Мавзолей Тура-хана – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мавзолей Тура-хана» в Уфе, цены от 8900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Окунитесь в средневековую атмосферу и исследуйте древние памятники архитектуры недалеко от Уфы
Начало: Верхнеторговая площадь, 1
Расписание: Выходные: с 10:00 до 22:00
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
8900 за всё до 3 чел.
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Из современной Уфы - в Средние века
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы - в Средние века
Перенестись в эпоху Тамерлана и посетить исламские памятники Поволжья
Начало: На Верхнеторговой площади
15 фев в 11:00
16 фев в 11:00
8900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2023
    Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
    Гид, экскурсия, места, всё великолепно! Очень необычная экскурсия, красивые места, интересные моменты из истории о посещаемых местах и Уфе. Ильяс
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    потрясающий рассказчик, гид и водитель! После этого путешествия хочу побывать на других его экскурсиях! Огромное спасибо за потрясающее знакомство с интересными и необычными местами Башкортостана!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мавзолей Тура-хана»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из современной Уфы - в Средние века
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  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в феврале 2025
Сейчас в Уфе в категории "Мавзолей Тура-хана" можно забронировать 3 экскурсии от 8900 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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