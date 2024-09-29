1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
29 сен в 18:00
30 сен в 18:00
от 4 400₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Сегодня в 21:30
26 сен в 21:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск: город белых стен и старинных легенд
Тобольск - город, где оживает история. Кремль, Тюремный замок, музей Романовых и Абалакский монастырь ждут вас в этом уникальном путешествии
26 сен в 08:30
28 сен в 22:30
28 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Тюмени в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году