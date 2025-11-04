Тюмень, середина прошлого века. Столичные учёные предлагают ликвидировать несколько сибирских городов. Вы проводите личное расследование.
Оно уводит вас далеко от исторического центра города и связывает спасение Сибири с тайнами чёрного золота и горячими источниками. Отзвуки событий тех лет слышны до сих пор — и далеко за пределами Тюмени.
Оно уводит вас далеко от исторического центра города и связывает спасение Сибири с тайнами чёрного золота и горячими источниками. Отзвуки событий тех лет слышны до сих пор — и далеко за пределами Тюмени.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мельникайте — вторую главную улицу Тюмени
- Памятник началу поиска тюменской нефти
В ходе аудиоэкскурсии в жанре расследования:
- Вы разыщете место, где на самом деле начинался поиск тюменского чёрного золота
- Заглянете в самый необычный общепит города времён СССР
- Установите недостоверность надписи на памятнике в Москве
- Разберётесь, почему запрещали песню Высоцкого о чёрном золоте Тюмени
- Проверите природный способ омоложения в тюменских горячих минеральных источниках и выясните, чем они отличаются от других
Организационные детали
- Ссылку на аудиогид и инструкцию мы отправим вам после 100% оплаты экскурсии (ссылку на доплату пришлём после бронирования). Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу
- Достаточно оплатить доступ на один телефон, с которого при необходимости вы поделитесь материалами с другими членами вашей компании
- Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен
- Протяжённость маршрута — 1,5 км, то есть 20–30 минут пешком, если без остановок. Каждые 100–200 метров есть места, чтобы погреться, оценить тюменский общепит, бесплатные туалеты
- Факты и истории в этой экскурсии серьёзные или малоизвестные, поэтому заинтересуют они именно взрослых. Рекомендуемый возраст — 16+
- В материалах экскурсии есть информация, как провести время помимо квеста, где попробовать тюменские продукты, какие посетить музеи и т. д. — она может помочь вам спланировать своё путешествие в Тюмень
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Текутьевского бульвара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени
Провели экскурсии для 2872 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
4 ноя 2025
Познавательно, удобно, содержательно!!!
Входит в следующие категории Тюмени
Похожие экскурсии из Тюмени
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной прогулке
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
13 дек в 15:00
20 дек в 15:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
9 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.