читать дальше

оказалась на дивной экскурсии, которую провела экскурсовод от лица единственной доченьки мехового короля Шайчика. Ханна встретила нас у здания филармонии, на месте которой раньше находился магазин её папеньки, так с любовью называла Ханна своего отца. Ханна показала нам Тюмень купеческую, необычную, стародавнюю. Посплетничала о многих богатых людях, их дочерях. Открыла нам тайны богатеньких купцов, о их детях, с которыми она дружила. Завела насв гости к подружке Валюшке Колокольниковой. Подруга оказалась гостеприимной угостила нас вкуснейшим чаем из дивного самовара, баранками и фирменными тюменскими конфетами" Квартет". Провела по "Арбату", рассказывая о каждом доме, о его хозяевах, а ведь здесь, на" Арбате" дома не только купцов, но и сохранился дом простого крестьянина, извозчика по фамилии Горбунов! Ханна нас погрузила в другую реальность. Я узнала город таким, каким, его создавали купцы, промышленники. Всего и не передать, мы с Ханной дошли до самого моста "Влюбленных". Экскурсия познавательная, безумно интересная, с трепетом слушала и впитывала каждую новость из уст Ханны. От всей души благодарю Ханночку за прекрасное и необычное знакомство с городом. Замечательное путешествие!. Спасибо за отличные эмоции. "Тюмень- столица деревень"? Вовсе нет! Огромный, красивый, современный город, но с богатым прошлым и красивой историей! Счастлива, что приехала жить именно в Тюмень, город, где прошла моя студенческая жизнь! Путешествие пришлось по душе! Рекомендую всем своим друзьям