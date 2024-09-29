Откройте для себя мифы и легенды Тюмени с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Тюмени, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
29 сен в 18:00
30 сен в 18:00
от 4 400 за всё до 2 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Сегодня в 21:30
26 сен в 21:30
12 000 за всё до 4 чел.
Тобольск: город белых стен и старинных легенд
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск: город белых стен и старинных легенд
Тобольск - город, где оживает история. Кремль, Тюремный замок, музей Романовых и Абалакский монастырь ждут вас в этом уникальном путешествии
26 сен в 08:30
28 сен в 22:30
28 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Советская Тюмень: истории, легенды, люди
  2. Ночная Тюмень и её легенды
  3. Тобольск: город белых стен и старинных легенд
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Сквер Сибирских Кошек
  6. Знаменский кафедральный собор
  7. Центральная площадь
  8. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Тюмени в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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