локациями по пути.Рассмотрим редкие деревянные постройки и валунный

мост из «Ночного Дозора» в «Василёво» и посетим Борисоглебский монастырь в Торжке, впечатляющая панорама которого откроется нам с воды. Сплав проходит в расслабленном темпе с купанием, рыбалкой и пешими прогулками и подойдёт для начинающих. Будем жить в палатках, вместе готовить еду на костре и рубить дрова для вечернего жаркого костра.

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Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.