Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана

Оба эти сооружения относятся к древнейшим сохранившимся до наших дней историческим памятникам Башкирии. Здесь каждый камень свидетельствует о многовековой истории и таит в себе еще много загадок. Мавзолей Хусейн-бека — это место погребения первого имама, проповедовавшего Ислам среди башкирского населения. Мавзолей Тура-хана- Ученые до сих пор спорят о личности Тура-хана — возможно, он был прямым потомком Чингисхана. Предполагается, что некогда рядом стояла каменная мечеть, входившая с мавзолеем в единый ритуально-архитектурный ансамбль. По некоторым предположениям, мавзолей служил «домом суда», где проходили судебные процессы.

Гора Нарыстау

Согласно местному преданию, на вершине горы Нарыстау захоронены сподвижники пророка Мухаммеда которые пришли в эти края еще в начале VII века, чтобы проповедовать среди местного населения. Правда, не все историки согласны с этим утверждением. Это место прочно обросло легендами и считается священным. И неудивительно, ведь на горе возвышается мечеть, неподалеку бьёт святой источник, а на вершинах холмов — два загадочных захоронения. Как бы то ни было, приезжают на эту священную гору, чтобы поклониться сахабам, паломники со всего мира.

Традиции и уникальность башкирского народа

Путешествуя по дороге к священным местам, Вы окунетесь в увлекательный мир истории и культуры республики. На этом пути Вам предстоит узнать много интересного о происхождении башкирского народа и о том, как он сохранил свою уникальность и традиции до наших дней. Кроме того, Вы познакомитесь с жизнью местного населения и узнаете, какие традиции и обычаи сохраняются в современном обществе. Это путешествие станет для Вас настоящим открытием и поможет понять глубокий смысл и значение священных мест для башкирского народа. Кроме того, по желанию, мы заедем на кумысную ферму (ферма работает только в летний сезон), где узнаем больше о башкирской породе лошадей, увидим процесс изготовления кумыса и попробуем его. А также загадаем желания у подножия гор Сусактау и Сатыртау. Важная информация• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Входные билеты не входят в стоимость экскурсии.