О Тюмени - с душой и любовью

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Это обзорная пешеходная экскурсия по сердцу Тюмени - его историческому центру. Она подойдёт тем, кто любит прогулки и погружение в прошлое. Простым доступным языком будет рассказано о становлении и развитии
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Тюмени.

Затронем тему путешествий Витуса Беринга через наш город, и конечно, историю добычи мягкого и чёрного золота. Начнём экскурсию у камня-памятника, заложенного в честь основания Тюмени.

Посмотрим на поклонный крест атаману Ермаку и вспомним историю человека, который присоединил Сибирь к русскому государству. Увидим символ Тюмени - пешеходный вантовый мост.

С моста откроется вид на единственную в стране четырёхуровневую набережную, по которой мы затем и прогуляемся.

Завершающей точкой экскурсии станет площадь Борцов Революции, где расположены купеческие дома, женская гимназия, Александровское реальное училище, фонтан - карта города и другие достопримечательности

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная пешеходная экскурсия
  • 🏙️ Исторический центр Тюмени
  • 🌉 Пешеходный вантовый мост
  • 🏞️ Четырёхуровневая набережная
  • 📚 Интересные исторические факты
    • О Тюмени - с душой и любовью
    О Тюмени - с душой и любовью
    О Тюмени - с душой и любовью
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

    Что можно увидеть

  • Камень-памятник
  • Поклонный крест атаману Ермаку
  • Пешеходный вантовый мост
  • Четырёхуровневая набережная
  • Площадь Борцов Революции

    • Описание экскурсии

    • Мы начнём экскурсию оттуда, откуда начался наш город, — у камня-памятника, заложенного в честь основания Тюмени.
    • Посмотрим на поклонный крест атаману Ермаку и вспомним историю человека, который присоединил Сибирь к русскому государству.
    • Увидим символ Тюмени — пешеходный вантовый мост. Этому уникальному архитектурному сооружению нет аналогов в России.
    • С моста откроется вид на единственную в стране четырёхуровневую набережную, по которой мы затем и прогуляемся.
    • Завершающей точкой экскурсии станет площадь Борцов Революции. Здесь компактно расположилось множество знаковых достопримечательностей: купеческие дома, женская гимназия, Александровское реальное училище, фонтан — карта города и другие.

    Организационные детали

    • Если вы отправляетесь на экскурсию с маленькими детьми, пожалуйста, рассчитайте их силы.
    • Не забывайте головные уборы и бутылочку с водой, надевайте удобную обувь.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Музей Городская Дума
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 8 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    8
    4
    3
    2
    1
    Л
    27 окт 2024
    Мы провели прекрасные 2 часа в компании Дарьи! Узнали много нового и интересного, экскурсия компактная по маршруту, но очень интенсивная по содержанию! Мы остались в полном восторге, рекомендую Дарью всем путешественникам-уникальная, структурированная информация, множество интересных фактов.
    Ирина
    20 окт 2024
    Хотелось погулять вечером по городу, но не хотелось это делать в одиночестве, пришла мысль найти компанию, так я нашла Tripster и Дарью. Замечательный вышел вечер, забылись насущные проблемы, Дарья умело увлекла нас рассказами и историями и привычных для нас, но совершенно неизвестных с ч. з. истории мест! Мы остались в полном восторге! Спасибо большое
    Хотелось погулять вечером по городу, но не хотелось это делать в одиночестве, пришла мысль найти компанию,
    Е
    18 сен 2024
    Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом!
    Очень понравился темп экскурсии!

    Время пролетело незаметно)
    Не нужной информации ноль!

    Открыто, свежо и потрясающе❤️
    Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом!Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом!Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом!
    И
    16 сен 2024
    Мы провели с Дарьей чуть больше двух часов. Но пролетели они как 20 минут. Настолько живой и увлекательной была наша беседа. Интересный и живой рассказ о чудесном городе с долгой
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    историей, со своей индивидуальностью, с характерными чертами и удивительными людьми. Теперь Тюмень для нас - это не просто название города, это место, куда хочется приезжать и приезжать. И мы определили для себя, что сентябрь нам подходит). Дарья, спасибо большое! Отправляемся перечитывать Пришвина!

    Мы провели с Дарьей чуть больше двух часов. Но пролетели они как 20 минут. Настолько живойМы провели с Дарьей чуть больше двух часов. Но пролетели они как 20 минут. Настолько живойМы провели с Дарьей чуть больше двух часов. Но пролетели они как 20 минут. Настолько живойМы провели с Дарьей чуть больше двух часов. Но пролетели они как 20 минут. Настолько живойМы провели с Дарьей чуть больше двух часов. Но пролетели они как 20 минут. Настолько живойМы провели с Дарьей чуть больше двух часов. Но пролетели они как 20 минут. Настолько живой
    Анастасия
    15 сен 2024
    Были в Тюмени в рабочей командировке. Экскурсию у Дарьи забронировали накануне. Опаздывали на экскурсию на полчаса, Дарья любезно пошла нам навстречу, согласилась немного сдвинуть экскурсию, за что ей большое спасибо.
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    Думали, что вечером ничего не увидим, но оказалось наоборот!!! Лучше гулять вечером - город очень красиво подсвечен. Информацией экскурсия не перегружена, нет кучи дат и армии имен, что всегда плохо откладывается в голове. Но история Тюменской области интересно и последовательно подана, за 2 часа компактно прошлись по массе достопримечательностей. Дарья добавила очарованности Тюменью))) Очень понравился город, надеемся сюда вернуться! Дарье большое спасибо и наши рекомендации.

    Оксана
    4 сен 2024
    Умница! Красавица! Кладезь знаний! Очень приятна в общении. Рекомендую очень!
    Е
    1 сен 2024
    Об этой экскурсии можно оставить отзыв только в превосходных степенях: все замечательно, от подбора маршрута до изложения информации.

    Дарья просто супер-профессиональный гид, отличная подача информации, ответы на все вопросы, очень неутомительно
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    и вместе с тем очень насыщенно.
    Во время приятной лёгкой прогулки мы узнали столько всего о Тюмени, что не проникнуться красотой и историей города просто невозможно.
    Очень хочется вернуться и познакомиться с городом подробнее, было жаль, что проездом и мало времени на такие интересные места.

    Отдельно хочется ещё раз отметить высокий профессиональный уровень Дарьи, не занудное перечисление фактов, но увлекательные истории, глубокое знание материала, прекрасный русский язык и абсолютную ориентированность на потребности гостей.

    Маршрут подойдёт для людей любого возраста, горячо рекомендуем!

    Спасибо за чудесный день и такое увлекательное знакомство с городом!

    Ю
    1 сен 2024
    Экскурсия была интересная, познавательная. Маршрут очень компактный, места значимые, красивые.
    Дарья - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. На все наши вопросы она давала ответы и объяснения. Мне и дочерям очень понравилась экскурсия!
    Советую всем для общего ознакомления с историей Тюмени без сильного погружения в неё.
    Экскурсия была интересная, познавательная. Маршрут очень компактный, места значимые, красивые.Экскурсия была интересная, познавательная. Маршрут очень компактный, места значимые, красивые.Экскурсия была интересная, познавательная. Маршрут очень компактный, места значимые, красивые.Экскурсия была интересная, познавательная. Маршрут очень компактный, места значимые, красивые.

    Входит в следующие категории Тюмени

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