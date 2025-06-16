читать дальше Посетили древний мавзолей Тура-хана. Дорога проходит по довольно живописным местам. Поднялись на гору Сусак-тау, откуда открывается замечательная панорама окрестностей. Рядом с горой Нарыстау находится холодный источник, где можно набрать воды. Подъем на гору несложный. Место имеет важное духовное значение для республики.

Познавательная экскурсия для тех, кому интересны аспекты жизни Башкортостана как в древности, так и на современном этапе. Гидом был Азат.