Тайны и легенды Червишевских деревень

Во время экскурсии мы посетим семь деревень Червишевского тракта. Увидим деревянный храм, который сохранился до наших дней. Узнаем, как в Червишево появилась обсерватория. Услышим историю массового самосожжения. Гид расскажет историю
Описание экскурсииСемь деревень Червишевского тракта Червишево Наша экскурсия начнется с осмотра деревянного храма Архангела Михаила, построенного в 1898 году, и обсерватории, в которой стоит телескоп, как в Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге. Друганово Посетим место массового самосожжения и увидим старинный магазин, который уже вторую сотню лет радует покупателей. Чёрная речка Эта деревня в 2022 году была признана самой красивой деревней в Тюменской области. Её история никого не оставит равнодушным. Прогуляемся по заснеженному лесу до археологической деревни. На место где ориентировочно в XV-XVI веках стояла крепость. А горячий глинтвейн и сытный пирожок станут вашими теплыми спутниками. Мичурино Вы увидите дом, где долгое время видели привидение мальчика. Костылёво Наберём воды из колодца, которому более 100 лет, и узнаем, что общего у этой деревни с губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Мором. Завершим экскурсию в гостях у гостеприимной хозяйки, чьи угощения и истории никого не оставят равнодушными. Важная информация:
- Экскурсия автобусно-пешеходная, размер трансфера зависит от количества людей в группе.
- Можно поехать с детьми от шести лет в сопровождении взрослых.
- Одевайтесь тепло: варежки, шарф, шапка и тёплая обувь. Не мёрзнет тот, кто тепло одевается, — давайте путешествовать с комфортом. Прихватите термокружку для глинтвейна (не обязательно).
- За питание можете не беспокоиться — голодным никто не останется.
Со вторника по пятницу с 10:00 до 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Архангела Михаила
- Обсерватория
- Столетний магазин в Друганово
- Деревня Чёрная Речка
- Столетний колодец в Костылёво
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
- Глинтвейн с пирожками
- Угощения в доме гостеприимной хозяйки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тюмень, ул. Республики, 159
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по пятницу с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия автобусно-пешеходная, размер трансфера зависит от количества людей в группе
- Можно поехать с детьми от шести лет в сопровождении взрослых
- Одевайтесь тепло: варежки, шарф, шапка и тёплая обувь. Не мёрзнет тот, кто тепло одевается, - давайте путешествовать с комфортом. Прихватите термокружку для глинтвейна (не обязательно)
- За питание можете не беспокоиться - голодным никто не останется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
