Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»

Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет
Проведём 5 дней в окружении леса вдали от цивилизации — на спокойной реке в Тверской области с безлюдными песчаными пляжами и интересными локациями по пути.

Рассмотрим редкие деревянные постройки и валунный
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мост из «Ночного Дозора» в «Василёво» и посетим Борисоглебский монастырь в Торжке, впечатляющая панорама которого откроется нам с воды.

Сплав проходит в расслабленном темпе с купанием, рыбалкой и пешими прогулками и подойдёт для начинающих. Будем жить в палатках, вместе готовить еду на костре и рубить дрова для вечернего жаркого костра.

Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Возможно взять в аренду спальники и пенки-коврики. Участие со своей палаткой со скидкой — минус 500 руб. от стоимости.

Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Все принимают активное участие в жизни лагеря: готовят, заготавливают дрова, ходят за водой, загружают и выгружают байдарки и тд — это поход с участием. Всего за 4 дня пройдём 59 км. Запланированы небольшие пешие прогулки.

Программа тура по дням

1 день

Первые 9 км сплава

Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 08:43 с Ленинградского вокзала. Собираемся в 10:30 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 1 часа 30 минут до точки старта на реке.

По приезде устроим перекус, познакомимся. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь. Сегодня пройдём всего 9 км в спокойном темпе, поучимся управлять судном и делать эффективные гребки.

На ночь остановимся на красивом берегу Тверцы, разобьём лагерь, заготовим дрова и насладимся горячим ужином с огня на свежем воздухе.

Первые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплаваПервые 9 км сплава
2 день

16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед

В нашем походе есть дежурства — мы все активно участвуем в жизни группы. Научимся готовить еду на костре, рубить дрова, выбирать место для палатки. Не стоит переживать, если вы чего-то не умеете. Рядом всегда будут опытные инструкторы.

Завтрак в 08:30. Дежурные встают на час раньше. В 11:30 после сборов лагеря и погрузки вещей в байдарки продолжим сплав. Пройдём 16 км, любуясь пейзажами Тверцы. Сделаем несколько остановок на отдых, купание, рыбалку, перекус и обед. Ориентировочно к 18:00 достигнем места стоянки. Разделимся на две группы — одни начнут устанавливать лагерь, вторые дойдут по плёсу до противоположного берега реки за родниковой водой.

Насладимся закатом, приготовим ужин, желающие смогут искупаться и порыбачить.

16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед16 км по реке с остановками на купание, рыбалку и обед
3 день

18 км сплава и музей под открытым небом

Сегодня насыщенный сплавной день в 18 км дополним прогулкой по музейному комплексу «Василёво», на территории которого находится тот самый валунный мост из «Ночного Дозора». Рассмотрим редкие деревянные постройки под открытым небом и познакомимся с историей места.

К вечеру дойдём на байдарках до следующей стоянки-ночлега. Вновь вместе разобьём лагерь, заготовим дрова для жаркого костра, дежурные приготовят ужин. Желающие смогут прогуляться по лесу, который богат ягодами и грибами в сезон.

18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом18 км сплава и музей под открытым небом
4 день

16 км по реке и посещение Торжка

Сегодня пройдём 16 км с остановкой в Торжке — древнем городе на высоких холмах и с богатой историей. С воды откроется впечатляющая панорама старинных домиков по берегам, моста и куполов. Посетим Борисоглебский монастырь, попробуем монастырскую выпечку и отправимся дальше.

Недалеко от единственного водопада в Тверской области остановимся на ночь. Желающие искупаются, порыбачат.

16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка16 км по реке и посещение Торжка
5 день

Прогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездом

Рекомендуем встать пораньше и встретить последнее утро нашего похода, наблюдая за просыпающейся природой. Далее вместе прогуляемся к водопаду и наберём питьевой воды для завтрака и обеда. День пройдёт в расслабленном режиме — будем отдыхать, гулять, купаться и рыбачить.

После обеда соберём лагерь, загрузим вещи в микроавтобус и отправимся обратно на вокзал Твери.

Прогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездомПрогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездомПрогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездомПрогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездомПрогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездомПрогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездомПрогулка к водопаду и расслабленный отдых перед отъездом

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет18 000 ₽
Дети до 5 лет11 500 ₽
Дети 5-12 лет вкл.16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
  • Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
  • Питание
  • Работа инструкторов-проводников
  • Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
  • Посещение архитектурно-этнографического музея «Василёво»
  • Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
  • Аренда коврика - 200 руб
  • Аренда спальника - 300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30
Завершение: Г. Тверь, ж. - д. вокзал, 18:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Твери

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры5-дневные турыПо рекам и каналамРечные прогулкиНа байдарках

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