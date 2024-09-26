Приглашаю зарядиться пульсирующей энергией самых ярких мест ночной Тюмени и услышать их истории, весёлые и мрачные.
Я покажу локации, связанные с необычными и порой трагическими историями, почерпнутыми исключительно из доверенных источников. И расскажу о современной жизни города — неформально и без купюр.
Я покажу локации, связанные с необычными и порой трагическими историями, почерпнутыми исключительно из доверенных источников. И расскажу о современной жизни города — неформально и без купюр.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Мы проедем старые и новые кварталы, увидим огни высоток и тёмные фасады купеческих особняков, а также пройдёмся по местам, где происходили необычные вещи.
Вы увидите
- Троицкий мужской монастырь, где хранятся мощи святого Филофея, призрак которого пытался там изловить губрозыск
- Александровское реальное училище, где побывали известные каждому люди, причем некоторые уже после смерти
- Всехсвятскую церковь, чей погост скрывает самую жуткую из всех историй тюменских кладбищ
- Мост Влюбленных, переливающийся огнями во тьме
- Улицу Республики, которая никогда не спит
И узнаете
- Как купеческая вдова поссорилась со снохой из-за иконы, а потом перевернулась в гробу — но было уже поздно
- Почему тюменский мавзолей был засекречен полвека, но еврейский портной сразу понял, что клиент ему достался необычный
- Как вышло, что по могиле святого ходили сто лет, его мощи сжигали, в его призрак стреляли — и всё-таки он вернулся
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Honda CR-V, есть 4 пассажирских места.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Тюмени
Провёл экскурсии для 155 туристов
Я профессиональный историк, краевед, коренной тюменец. 15 лет работал в краеведческом музее, автор книги, десятков статей. Также на счету множество интервью местным и федеральным радиостанциям и телестудиям.Задать вопрос
Входит в следующие категории Тюмени
Похожие экскурсии из Тюмени
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
30 минут
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
28 сен в 19:00
29 сен в 19:00
670₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
28 сен в 17:00
29 сен в 17:00
от 4 400₽ за всё до 2 чел.