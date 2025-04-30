читать дальше

Кургане, уже во взрослом возрасте была не на одной экскурсии в разных городах. И всегда видно когда люди либо просто""отрабатывают"" свои деньги, либо вкладывают душу. Было видно, что Юля волнуется, особенно в руках с микрофоном, но это дело наживное, учитывая тот факт, что вы не экскурсоводы и работники музея с многолетним стажем. Ну и плюс все мы разные сами по себе)

Прогулка по лесу была замечательной, пирожки и глинтвейн отменные))) еда на свежем воздухе, а особенно в лесу всегда вкусней. Даже грязь и снег под ногами не испортили ощущений.

Вообще было очень тепло и душевно, и создать за такое небольшое время проведённое вместе такую атмосферу дорогого стоит.