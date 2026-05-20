Я приглашаю вас познакомиться с удивительной землей. Южный Урал — земля бескрайних лесов, седых гор, плодородных степей. Здесь миллионы лет назад произошло чудо соединения двух континентов. Эта экскурсия прекрасно подойдет любителям природы и интересных историй.
Описание экскурсииВ XIX веке в Благовещенском районе Республики Башкортостан, в селе Уса-Степановка, стали происходить чудеса. Чудеса явления знамений о том, что эта земля отмечена Богом. Здесь люди должны остановиться, задуматься и начать неспешный разговор с Богом… Предлагаю вам совершить вдохновляющую поездку в уголки с необычной историей. Вы узнаете немало любопытных фактов, откроете для себя места, которые удивляют своим величием и атмосферой, перезагрузитесь и отдохнете от городского шума.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Георгиевский мужской монастырь
- Павловская ГЭС
- Красные скалы
- Красный ключ
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед, платный туалет).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Уфа. адрес по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
