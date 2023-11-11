Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)

Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму

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Отправляемся на юго-восток Башкирии в мини-группе — в край заповедных озер и могучих шиханов, колоритных селений и чистейшего воздуха! За один день вы полюбуетесь Голубым озером среди гор, посетите места притяжения Красноусольского курорта, а после сможете познакомиться со страусами на эко-ферме и увидеть легендарные шиханы Юрактау и Торатау.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Ближайшие даты:
11
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Голубое озеро-родник Зянгяр-куль

Сперва мы отправимся к незамерзающему озеру с прозрачной водой — на дне вы даже рассмотрите слой целебной голубой глины. Даже зимой температура воды не опускается ниже 5 градусов, поэтому самые стойкие смогут освежиться и оздоровиться, окунувшись в Зянгяр-куль! Обрамляющие водоем известняковые скалы позволят сделать сказочные фотографии, а с их вершины мы полюбуемся видом на озеро и реку Узень.

Святыни башкирского села Красноусольский

После наш путь лежит в долину реки Усолки, где вас встретит живописный курорт Башкирии, село Красноусольский. Вы очаруетесь горными ландшафтами и узнаете о явлении загадочной православной святыни — образа Табынской Божьей Матери. Мы отыщем купальни и святые источники, посетим женский монастырь и небольшой грот. А еще я расскажу, почему в 2019 году в разрезе Усолка забили первый в России «золотой гвоздь» (так геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени).

Дополнительно: эко-ферма и шиханы

Если у вас будет желание, мы заглянем на ферму, где обитают черные африканские страусы и австралийские Эму, длиннохвостая неясыть, павлины и другие интересные пернатые. Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей. А после мы отправимся к величественным шиханам: Юрактау и Торатау с дивными панорамами и любопытной историей происхождения.

Организационные детали

  • Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет на ферму — 300 руб. с взрослого, детям до 14 лет — 250 руб.
  • Сложность маршрута — 1 из 5; программа подразумевает восхождение на небольшой холм на Голубом озере, но это по желанию
  • Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
  • С удовольствием пофотографируем вас в красивых локациях

в субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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