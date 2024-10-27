Это обзорная пешеходная экскурсия по сердцу Тюмени - его историческому центру. Она подойдёт тем, кто любит прогулки и погружение в прошлое. Простым доступным языком будет рассказано о становлении и развитии
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы начнём экскурсию оттуда, откуда начался наш город, — у камня-памятника, заложенного в честь основания Тюмени.
- Посмотрим на поклонный крест атаману Ермаку и вспомним историю человека, который присоединил Сибирь к русскому государству.
- Увидим символ Тюмени — пешеходный вантовый мост. Этому уникальному архитектурному сооружению нет аналогов в России.
- С моста откроется вид на единственную в стране четырёхуровневую набережную, по которой мы затем и прогуляемся.
- Завершающей точкой экскурсии станет площадь Борцов Революции. Здесь компактно расположилось множество знаковых достопримечательностей: купеческие дома, женская гимназия, Александровское реальное училище, фонтан — карта города и другие.
Организационные детали
- Если вы отправляетесь на экскурсию с маленькими детьми, пожалуйста, рассчитайте их силы.
- Не забывайте головные уборы и бутылочку с водой, надевайте удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музей Городская Дума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 28 туристов
Моя работа — влюблять в Тюмень. Я профессиональный аттестованный экскурсовод с высшим профильным образованием. Более 8 лет назад я переехала в Тюмень и влюбилась в этот город, настолько он сталЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
27 окт 2024
Мы провели прекрасные 2 часа в компании Дарьи! Узнали много нового и интересного, экскурсия компактная по маршруту, но очень интенсивная по содержанию! Мы остались в полном восторге, рекомендую Дарью всем путешественникам-уникальная, структурированная информация, множество интересных фактов.
Ирина
20 окт 2024
Хотелось погулять вечером по городу, но не хотелось это делать в одиночестве, пришла мысль найти компанию, так я нашла Tripster и Дарью. Замечательный вышел вечер, забылись насущные проблемы, Дарья умело увлекла нас рассказами и историями и привычных для нас, но совершенно неизвестных с ч. з. истории мест! Мы остались в полном восторге! Спасибо большое
Е
Екатерина
18 сен 2024
Дарья, большая молодец! Спасибо ей огромное, за чудесное знакомство с городом!
Очень понравился темп экскурсии!
Время пролетело незаметно)
Не нужной информации ноль!
Открыто, свежо и потрясающе❤️
Очень понравился темп экскурсии!
Время пролетело незаметно)
Не нужной информации ноль!
Открыто, свежо и потрясающе❤️
И
Ирина
16 сен 2024
Мы провели с Дарьей чуть больше двух часов. Но пролетели они как 20 минут. Настолько живой и увлекательной была наша беседа. Интересный и живой рассказ о чудесном городе с долгой
Анастасия
15 сен 2024
Были в Тюмени в рабочей командировке. Экскурсию у Дарьи забронировали накануне. Опаздывали на экскурсию на полчаса, Дарья любезно пошла нам навстречу, согласилась немного сдвинуть экскурсию, за что ей большое спасибо.
Оксана
4 сен 2024
Умница! Красавица! Кладезь знаний! Очень приятна в общении. Рекомендую очень!
Е
Елена
1 сен 2024
Об этой экскурсии можно оставить отзыв только в превосходных степенях: все замечательно, от подбора маршрута до изложения информации.
Дарья просто супер-профессиональный гид, отличная подача информации, ответы на все вопросы, очень неутомительно
Дарья просто супер-профессиональный гид, отличная подача информации, ответы на все вопросы, очень неутомительно
Ю
Юлия
1 сен 2024
Экскурсия была интересная, познавательная. Маршрут очень компактный, места значимые, красивые.
Дарья - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. На все наши вопросы она давала ответы и объяснения. Мне и дочерям очень понравилась экскурсия!
Советую всем для общего ознакомления с историей Тюмени без сильного погружения в неё.
Дарья - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. На все наши вопросы она давала ответы и объяснения. Мне и дочерям очень понравилась экскурсия!
Советую всем для общего ознакомления с историей Тюмени без сильного погружения в неё.
Входит в следующие категории Тюмени
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