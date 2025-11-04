Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени

Провели экскурсии для 2872 туристов

читать дальше прошли, а запомнились, для этого и нужны экскурсии. Мы команда организаторов и гидов. Создаём то, что сами любим в путешествиях: обзоры города с высоты, необычные экскурсии с аудиогидами и гастрономические приключения, пишем статьи о странствиях в газеты и журналы, книги. А самое главное — делаем всё это для того, чтобы вам было интереснее жить.

Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто