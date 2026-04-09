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Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)

Путешествие в мини-группе к Голубому озеру, шиханам и эко-ферме. Насладитесь живописными видами и узнайте о святынях Красноусольского
Экскурсия на юго-восток Башкирии в мини-группе подарит незабываемые впечатления.

Туристы посетят Голубое озеро, где можно увидеть слой целебной голубой глины, и полюбоваться видами с известняковых скал.

В селе Красноусольский путешественники узнают о
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православной святыне - образе Табынской Божьей Матери, посетят купальни и святые источники. На эко-ферме познакомятся с африканскими страусами и другими животными. Завершится тур посещением шиханов Юрактау и Торатау, известных своими панорамами и историей

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Голубое озеро с целебной глиной
  • ⛪ Святыня Табынской Божьей Матери
  • 🐦 Эко-ферма с редкими животными
  • 🏞️ Шиханы Юрактау и Торатау
  • 📸 Фотосессии в живописных местах

Лучшее время для посещения

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Июнь, июль и август - лучшие месяцы для посещения, когда природа Башкирии расцветает, а температура воды в Голубом озере наиболее комфортна для купания. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться живописными видами, но погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, хотя и требует более теплой одежды, но очарование снежных пейзажей компенсирует это.
Сейчас август — это идеальное время.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)

Что можно увидеть

  • Голубое озеро
  • Красноусольский курорт
  • Шихан Юрактау
  • Шихан Торатау

Описание экскурсии

Голубое озеро-родник Зянгяр-куль

Сперва мы отправимся к незамерзающему озеру с прозрачной водой — на дне вы даже рассмотрите слой целебной голубой глины. Даже зимой температура воды не опускается ниже 5 градусов, поэтому самые стойкие смогут освежиться и оздоровиться, окунувшись в Зянгяр-куль! Обрамляющие водоем известняковые скалы позволят сделать сказочные фотографии, а с их вершины мы полюбуемся видом на озеро и реку Узень.

Святыни башкирского села Красноусольский

После наш путь лежит в долину реки Усолки, где вас встретит живописный курорт Башкирии, село Красноусольский. Вы очаруетесь горными ландшафтами и узнаете о явлении загадочной православной святыни — образа Табынской Божьей Матери. Мы отыщем купальни и святые источники, посетим женский монастырь и небольшой грот. А еще я расскажу, почему в 2019 году в разрезе Усолка забили первый в России «золотой гвоздь» (так геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени).

Дополнительно: эко-ферма и шиханы

Если у вас будет желание, мы заглянем на ферму, где обитают черные африканские страусы и австралийские Эму, длиннохвостая неясыть, павлины и другие интересные пернатые. Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей. А после мы отправимся к величественным шиханам: Юрактау и Торатау с дивными панорамами и любопытной историей происхождения.

Организационные детали

  • Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет на ферму — 300 руб. с взрослого, детям до 14 лет — 250 руб.
  • Сложность маршрута — 1 из 5; программа подразумевает восхождение на небольшой холм на Голубом озере, но это по желанию
  • Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
  • С удовольствием пофотографируем вас в красивых локациях

в четверг в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У монумента
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3930 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Ксения
Прекрасная экскурсия!!!
Всё очень понравилось 👍
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
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K
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие через неповторимые природные ландшафты, которое оставило глубокое впечатление и подарило настоящее наслаждение от каждого
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момента. Маршрут был насыщенным и разнообразным, благодаря чему удалось увидеть и почувствовать все краски башкирского предуралья.
Особенно хочу отметить экскурсовода Айсылу — её энергия и преданность своей работе заслуживают отдельной похвалы. Айсылу была готова преодолеть любые преграды, чтобы сделать экскурсию интересной и насыщенной. Она с огромным энтузиазмом делилась не только фактами и историей, но и своим личным опытом, отвечала на все вопросы и создавала дружелюбную атмосферу. Благодаря её усилиям каждая минута экскурсии была максимально насыщенной и запоминающейся.

Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие+1
Экскурсия «Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин» превзошла все мои ожидания! Это удивительное путешествие
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О
Увидели очень красивые локации, гид Азат дал много интересной информации, рассказывал с любовью и гордостью о своей Родине и народе, чувствовалось его стремление передать нам образ жизни, историю, традиции башкиров. Увидели древние окаменелости, поразила история шиханов, жаль только, что не смогли подняться на Торатау, уже уставшие были, но это повод еще раз приехать в Башкортостан.
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Гульнара
Замечательный экскурсовод, познакомил с эпосом легенды о горах Башкирии. Мы в полном восторге 👍 спасибо вам!
Замечательный экскурсовод, познакомил с эпосом легенды о горах Башкирии. Мы в полном восторге 👍 спасибо вам!
Замечательный экскурсовод, познакомил с эпосом легенды о горах Башкирии. Мы в полном восторге 👍 спасибо вам!
Замечательный экскурсовод, познакомил с эпосом легенды о горах Башкирии. Мы в полном восторге 👍 спасибо вам!
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Ирина
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в мини-группе, так как это дешевле, и вообще не пожалели. Мини-группа оказалась всего из 4
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человек и кроме нас в машине были мама с девочкой, так что слышимость экскурсовода, комфортное время для побродить везде, и прочие удобства машины, а не автобуса сохранились.
Диана, которая вела нам экскурсию, явно прекрасно разбирается в теме, знает куда лезть обязательно, а куда по желанию и очень интересно рассказывает:)

Ну, а теперь к тому, что мы увидели:)
Первым пунктом было озеро Зянгяр-куль. Честно, сюда надо ехать в жару +30 и с купальником, потому что озерцо маленькое, но реально прозрачное настолько, что видно даже камушки на дне. Рядом возвышенность, на которую хочется залезть, но после дождя ты ползешь и съезжаешь вниз 😆 Мы пытались. Зачтено:)

Вторым пунктом значились Шиханы, но мы не могли проехать мимо подсолнухов. Огромные, бесконечные поля подсолнухов - это очень красиво, а их таких тут много.

И вот примерно через 2,5 часа после начала экскурсии перед нами появился вулкан Килиманджаро 😆 Ну реально, в тумане, в облаках шихан Торатау правда похож на какой-то вулкан.
Шихан - это холм состоящий из поднявшихся на поверхность известняков, оставшихся от рифов тропических морей. Их было всего 4, но осталось 3. Один растащили на соду (ту самую, которая не заканчивается). Так что берегите соду - копать еще 3 шихана никто не даст 😆

На Торатау можно подняться прям до вершины, но учитывая ветер и дождь мы ограничились подъемом на половину и брождением вокруг него. Даже это не то, чтобы легкая прогулочка. А если покопаться в известняках, можно найти окаменелости. Мы нашли и много, но бОльшую часть оставили на месте.
Возле шихана можно зайти в юрту, где все расскажут как что устроено внутри, поесть плова, попить кумыса и вообще получить 100500 кочевых удовольствий.

Два других шихана (Куштау и Юрактау) мы видели только издалека из машины, от части потому, что дождь, от части потому, что по сравнению с Торатау они совсем не туристические и туда лезть надо прям собраться. (однажды…)

Следующим пунктом нашей экскурсии была страусиная ферма. Честно, я думала, что мы же взрослые люди - ну, так посмотрим и все. Но нет. Мама с дочкой вышли с фермы раньше, чем мы перестали ржать над страусами, пытающимися склевать шланг, разговаривать со страусятами, похожими на динозавриков, залипать на урчание эму, мяуканье маралов и павлинов, снимать на телефоны кур-панков и тапать носик Бемби. (Вы знали что у оленя тепленький носик? А рожки молодого марала похожи на киви XD)

После обеда страусятиной мы направились к в следующую точку - Красноусольские источники. Там, конечно, есть православная святыня и многие туда едут именно поклониться ей, но мы куда больше оценили разрез Усолка (место, где на поверхность поднялся большой пласт древних слоев земли и можно увидеть эти слои своими глазами) и источники воды с сероводородом. Умылись. Должны были омолодиться:)
А еще именно там мы прихватили немного меда в сотах и уже дома я его даже попробовала. Мед вкусный. Жевать воск прикольно.

Домой вернулись уже около 21 часа офигевшие от красоты и впечатлений! Спасибо за прекрасный день!

Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в+2
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
Экскурсия очень классная, кто будет в Уфе - рекомендую. Мы решили брать не индивидуальную, а в
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А
Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об истории Башкортостана и локациях, но и дал множество советов для большего знакомства с республикой.
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Экскурсия действительно знакомит с предуральем, больше всего впечатлили пейзажи Красноусольска и шихан Торатау. В день экскурсии на регион обрушилась сильная метель, и мы думали, что она может вообще помешать куда-либо попасть. Но благодаря организаторам (и в Азату в частности) все прошло отлично, везде смогли проехать и все повидать в реальном зимнем пейзаже.

Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об
Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об
Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об
Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об
Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об
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