Приглашаю на индивидуальную автомобильную экскурсию по лучшим уголкам Тюмени! Мы прогуляемся по историческим улицам и набережной, осмотрим усадьбы, храмы и мост Влюбленных.
Вы узнаете, чем жил город в разные эпохи: от купеческих традиций XIX века до встречи Горбачева с Ельциным.
Поговорим о развитии Тюмени в военные и 70-е годы, а также о том, почему сегодня город сравнивают с Москвой.
Вы узнаете, чем жил город в разные эпохи: от купеческих традиций XIX века до встречи Горбачева с Ельциным.
Поговорим о развитии Тюмени в военные и 70-е годы, а также о том, почему сегодня город сравнивают с Москвой.
Описание экскурсииНа экскурсии мы проедем по лучшим уголкам Тюмени! Будем останавливаться в крутых локациях, прогуливаться по улицам и набережной и любоваться архитектурой. А еще обязательно обсудим: чем торговали тюменские купцы в XIX-XX в.; где хранилось тело В. И. Ленина и почему его сюда привезли; что обсуждали М. Горбачëв и Б. Ельцин в сентябре 1985 года; какие предприятия появились в городе во время Второй мировой войны; почему город стал особенно активно развиваться в 70-х годах XX века; чем сейчас живут тюменцы и почему наш город сравнивают с Москвой. Всë это и многое другое узнаете на моей индивидуальной обзорной экскурсии по городу на автомобиле. Я расскажу о Тюмени во времена царской России, при Советском Союзе и в наше время. Мы посетим объекты культурно-исторического наследия федерального и регионального значения (усадьбы и флигеля; памятники, музеи, театры, дворцы культуры и филармонию; храмы, соборы, монастыри, церкви; мост Влюблённых и набережную вдоль реки Тура и др.) с выходом из автомобиля. Дополнительно посещаем современные районы города, где я расскажу об актуальной инфраструктуре и городской среде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По желанию гостей города Тюмени мы посещаем следующие объекты:
- Исторические и современные районы города, парки, купеческие усадьбы и флигеля
- Памятники, музеи, театры, дворцы культуры и филармонию
- Храмы, соборы, монастыри, церкви
- Крупные предприятия города
- Горячие минеральные источники, песчаные пляжи, сосновый бор, зоопарки
- Сувенирные лавки с тюменской атрибутикой
- Тематические рестораны, кафе, бары и городские рынки
- Мост Влюблённых и набережную вдоль реки Тура
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию заеду за вами по вашему адресу (отель / гостиница / кафе)
Завершение: Улица Щербакова, 87, корпус 1 (отель Марциаль либо другой отель по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Остались довольны в высшей степени! Начну с бронирования: мы хотели на 1 мая в 12 часов, но это время уже оказалось занято (бронировали мы за месяц, если не больше), но
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М
Добрый день. Впечатления от экскурсии положительные. Современность и история были переплетены на прогулке. Было два выхода для остановки и осмотра достопримечательностей. На следующий день уже самостоятельно смотрели точки по рекомендации экскурсовода. Мы были с ребёнком и нам этот формат очень понравился. Рекомендую
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С
Большая благодарность Олегу, за интересную экскурсию. Увидели историческую и современную Тюмень, услышали факты об истории города. Вы заложила фундамент наших дальнейших путешествий по городу.
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М
Экскурсовод Олег провел познавательную экскурсию по городу, подстроился под наши интересы, показал красивейшие места г. Тюмени, дал возможность рассмотреть и полюбоваться достопримечательностями, рассказал интересные факты о городе и его жителях. На память о Тюмени у нас остались очень красивые фото.
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К
Экскурсия по Тюмени нам очень понравилась. За два часа на комфортном автомобиле мы осмотрели город. Экскурсовод интересно рассказал о нём и ответил на все наши вопросы.
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Е
Экскурсия понравилась. Гид интересно рассказал об истории Тюмени. Рекомендую!
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