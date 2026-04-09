читать дальше уменьшить

человек и кроме нас в машине были мама с девочкой, так что слышимость экскурсовода, комфортное время для побродить везде, и прочие удобства машины, а не автобуса сохранились.

Диана, которая вела нам экскурсию, явно прекрасно разбирается в теме, знает куда лезть обязательно, а куда по желанию и очень интересно рассказывает:)



Ну, а теперь к тому, что мы увидели:)

Первым пунктом было озеро Зянгяр-куль. Честно, сюда надо ехать в жару +30 и с купальником, потому что озерцо маленькое, но реально прозрачное настолько, что видно даже камушки на дне. Рядом возвышенность, на которую хочется залезть, но после дождя ты ползешь и съезжаешь вниз 😆 Мы пытались. Зачтено:)



Вторым пунктом значились Шиханы, но мы не могли проехать мимо подсолнухов. Огромные, бесконечные поля подсолнухов - это очень красиво, а их таких тут много.



И вот примерно через 2,5 часа после начала экскурсии перед нами появился вулкан Килиманджаро 😆 Ну реально, в тумане, в облаках шихан Торатау правда похож на какой-то вулкан.

Шихан - это холм состоящий из поднявшихся на поверхность известняков, оставшихся от рифов тропических морей. Их было всего 4, но осталось 3. Один растащили на соду (ту самую, которая не заканчивается). Так что берегите соду - копать еще 3 шихана никто не даст 😆



На Торатау можно подняться прям до вершины, но учитывая ветер и дождь мы ограничились подъемом на половину и брождением вокруг него. Даже это не то, чтобы легкая прогулочка. А если покопаться в известняках, можно найти окаменелости. Мы нашли и много, но бОльшую часть оставили на месте.

Возле шихана можно зайти в юрту, где все расскажут как что устроено внутри, поесть плова, попить кумыса и вообще получить 100500 кочевых удовольствий.



Два других шихана (Куштау и Юрактау) мы видели только издалека из машины, от части потому, что дождь, от части потому, что по сравнению с Торатау они совсем не туристические и туда лезть надо прям собраться. (однажды…)



Следующим пунктом нашей экскурсии была страусиная ферма. Честно, я думала, что мы же взрослые люди - ну, так посмотрим и все. Но нет. Мама с дочкой вышли с фермы раньше, чем мы перестали ржать над страусами, пытающимися склевать шланг, разговаривать со страусятами, похожими на динозавриков, залипать на урчание эму, мяуканье маралов и павлинов, снимать на телефоны кур-панков и тапать носик Бемби. (Вы знали что у оленя тепленький носик? А рожки молодого марала похожи на киви XD)



После обеда страусятиной мы направились к в следующую точку - Красноусольские источники. Там, конечно, есть православная святыня и многие туда едут именно поклониться ей, но мы куда больше оценили разрез Усолка (место, где на поверхность поднялся большой пласт древних слоев земли и можно увидеть эти слои своими глазами) и источники воды с сероводородом. Умылись. Должны были омолодиться:)

А еще именно там мы прихватили немного меда в сотах и уже дома я его даже попробовала. Мед вкусный. Жевать воск прикольно.



Домой вернулись уже около 21 часа офигевшие от красоты и впечатлений! Спасибо за прекрасный день!