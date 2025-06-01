В Тюмени и её окрестностях зародились известные бренды, такие как весы и пианино «Тюмень», а также легендарные ковры. Эта индивидуальная автобусная экскурсия позволит увидеть места, где начиналась история этих брендов.

Участники посетят территории заводов, магазины купцов и офисы, где до сих пор кипит жизнь. Экскурсовод поделится увлекательными фактами о каждом из брендов, которые сделали Тюмень известной на весь мир. Это уникальная возможность узнать больше о промышленной истории региона и её влиянии на современность

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 45 чел.)

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Тюменскому региону

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, посвящённую богатой истории Тюменского региона и его знаменитым брендам. Здесь, в Тюмени, были созданы множество уникальных товаров, которые завоевали популярность не только в России, но и за её пределами.

Знаменитые тюменские бренды

Во время нашей экскурсии вы познакомитесь с рядом известных тюменских брендов, таких как:

Весы "Тюмень" — продукция, которая была востребована в десятках стран мира и по всему Советскому Союзу.

Пианино "Тюмень" — инструмент, который стал символом музыкального мастерства региона.

Легендарные тюменские ковры — изделия, известные своим качеством и уникальным дизайном.

Погружение в историю

В ходе экскурсии вы сможете увидеть:

Территории действующих и бывших заводов, где создавались эти товары.

Конторы и магазины купцов, которые внесли значительный вклад в развитие региона.

Здания, где расположены главные офисы тюменских брендов.

Интересные факты

Я поделюсь с вами увлекательными историями и интересными фактами о каждом из брендов, которые сделали Тюмень известной. Вы узнаете, как зарождались эти компании и как они развивались на протяжении времени.

Не упустите возможность погрузиться в историю Тюменского региона и открыть для себя его богатое наследие!