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всё таки сумели договориться на 14:30, что устроило всех. Экскурсовод Олег подъехал вовремя в заранее оговоренное место, где нам было удобно. Очень внимательный молодой человек, вежливый, предупредительный, спросил как к каждому из нас обращаться - и не разу не перепутал))), спросил о конкретных вопросах на которые мы хотим получить ответ в ходе экскурсии, внимательно выслушал пожелания - и всё соответствовало нашим запросам и даже больше - очень понравилась та часть экскурсии, которая проходила в старинном мужском монастыре, нам даже посчастливилось бить в колокол (с помощью профессионала, конечно). Шёл небольшой дождик (01.05.2026) и очень удобно было именно на автомобиле (кстати, всё чисто, аккуратно и комфортно), и даже у Олега нашёлся для нас запасной зонтик, когда выходили на остановках для обзора) Спасибо большое Олегу - всё излагалось доступно, понятно, на вопросы наши отвечал терпеливо, если мы переспрашивали - повторял и уточнял с удовольствием. С уважением очень относился к нам экскурсантам, выдержанный, порядочный и очень позитивный, общается легко и вокруг себя создаёт ауру добра, спокойствия и счастья, время пролетело, как один миг!))), очень всё понравилось! Мы из Омска, в Тюмени были можно сказать первый раз. Большое спасибо Олегу за эту экскурсию!