Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Тюмени, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 отзыва 1 час Индивидуальная до 4 чел. Советская Тюмень: истории, легенды, люди Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях Начало: В районе улицы Республики Расписание: Согласно расписанию от 4 400 ₽ за всё до 2 чел. На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Ночная Тюмень и её легенды Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений 12 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Тобольск: город белых стен и старинных легенд Тобольск - город, где оживает история. Кремль, Тюремный замок, музей Романовых и Абалакский монастырь ждут вас в этом уникальном путешествии 28 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Тюмени

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Мифы и легенды»

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