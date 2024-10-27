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и вместе с тем очень насыщенно.

Во время приятной лёгкой прогулки мы узнали столько всего о Тюмени, что не проникнуться красотой и историей города просто невозможно.

Очень хочется вернуться и познакомиться с городом подробнее, было жаль, что проездом и мало времени на такие интересные места.



Отдельно хочется ещё раз отметить высокий профессиональный уровень Дарьи, не занудное перечисление фактов, но увлекательные истории, глубокое знание материала, прекрасный русский язык и абсолютную ориентированность на потребности гостей.



Маршрут подойдёт для людей любого возраста, горячо рекомендуем!



Спасибо за чудесный день и такое увлекательное знакомство с городом!