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Обзорные и познавательные туры Твери

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Твери, цены от 8940 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Тверь: обаяние русской провинции
На машине
2 дня
5 отзывов
Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
«После завтрака начинаем наше знакомство с бывшим центром Тверского княжества»
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
8940 ₽ за человека
Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки
На машине
2 дня
-
10%
Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки
Испытать себя на воде и отточить технику, увидеть главные места города и расслабиться в баньке
Начало: Железнодорожная станция г. Тверь, 12:00
«Совершим короткий трансфер и начнём знакомство с историческим центром города: пройдёмся по старинным улочкам, оценим атмосферу и колорит»
19 июл в 12:00
26 июл в 12:00
29 700 ₽33 000 ₽ за человека
Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
На машине
2 дня
Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
Приготовить пожарскую котлету, сделать розу из пастилы и отведать русских вин
Начало: Ж/д вокзал Твери, 9:30
«Завершится тур поездкой на ферму, знакомством с животными и обедом из местных продуктов»
19 июл в 09:30
9 авг в 09:30
19 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    5 ноября 2024
    Тверь: обаяние русской провинции
    Экскурсия Высший Класс! Организация, тайминг - всё чётко выстраино! Программа насыщенна интересными местами, историями о городе и её героях. Были показаны Исторические
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    факты и фотографии прошлых лет, загадки и ребусы. Обед, ужин проводили в кафе/ресторане с красивыми интерьерами и вкусной едой. Гид Екатерина заботилась о комфорте каждого путешественника, выдала нам устройство, чтобы мы могли слушать все рассказы на расстоянии до 150 м, имели возможность отходить от группы и фотографировать понравившиеся моменты. Рассказы Екатерины - это кладезь информации о городе, местах, людях, легендах! Было интересно слушать и хотелось всё записывать, чтобы запомнить 100500 фактов:-) Советую на все 100%

    Экскурсия Высший Класс!
  • А
    Александра
    5 апреля 2023
    Тверь: обаяние русской провинции
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концу второго дня уже подустали от количества) но это не испортило впечатлений от поездки! Даже несмотря на погоду
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концуОчень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна! Все продумано замечательно. Отель, перемещения, экскурсии. Хотя к концу
  • В
    Вячеслав
    6 января 2023
    Тверь: обаяние русской провинции
    Большое Спасибо! 2х дневный тур прошёл великолепно. Было очень интересно и динамично. Мы ожидали классического -" Посмотрите в правое запотевшее
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    окно, а теперь в левое", а получили живую, классную пешеходную экскурсию с небольшими перемещениями на транспорте. В основном пешком, что и понравилось больше всего. Отдельное спасибо, Екатерине, она подстраивается под группу, хотя не все в ней интересуются историей и архитектурой в силу праздников;) Всё во время, без опозданий и ожиданий. Выдаваемая информация хорошо воспринимается, приятно слушать. Если хочется зайти куда-то, например, в церковь/храм по маршруту, то не никого не торопят. Спасибо Вам за приятное впечатление от Твери! Вы молодцы.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Твери
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тверь: обаяние русской провинции
  2. Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки
  3. Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
Сколько стоит тур в Твери в июле 2025
Сейчас в Твери в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 8940 до 29 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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