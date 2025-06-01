Автобусная экскурсия «Бренды Тюмени»

Погрузитесь в историю тюменских брендов, узнайте, как они стали известны по всему миру, и откройте для себя уникальные факты об их создании
В Тюмени и её окрестностях зародились известные бренды, такие как весы и пианино «Тюмень», а также легендарные ковры. Эта индивидуальная автобусная экскурсия позволит увидеть места, где начиналась история этих брендов.
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Участники посетят территории заводов, магазины купцов и офисы, где до сих пор кипит жизнь.

Экскурсовод поделится увлекательными фактами о каждом из брендов, которые сделали Тюмень известной на весь мир.

Это уникальная возможность узнать больше о промышленной истории региона и её влиянии на современность

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 История тюменских брендов
  • 🏭 Посещение заводов и офисов
  • 🎹 Узнать о пианино «Тюмень»
  • ⚖️ История весов «Тюмень»
  • 🧶 Легендарные тюменские ковры
  • 🖼️ Фотографии брендов
Автобусная экскурсия «Бренды Тюмени»
Автобусная экскурсия «Бренды Тюмени»
Автобусная экскурсия «Бренды Тюмени»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Заводы
  • Конторы
  • Магазины купцов
  • Офисы брендов

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Тюменскому региону

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, посвящённую богатой истории Тюменского региона и его знаменитым брендам. Здесь, в Тюмени, были созданы множество уникальных товаров, которые завоевали популярность не только в России, но и за её пределами.

Знаменитые тюменские бренды

Во время нашей экскурсии вы познакомитесь с рядом известных тюменских брендов, таких как:

  • Весы "Тюмень" — продукция, которая была востребована в десятках стран мира и по всему Советскому Союзу.
  • Пианино "Тюмень" — инструмент, который стал символом музыкального мастерства региона.
  • Легендарные тюменские ковры — изделия, известные своим качеством и уникальным дизайном.

Погружение в историю

В ходе экскурсии вы сможете увидеть:

  • Территории действующих и бывших заводов, где создавались эти товары.
  • Конторы и магазины купцов, которые внесли значительный вклад в развитие региона.
  • Здания, где расположены главные офисы тюменских брендов.

Интересные факты

Я поделюсь с вами увлекательными историями и интересными фактами о каждом из брендов, которые сделали Тюмень известной. Вы узнаете, как зарождались эти компании и как они развивались на протяжении времени.

Не упустите возможность погрузиться в историю Тюменского региона и открыть для себя его богатое наследие!

В открытые в календаре дни.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улицу Республики, улицу Ленина
  • Территории бывших и действующих заводов: Фанерокомбинат Тюмени, Химико-Формацевтический завод, Мебельная фабрика Заречье, ул Циолковского, территория бывшего завода ТАТЭ, действующая обувная фабрика Восход и др
Что включено
  • Транспорт, услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Тюмень. ул. Нагорная 2
Когда и сколько длится?
Когда: В открытые в календаре дни.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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