Мои заказы

Тайны и легенды Червишевских деревень

Во время экскурсии мы посетим семь деревень Червишевского тракта. Увидим деревянный храм, который сохранился до наших дней. Узнаем, как в Червишево появилась обсерватория. Услышим историю массового самосожжения. Гид расскажет историю
семьи Панфиловых, которые внесли огромный вклад в развитие деревень. а сыры и масло их производства были в почёте у английской королевы Виктории. Прогуляемся с глинтвейном и сытным пирожком по заснеженному лесу. И завершим путешествие угощением в доме гостеприимной хозяйки.

3 отзыва
Описание экскурсии

Семь деревень Червишевского тракта Червишево Наша экскурсия начнется с осмотра деревянного храма Архангела Михаила, построенного в 1898 году, и обсерватории, в которой стоит телескоп, как в Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге. Друганово Посетим место массового самосожжения и увидим старинный магазин, который уже вторую сотню лет радует покупателей. Чёрная речка Эта деревня в 2022 году была признана самой красивой деревней в Тюменской области. Её история никого не оставит равнодушным. Прогуляемся по заснеженному лесу до археологической деревни. На место где ориентировочно в XV-XVI веках стояла крепость. А горячий глинтвейн и сытный пирожок станут вашими теплыми спутниками. Мичурино Вы увидите дом, где долгое время видели привидение мальчика. Костылёво Наберём воды из колодца, которому более 100 лет, и узнаем, что общего у этой деревни с губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Мором. Завершим экскурсию в гостях у гостеприимной хозяйки, чьи угощения и истории никого не оставят равнодушными. Важная информация:
  • Экскурсия автобусно-пешеходная, размер трансфера зависит от количества людей в группе.
  • Можно поехать с детьми от шести лет в сопровождении взрослых.
  • Одевайтесь тепло: варежки, шарф, шапка и тёплая обувь. Не мёрзнет тот, кто тепло одевается, — давайте путешествовать с комфортом. Прихватите термокружку для глинтвейна (не обязательно).
  • За питание можете не беспокоиться — голодным никто не останется.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Архангела Михаила
  • Обсерватория
  • Столетний магазин в Друганово
  • Деревня Чёрная Речка
  • Столетний колодец в Костылёво
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер
  • Глинтвейн с пирожками
  • Угощения в доме гостеприимной хозяйки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тюмень, ул. Республики, 159
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсия автобусно-пешеходная, размер трансфера зависит от количества людей в группе
  • Можно поехать с детьми от шести лет в сопровождении взрослых
  • Одевайтесь тепло: варежки, шарф, шапка и тёплая обувь. Не мёрзнет тот, кто тепло одевается, - давайте путешествовать с комфортом. Прихватите термокружку для глинтвейна (не обязательно)
  • За питание можете не беспокоиться - голодным никто не останется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сафонова
30 апр 2025
Эта экскурсия точно нужна, если хочется развеяться, получить новые впечатления, знания, при этом замедлиться, ощутить красоту природы и гостеприимство людей в приятнейшей обстановке!
Я благодарна, что вы — Мария и Юлия
создали такую дружескую атмосферу, дали возможность раскрыться и проявиться всем участникам, такого я ещё не встречала!
Вот так живёшь в своём городе Тюмень и даже не знаешь, что, оказывается, в самой обычной и неизвестной ранее мне деревне есть великие люди, которые внесли свой вклад и повлияли на развитие в целом, это вызывает восхищение.
Гулять по лесу археологической деревни с вкусными пирожками было здорово. И в гостях у прекрасной семьи, где нас угостили национальными татарскими блюдами, запомнилось особенно своим гостеприимством, ощущение тепла живёт внутри до сих пор.
Спасибо большое за эту экскурсию, что делаете свой вклад в развитие культуры, процветания вам! С радостью придём ещё ❤️

С
Сафонов
20 апр 2025
В целом поездка понравилась, атмосфера была уютная и доброжелательная. Понравилось, что Юлия создала внешний образ деревенской женщины. Рассказывала она достаточно интересно, на все вопросы отвечала и поддерживала общение.
Лично для меня
много информации не бывает и я всегда рад узнать что-то новое, ну, конечно, в меру, чтобы в лекцию не превратилось.
Больше всего понравилась прогулка по лесу с одновременным поеданием пирожков, а также сам вид с холма в конце тропы. Ещё понравилась заводь в деревне Чёрная речка.
Естественно, нельзя не отметить посещение татарской семьи и пообедать у них в гостях, мне это тоже очень понравилось, не хватило может каких-то историй об их народе и традициях. Угощения понравились, было вкусно.
Может быть добавить в программу заезд в русскую избу, с небольшой экскурсией. Может в конце поездки устроить мини фотосессию в традиционной, например, татарской одежде.

Б
Берадзе
30 мар 2025
Во-первых, мне понравилось то, что вы""горите"" тем, что вы делаете. Когда человек чем-то""горит"" он вкладывает в это часть своей души. Я все детство ходила в музеи в моем родном городе
Кургане, уже во взрослом возрасте была не на одной экскурсии в разных городах. И всегда видно когда люди либо просто""отрабатывают"" свои деньги, либо вкладывают душу. Было видно, что Юля волнуется, особенно в руках с микрофоном, но это дело наживное, учитывая тот факт, что вы не экскурсоводы и работники музея с многолетним стажем. Ну и плюс все мы разные сами по себе)
Прогулка по лесу была замечательной, пирожки и глинтвейн отменные))) еда на свежем воздухе, а особенно в лесу всегда вкусней. Даже грязь и снег под ногами не испортили ощущений.
Вообще было очень тепло и душевно, и создать за такое небольшое время проведённое вместе такую атмосферу дорогого стоит.

Входит в следующие категории Тюмени

