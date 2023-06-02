4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Окунитесь в средневековую атмосферу и исследуйте древние памятники архитектуры недалеко от Уфы
Начало: Верхнеторговая площадь, 1
Расписание: Выходные: с 10:00 до 22:00
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
8900₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы - в Средние века
Перенестись в эпоху Тамерлана и посетить исламские памятники Поволжья
Начало: На Верхнеторговой площади
15 фев в 11:00
16 фев в 11:00
8900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2023Гид, экскурсия, места, всё великолепно! Очень необычная экскурсия, красивые места, интересные моменты из истории о посещаемых местах и Уфе. Ильяс
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мавзолей Тура-хана»
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