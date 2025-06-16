Индивидуальная
до 4 чел.
Шихан Торатау и Стерлитамак за один день
Всего за день вы увидите шихан Торатау и прогуляетесь по Стерлитамаку. Узнайте историю и насладитесь красотой природы
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 900 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Путешествие в мини-группе к Голубому озеру, шиханам и эко-ферме. Насладитесь живописными видами и узнайте о святынях Красноусольского
Начало: У монумента
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирская Мекка: от мавзолея до Нарыстау
Увлекательное путешествие по священным местам Башкирии: мавзолеи, гора Нарыстау и кумысная ферма. Узнайте больше о культуре и традициях
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ДДенис16 июня 2025Познавательная экскурсия для тех, кому интересны аспекты жизни Башкортостана как в древности, так и на современном этапе. Гидом был Азат.
- ООльга21 июля 2024Заказывали экскурсию Башкирская Мекка. Побывали в исторических местах, узнали много нового. Башкирская природа шикарна. У нас была гид Дилара. Очень интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, все размеренно, спасибо ей за экскурсию. Будем рекомендовать. Мы в восторге!
- ЧЧильдинова8 июня 2024Отличная экскурсия. У меня проводила экскурсию гид Айсылу. Все понравилось, увидела мавзолеи, услышала легенды и факты. Побывала на кумысной фабрике.
