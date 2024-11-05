Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
«После завтрака начинаем наше знакомство с бывшим центром Тверского княжества»
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
8940 ₽ за человека
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10%
Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки
Испытать себя на воде и отточить технику, увидеть главные места города и расслабиться в баньке
Начало: Железнодорожная станция г. Тверь, 12:00
«Совершим короткий трансфер и начнём знакомство с историческим центром города: пройдёмся по старинным улочкам, оценим атмосферу и колорит»
19 июл в 12:00
26 июл в 12:00
29 700 ₽
33 000 ₽ за человека
Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
Приготовить пожарскую котлету, сделать розу из пастилы и отведать русских вин
Начало: Ж/д вокзал Твери, 9:30
«Завершится тур поездкой на ферму, знакомством с животными и обедом из местных продуктов»
19 июл в 09:30
9 авг в 09:30
19 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККсения5 ноября 2024Экскурсия Высший Класс! Организация, тайминг - всё чётко выстраино! Программа насыщенна интересными местами, историями о городе и её героях. Были показаны Исторические
- ААлександра5 апреля 2023Очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концу второго дня уже подустали от количества) но это не испортило впечатлений от поездки! Даже несмотря на погоду
- ВВячеслав6 января 2023Большое Спасибо! 2х дневный тур прошёл великолепно. Было очень интересно и динамично. Мы ожидали классического -" Посмотрите в правое запотевшее
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Обзорные»
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