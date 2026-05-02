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Обзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле

Приглашаю на индивидуальную автомобильную экскурсию по лучшим уголкам Тюмени! Мы прогуляемся по историческим улицам и набережной, осмотрим усадьбы, храмы и мост Влюбленных.

Вы узнаете, чем жил город в разные эпохи: от купеческих традиций XIX века до встречи Горбачева с Ельциным.

Поговорим о развитии Тюмени в военные и 70-е годы, а также о том, почему сегодня город сравнивают с Москвой.
5
8 отзывов
Обзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле
Обзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле
Обзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле

Описание экскурсии

На экскурсии мы проедем по лучшим уголкам Тюмени! Будем останавливаться в крутых локациях, прогуливаться по улицам и набережной и любоваться архитектурой. А еще обязательно обсудим: чем торговали тюменские купцы в XIX-XX в.; где хранилось тело В. И. Ленина и почему его сюда привезли; что обсуждали М. Горбачëв и Б. Ельцин в сентябре 1985 года; какие предприятия появились в городе во время Второй мировой войны; почему город стал особенно активно развиваться в 70-х годах XX века; чем сейчас живут тюменцы и почему наш город сравнивают с Москвой. Всë это и многое другое узнаете на моей индивидуальной обзорной экскурсии по городу на автомобиле. Я расскажу о Тюмени во времена царской России, при Советском Союзе и в наше время. Мы посетим объекты культурно-исторического наследия федерального и регионального значения (усадьбы и флигеля; памятники, музеи, театры, дворцы культуры и филармонию; храмы, соборы, монастыри, церкви; мост Влюблённых и набережную вдоль реки Тура и др.) с выходом из автомобиля. Дополнительно посещаем современные районы города, где я расскажу об актуальной инфраструктуре и городской среде.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • По желанию гостей города Тюмени мы посещаем следующие объекты:
  • Исторические и современные районы города, парки, купеческие усадьбы и флигеля
  • Памятники, музеи, театры, дворцы культуры и филармонию
  • Храмы, соборы, монастыри, церкви
  • Крупные предприятия города
  • Горячие минеральные источники, песчаные пляжи, сосновый бор, зоопарки
  • Сувенирные лавки с тюменской атрибутикой
  • Тематические рестораны, кафе, бары и городские рынки
  • Мост Влюблённых и набережную вдоль реки Тура
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию заеду за вами по вашему адресу (отель / гостиница / кафе)
Завершение: Улица Щербакова, 87, корпус 1 (отель Марциаль либо другой отель по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
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1
А
Остались довольны в высшей степени! Начну с бронирования: мы хотели на 1 мая в 12 часов, но это время уже оказалось занято (бронировали мы за месяц, если не больше), но
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всё таки сумели договориться на 14:30, что устроило всех. Экскурсовод Олег подъехал вовремя в заранее оговоренное место, где нам было удобно. Очень внимательный молодой человек, вежливый, предупредительный, спросил как к каждому из нас обращаться - и не разу не перепутал))), спросил о конкретных вопросах на которые мы хотим получить ответ в ходе экскурсии, внимательно выслушал пожелания - и всё соответствовало нашим запросам и даже больше - очень понравилась та часть экскурсии, которая проходила в старинном мужском монастыре, нам даже посчастливилось бить в колокол (с помощью профессионала, конечно). Шёл небольшой дождик (01.05.2026) и очень удобно было именно на автомобиле (кстати, всё чисто, аккуратно и комфортно), и даже у Олега нашёлся для нас запасной зонтик, когда выходили на остановках для обзора) Спасибо большое Олегу - всё излагалось доступно, понятно, на вопросы наши отвечал терпеливо, если мы переспрашивали - повторял и уточнял с удовольствием. С уважением очень относился к нам экскурсантам, выдержанный, порядочный и очень позитивный, общается легко и вокруг себя создаёт ауру добра, спокойствия и счастья, время пролетело, как один миг!))), очень всё понравилось! Мы из Омска, в Тюмени были можно сказать первый раз. Большое спасибо Олегу за эту экскурсию!

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М
Добрый день. Впечатления от экскурсии положительные. Современность и история были переплетены на прогулке. Было два выхода для остановки и осмотра достопримечательностей. На следующий день уже самостоятельно смотрели точки по рекомендации экскурсовода. Мы были с ребёнком и нам этот формат очень понравился. Рекомендую
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С
Большая благодарность Олегу, за интересную экскурсию. Увидели историческую и современную Тюмень, услышали факты об истории города. Вы заложила фундамент наших дальнейших путешествий по городу.
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М
Экскурсовод Олег провел познавательную экскурсию по городу, подстроился под наши интересы, показал красивейшие места г. Тюмени, дал возможность рассмотреть и полюбоваться достопримечательностями, рассказал интересные факты о городе и его жителях. На память о Тюмени у нас остались очень красивые фото.
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К
Экскурсия по Тюмени нам очень понравилась. За два часа на комфортном автомобиле мы осмотрели город. Экскурсовод интересно рассказал о нём и ответил на все наши вопросы.
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Е
Экскурсия понравилась. Гид интересно рассказал об истории Тюмени. Рекомендую!
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