Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Башкирии, где вы сможете прикоснуться к древней истории и культуре этого края.
Вас ждет посещение знаменитых мавзолеев Хусейн-бека и Тура-хана, которые хранят в себе тайны читать дальшеуменьшить
прошлого и предания башкирского народа. Вы узнаете о первом имаме, проповедовавшем ислам, и о возможном потомке Чингисхана.
Гора Нарыстау откроет перед вами свои тайны, включая мечеть, святой источник и захоронения, окруженные легендами. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы поклониться сахабам.
Ваш гид поделится уникальными историями о башкирском народе, их традициях и обычаях, которые передаются из поколения в поколение. По желанию вы сможете посетить кумысную ферму и попробовать национальный напиток.
Экскурсия включает комфортный трансфер, услуги опытного гида и возможность посетить уникальные места, которые оставят неизгладимые впечатления о Башкирии
Лучше всего посещать «Башкирскую Мекку» с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и теплом. В это время также работает кумысная ферма, что добавляет уникальности поездке. Май и сентябрь тоже подходят для визита, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, можно насладиться уединением и тишиной священных мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мавзолей Хусейн-бека
Мавзолей Тура-хана
Гора Нарыстау
Мечеть на горе Нарыстау
Святой источник на горе Нарыстау
Захоронения на горе Нарыстау
Кумысная ферма
Описание экскурсии
Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана
Вы увидите мавзолей Хусейн-бека — место погребения первого имама, проповедовавшего ислам в этих краях. Что касается Тура-хана, учёные до сих пор спорят о его личности. Есть версия, что он был прямым потомком Чингисхана. Гид расскажет обо всём этом, а также о происхождении башкирского народа и о том, как он сумел сохранить свои традиции до наших дней.
Гора Нарыстау
На горе вы увидите мечеть, святой источник и два загадочных захоронения. По преданию, здесь погребены последователи пророка Мухаммеда. Они пришли в эти края в 7 веке, чтобы проповедовать ислам. Правда, не все историки согласны с этим утверждением. Как бы то ни было, место обросло легендами и считается священным. Чтобы поклониться сахабам — сподвижникам пророка, сюда приезжают паломники со всего мира.
Погружение в историю и культуру
По дороге к священным местам гид поделится интересными фактами о становлении и развитии Башкирии. Вы познакомитесь с жизнью местных, узнаете, какие традиции и обычаи сохраняются в современном обществе. Поймёте, что значат для башкирского народа священные места, которые вы посетите в поездке.
По вашему желанию, можно заехать на кумысную ферму (она работает только в летний сезон). Там вы узнаете о башкирской породе лошадей, увидите, как изготавливают кумыс, и попробуете его. По дороге загадаете желания у подножия гор Сусактау и Сатыртау.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
Дополнительно оплачиваются (по желанию): билет на ферму — 800 руб. /чел., обед
Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии. Можем отвезти в аэропорт.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3909 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Нашим гидом был Азат. Мы посетили священную для башкир гору Нарыстау и мавзолей Тура-Хана, где недавно открылся музей кочевых народов. Азат очень любит свою родную землю и сумел передать эту читать дальшеуменьшить
любовь нам. Башкирия очень разнообразна и красива. Это прекрасно демонстрирует настоящая экскурсия. Также мы посетили кумысную ферму, посмотрели, как происходит дойка лошадей, попробовали парное кобылье молоко и конечно кумыс. Спасибо организатору Ольге и гиду Азату за интересную экскурсию.
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Денис
Познавательная экскурсия для тех, кому интересны аспекты жизни Башкортостана как в древности, так и на современном этапе. Гидом был Азат. Посетили древний мавзолей Тура-хана. Дорога проходит по довольно живописным местам. читать дальшеуменьшить
Поднялись на гору Сусак-тау, откуда открывается замечательная панорама окрестностей. Рядом с горой Нарыстау находится холодный источник, где можно набрать воды. Подъем на гору несложный. Место имеет важное духовное значение для республики.
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