Групповые экскурсии Тюмени

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тюмень с высоты
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
63 отзыва
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670 за человека
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая
Начало: Возле Тюменской филармонии
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 400 за человека
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200 за человека
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000 за человека
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю
Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Расписание: См. расписание
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 450 за человека
Обзор Тюмени с высоты
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
15 отзывов
Обзор Тюмени с высоты: панорамный вид на город с самой высокой точки
Встретимся у главной улицы и поднимемся на открытую лоджию самого высокого здания Тюмени. Город предстанет перед вами, как на ладони
Начало: В районе площади Памяти
Расписание: Согласно расписанию либо по предварительной договоренности
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Экскурсия от исторического персонажа,жившего в 19 веке очень оригинальна и интересно преподнесена. Ярко и увлекательно раскрыта история каждого дома,людей,которые проживали
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    в них. Очень доступна преподнесена информация, экскурсовод -огонь! Рекомендую,кто хочет узнать об истории города на Туре и его интересных моментах. Отдельное спасибо Алине за образ.

  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Тюмень с высоты
    Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.
  • В
    Виктория
    15 апреля 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Очень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами от местной фабрики. Рекомендую к посещению.
    Очень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами отОчень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами отОчень интересная и ёмкая по содержанию экскурсия. Невероятный рассказ украсит чаепитие из самовара с конфетами от
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно в этот день, 13.04.2024 я
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    оказалась на дивной экскурсии, которую провела экскурсовод от лица единственной доченьки мехового короля Шайчика. Ханна встретила нас у здания филармонии, на месте которой раньше находился магазин её папеньки, так с любовью называла Ханна своего отца. Ханна показала нам Тюмень купеческую, необычную, стародавнюю. Посплетничала о многих богатых людях, их дочерях. Открыла нам тайны богатеньких купцов, о их детях, с которыми она дружила. Завела насв гости к подружке Валюшке Колокольниковой. Подруга оказалась гостеприимной угостила нас вкуснейшим чаем из дивного самовара, баранками и фирменными тюменскими конфетами" Квартет". Провела по "Арбату", рассказывая о каждом доме, о его хозяевах, а ведь здесь, на" Арбате" дома не только купцов, но и сохранился дом простого крестьянина, извозчика по фамилии Горбунов! Ханна нас погрузила в другую реальность. Я узнала город таким, каким, его создавали купцы, промышленники. Всего и не передать, мы с Ханной дошли до самого моста "Влюбленных". Экскурсия познавательная, безумно интересная, с трепетом слушала и впитывала каждую новость из уст Ханны. От всей души благодарю Ханночку за прекрасное и необычное знакомство с городом. Замечательное путешествие!. Спасибо за отличные эмоции. "Тюмень- столица деревень"? Вовсе нет! Огромный, красивый, современный город, но с богатым прошлым и красивой историей! Счастлива, что приехала жить именно в Тюмень, город, где прошла моя студенческая жизнь! Путешествие пришлось по душе! Рекомендую всем своим друзьям

    Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно вЕжегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Наверное, совершенно не случайно именно в
  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
    В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
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    он- в избытке. В чугуне Он варит по субботам чечевицу, Приплясывает сонно на огне, Подмигивает мне, как очевидцу. Иосиф Бродский. Я спонтанно решила начало марта провести в новом для меня городе Тюмени и зашла на мой любимый сайт в поисках необычной, интересной и познавательной экскурсии. Финальную точку в моем тюменском туре с названием «Шотландцы в Сибири» получилось поставить на Ура! Я провела замечательный день в окрестностях города в кругу приветливых и внимательных девушек- гида Марии и организатора этой программы Лилии. Я много открыла для себя нового- узнала об увлекательной семейной истории известных сибирских промышленников, которые внесли огромный вклад в развитие этого региона. Приятно прогулялась по окрестностям нескольких деревень, посетила гостевой дом, в котором меня угостили натуральной, вкусной едой и напитками. Также мне удалось познакомиться с местным виноделом и приобрести на память «северное» вино. По ходу экскурсии останавливались у небольшой церкви, частной обсерватории, биатлонном центре и экопарке. Если Вас утомил высокоскоростной темп современного времени, желается душевного общения, красивых пейзажей и свежего воздуха, натуральных вкусняшек и необычных историй, то я очень рекомендую выбрать этот однодневный тур!!! Мария и Лилия спасибо Вам огромное!!! С самыми добрыми пожеланиями, Ольга.

  • О
    Ольга
    2 марта 2024
    Обзор Тюмени с высоты
    Восхитительно! Рекомендую к посещению в первый же день нахождения с Тюмени! Роскошный вид на город. И высокий уровень знаний города местным
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    гидом Татьяной. Она так замечательно нам рассказывала, что захотелось приехать в Тюмень еще не раз. Кроме дореволюционной и современной понравился также рассказ и вид на советскую Тюмень. Получили ответы на все свои вопросы. Не хотелось уходить.

  • Е
    Елена
    28 января 2024
    Тюмень с высоты
    Татьяна рассказала много интересного и того, что не найти в путеводителе и в интернете. Необычная подача материала заинтересовывает.
  • О
    Оксана
    9 января 2024
    Тюмень с высоты
    Большое спасибо за экскурсию. Простая понятная подача информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Групповые»

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  4. Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
  5. Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
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  2. Набережная
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  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 670 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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