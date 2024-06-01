1 чел.
По популярности
Мини-группа
30 минут
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая
Начало: Возле Тюменской филармонии
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 400₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю
Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Расписание: См. расписание
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 450₽ за человека
Мини-группа
30 минут
Обзор Тюмени с высоты: панорамный вид на город с самой высокой точки
Встретимся у главной улицы и поднимемся на открытую лоджию самого высокого здания Тюмени. Город предстанет перед вами, как на ладони
Начало: В районе площади Памяти
Расписание: Согласно расписанию либо по предварительной договоренности
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Экскурсия от исторического персонажа,жившего в 19 веке очень оригинальна и интересно преподнесена. Ярко и увлекательно раскрыта история каждого дома,людей,которые проживали
- ННадежда13 мая 2024Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
- ООльга22 апреля 2024Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
- ММария20 апреля 2024Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.
- ВВиктория15 апреля 2024Очень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами от местной фабрики. Рекомендую к посещению.
- ТТатьяна14 апреля 2024Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно в этот день, 13.04.2024 я
- ООльга8 марта 2024В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
- ООльга2 марта 2024Восхитительно! Рекомендую к посещению в первый же день нахождения с Тюмени! Роскошный вид на город. И высокий уровень знаний города местным
- ЕЕлена28 января 2024Татьяна рассказала много интересного и того, что не найти в путеводителе и в интернете. Необычная подача материала заинтересовывает.
- ООксана9 января 2024Большое спасибо за экскурсию. Простая понятная подача информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Групповые»
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