2 часа
Индивидуальная
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
7 сен в 15:00
14 сен в 15:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 июля 202428.07.2024 побывали на обзорной экскурсии по Тюмени. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового по истории города, Тюменскую область, побывали в значимых местах, посетили набережную Туры. Интересно, доступно, познавательно, эмоционально. Спасибо Николаю. Рекомендуем
- ССветлана12 июля 2024Заказала экскурсию для родственников из Кузбасса,они остались очень довольны. С большим интересом слушали гида Николая. Рекомендую!
- ААнна2 июля 2024Экскурсия потрясающая! Отличный способ получить разрядку, узнать интересные факты о родном городе и обновить словарный запас 😆 Рекомендую не только гостям
- ООлег26 марта 2024Здравствуйте! 9 марта для нашей группы в 14 человек была идеально организована отличная познавательная обзорная экскурсия по г. Тюмень! Экскурсия
- ДДенис18 марта 2024Отличное мероприятие, не думал что так будет интересно. Надо обязательно брать на большую компанию как мы - нас было 14, и все в восторге 😍 даже тюменцы не все факты знали)
- ЮЮлия1 октября 2023Отличная экскурсия, рекомендую. Если кратко: 1. Экскурсовод - мастер своего дела, вещает интересно, смешно и самое главное, вовремя. 2. Узнаешь много нового о Тюмени. 3. Ну и конечно, русский мат- просто великолепен))))
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
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