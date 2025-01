Ч Чильдинова

Отличная экскурсия. У меня проводила экскурсию гид Айсылу. Все понравилось, увидела мавзолеи, услышала легенды и факты. Побывала на кумысной фабрике.

Если вам хочется погулять по бескрайним равнинам и холмам с историческим подтекстом, насладиться ледяной водой ледников, насытиться кумысом - you are welcome) 5/5

Пы. сы. все происходит в размеренном темпе, четкого тайминга нет, поэтому наслаждаться моментом ничего не помешает)