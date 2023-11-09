Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау

Посетить места, где каждый камень - загадка и свидетельство многовековой истории

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Башкирия славится не только красивыми пейзажами, глубоководными реками и уникальными скалами, но и священными памятниками истории.

Вы увидите два древнейших мавзолея на территории нашего края и загадочное место, где, по преданию, были похоронены сподвижники пророка Мухаммеда. Узнаете о традициях и обычаях башкирского народа и загадаете желание у подножия двух гор.
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
Башкирская Мекка: от мавзолея Хусейн-бека до Нарыстау
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Описание

Что вас ожидает

Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана

Вы увидите мавзолей Хусейн-бека — место погребения первого имама, проповедовавшего ислам в этих краях. Что касается Тура-хана, учёные до сих пор спорят о его личности. Есть версия, что он был прямым потомком Чингисхана. Гид расскажет обо всём этом, а также о происхождении башкирского народа и о том, как он сумел сохранить свои традиции до наших дней.

Гора Нарыстау

На горе вы увидите мечеть, святой источник и два загадочных захоронения. По преданию, здесь погребены последователи пророка Мухаммеда. Они пришли в эти края в 7 веке, чтобы проповедовать ислам. Правда, не все историки согласны с этим утверждением. Как бы то ни было, место обросло легендами и считается священным. Чтобы поклониться сахабам — сподвижникам пророка, сюда приезжают паломники со всего мира.

Погружение в историю и культуру

По дороге к священным местам гид поделится интересными фактами о становлении и развитии Башкирии. Вы познакомитесь с жизнью местных, узнаете, какие традиции и обычаи сохраняются в современном обществе. Поймёте, что значат для башкирского народа священные места, которые вы посетите в поездке.

По вашему желанию, можно заехать на кумысную ферму (она работает только в летний сезон). Там вы узнаете о башкирской породе лошадей, увидите, как изготавливают кумыс, и попробуете его. По дороге загадаете желания у подножия гор Сусактау и Сатыртау.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) билет на ферму — 800 руб. /чел., обед
  • Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии. Можем отвезти в аэропорт.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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