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Приглашаю зарядиться пульсирующей энергией самых ярких мест ночной Тюмени и услышать их истории, весёлые и мрачные.



Я покажу локации, связанные с необычными и порой трагическими историями, почерпнутыми исключительно из доверенных источников. И расскажу о современной жизни города — неформально и без купюр.