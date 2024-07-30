Экскурсии на автобусе в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Тюмени, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
На автобусе
На микроавтобусе
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
На автобусе
На микроавтобусе
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Тюмень - врата Сибири
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
7 сен в 15:00
14 сен в 15:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    28.07.2024 побывали на обзорной экскурсии по Тюмени. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового по истории города, Тюменскую область, побывали в значимых местах, посетили набережную Туры. Интересно, доступно, познавательно, эмоционально. Спасибо Николаю. Рекомендуем
  • С
    Светлана
    12 июля 2024
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    Заказала экскурсию для родственников из Кузбасса,они остались очень довольны. С большим интересом слушали гида Николая. Рекомендую!
  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Экскурсия потрясающая! Отличный способ получить разрядку, узнать интересные факты о родном городе и обновить словарный запас 😆 Рекомендую не только гостям
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    нашего города, но и жителям. Точно будет что обсудить и вспомнить с друзьями. Николай, благодарю за вашу глубину и нестандартный подход к подаче материала.

  • О
    Олег
    26 марта 2024
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    Здравствуйте! 9 марта для нашей группы в 14 человек была идеально организована отличная познавательная обзорная экскурсия по г. Тюмень! Экскурсия
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    была автобусная (микроавтобус) в сопровождении водителя и гида. Экскурсия проходила с интересным рассказом о достопримечательностях и историей города. Было несколько остановок с выходом к объектам как по программе, так и по нашей просьбе. Гид и водитель всегда всегда "шли навстречу" нашим просьбам. Экскурсия проходила с 17-19 часов и тем самым светлое время суток сменилось на сумерки и смогли насладиться прекрасным с подсветками видами красивого города Тюмень, в том числе мостом Влюблённых и набережной. Рекомендуем!

  • Д
    Денис
    18 марта 2024
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Отличное мероприятие, не думал что так будет интересно. Надо обязательно брать на большую компанию как мы - нас было 14, и все в восторге 😍 даже тюменцы не все факты знали)
  • Ю
    Юлия
    1 октября 2023
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Отличная экскурсия, рекомендую. Если кратко: 1. Экскурсовод - мастер своего дела, вещает интересно, смешно и самое главное, вовремя. 2. Узнаешь много нового о Тюмени. 3. Ну и конечно, русский мат- просто великолепен))))

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
  2. Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
  3. Тюмень - врата Сибири
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Центральная площадь
  7. Сквер Сибирских Кошек
  8. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2024 год на автобусе, 25 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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