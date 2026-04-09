Туристы посетят Голубое озеро, где можно увидеть слой целебной голубой глины, и полюбоваться видами с известняковых скал.
В селе Красноусольский путешественники узнают о
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Голубое озеро с целебной глиной
- ⛪ Святыня Табынской Божьей Матери
- 🐦 Эко-ферма с редкими животными
- 🏞️ Шиханы Юрактау и Торатау
- 📸 Фотосессии в живописных местах
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Красноусольский курорт
- Шихан Юрактау
- Шихан Торатау
Описание экскурсии
Голубое озеро-родник Зянгяр-куль
Сперва мы отправимся к незамерзающему озеру с прозрачной водой — на дне вы даже рассмотрите слой целебной голубой глины. Даже зимой температура воды не опускается ниже 5 градусов, поэтому самые стойкие смогут освежиться и оздоровиться, окунувшись в Зянгяр-куль! Обрамляющие водоем известняковые скалы позволят сделать сказочные фотографии, а с их вершины мы полюбуемся видом на озеро и реку Узень.
Святыни башкирского села Красноусольский
После наш путь лежит в долину реки Усолки, где вас встретит живописный курорт Башкирии, село Красноусольский. Вы очаруетесь горными ландшафтами и узнаете о явлении загадочной православной святыни — образа Табынской Божьей Матери. Мы отыщем купальни и святые источники, посетим женский монастырь и небольшой грот. А еще я расскажу, почему в 2019 году в разрезе Усолка забили первый в России «золотой гвоздь» (так геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени).
Дополнительно: эко-ферма и шиханы
Если у вас будет желание, мы заглянем на ферму, где обитают черные африканские страусы и австралийские Эму, длиннохвостая неясыть, павлины и другие интересные пернатые. Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей. А после мы отправимся к величественным шиханам: Юрактау и Торатау с дивными панорамами и любопытной историей происхождения.
Организационные детали
- Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет на ферму — 300 руб. с взрослого, детям до 14 лет — 250 руб.
- Сложность маршрута — 1 из 5; программа подразумевает восхождение на небольшой холм на Голубом озере, но это по желанию
- Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
- С удовольствием пофотографируем вас в красивых локациях
в четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8000 ₽
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