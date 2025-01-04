3 дня
Тур с детьми в новогоднюю Тверь: спасаем Йоулупукки, пируем с Луми Тайкури и идём на бал-маскарад
Научиться стрелять из лука, сделать глиняную игрушку и поводить хоровод с Дедом Морозом
Начало: Тверь, ж/д вокзал, 10:35
«Дальше с ветерком покатаемся с горки, устроим гонки на санках и сыграем в зимние игры»
4 янв в 10:35
62 800₽ за человека
5 дней
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
«Включено: трёхразовое питание, новогодний банкет с алкоголем, предновогодний пикник с глинтвейном»
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
45 000₽ за человека
3 дня
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Прокатиться на лыжах, отведать угощений от местных жителей и почувствовать себя в русской сказке
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 9:30
3 янв в 09:30
6 янв в 09:30
18 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Зимние»
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