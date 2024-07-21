Приглашаем вас на увлекательное путешествие по священным местам Башкирии, где каждый камень хранит многовековую историю.
Посетите мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана, гору Нарыстау и кумысную ферму, чтобы погрузиться в уникальную культуру и традиции республики. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя глубокий смысл священных мест для башкирского народа.
Посетите мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана, гору Нарыстау и кумысную ферму, чтобы погрузиться в уникальную культуру и традиции республики. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя глубокий смысл священных мест для башкирского народа.
Описание экскурсии
Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана
Оба эти сооружения относятся к древнейшим сохранившимся до наших дней историческим памятникам Башкирии. Здесь каждый камень свидетельствует о многовековой истории и таит в себе еще много загадок. Мавзолей Хусейн-бека — это место погребения первого имама, проповедовавшего Ислам среди башкирского населения. Мавзолей Тура-хана- Ученые до сих пор спорят о личности Тура-хана — возможно, он был прямым потомком Чингисхана. Предполагается, что некогда рядом стояла каменная мечеть, входившая с мавзолеем в единый ритуально-архитектурный ансамбль. По некоторым предположениям, мавзолей служил «домом суда», где проходили судебные процессы.
Гора Нарыстау
Согласно местному преданию, на вершине горы Нарыстау захоронены сподвижники пророка Мухаммеда которые пришли в эти края еще в начале VII века, чтобы проповедовать среди местного населения. Правда, не все историки согласны с этим утверждением. Это место прочно обросло легендами и считается священным. И неудивительно, ведь на горе возвышается мечеть, неподалеку бьёт святой источник, а на вершинах холмов — два загадочных захоронения. Как бы то ни было, приезжают на эту священную гору, чтобы поклониться сахабам, паломники со всего мира.
Традиции и уникальность башкирского народа
Путешествуя по дороге к священным местам, Вы окунетесь в увлекательный мир истории и культуры республики. На этом пути Вам предстоит узнать много интересного о происхождении башкирского народа и о том, как он сохранил свою уникальность и традиции до наших дней. Кроме того, Вы познакомитесь с жизнью местного населения и узнаете, какие традиции и обычаи сохраняются в современном обществе. Это путешествие станет для Вас настоящим открытием и поможет понять глубокий смысл и значение священных мест для башкирского народа. Кроме того, по желанию, мы заедем на кумысную ферму (ферма работает только в летний сезон), где узнаем больше о башкирской породе лошадей, увидим процесс изготовления кумыса и попробуем его. А также загадаем желания у подножия гор Сусактау и Сатыртау. Важная информация• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Входные билеты не входят в стоимость экскурсии.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Вход на кумысную ферму - 800 рублей с человека.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
21 июл 2024
Заказывали экскурсию Башкирская Мекка. Побывали в исторических местах, узнали много нового. Башкирская природа шикарна. У нас была гид Дилара. Очень интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, все размеренно, спасибо ей за экскурсию. Будем рекомендовать. Мы в восторге!
Ч
Чильдинова
8 июн 2024
Отличная экскурсия. У меня проводила экскурсию гид Айсылу. Все понравилось, увидела мавзолеи, услышала легенды и факты. Побывала на кумысной фабрике.
Если вам хочется погулять по бескрайним равнинам и холмам с историческим подтекстом, насладиться ледяной водой ледников, насытиться кумысом - you are welcome) 5/5
Пы. сы. все происходит в размеренном темпе, четкого тайминга нет, поэтому наслаждаться моментом ничего не помешает)
Если вам хочется погулять по бескрайним равнинам и холмам с историческим подтекстом, насладиться ледяной водой ледников, насытиться кумысом - you are welcome) 5/5
Пы. сы. все происходит в размеренном темпе, четкого тайминга нет, поэтому наслаждаться моментом ничего не помешает)
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