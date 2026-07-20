Лучше всего посещать «Башкирскую Мекку» с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и теплом. В это время также работает кумысная ферма, что добавляет уникальности поездке. Май и сентябрь тоже подходят для визита, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, можно насладиться уединением и тишиной священных мест.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Башкирии, где вы сможете прикоснуться к древней истории и культуре этого края.Вас ждет посещение знаменитых мавзолеев Хусейн-бека и Тура-хана, которые хранят в себе тайны

прошлого и предания башкирского народа. Вы узнаете о первом имаме, проповедовавшем ислам, и о возможном потомке Чингисхана. Гора Нарыстау откроет перед вами свои тайны, включая мечеть, святой источник и захоронения, окруженные легендами. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы поклониться сахабам. Ваш гид поделится уникальными историями о башкирском народе, их традициях и обычаях, которые передаются из поколения в поколение. По желанию вы сможете посетить кумысную ферму и попробовать национальный напиток. Экскурсия включает комфортный трансфер, услуги опытного гида и возможность посетить уникальные места, которые оставят неизгладимые впечатления о Башкирии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана

Вы увидите мавзолей Хусейн-бека — место погребения первого имама, проповедовавшего ислам в этих краях. Что касается Тура-хана, учёные до сих пор спорят о его личности. Есть версия, что он был прямым потомком Чингисхана. Гид расскажет обо всём этом, а также о происхождении башкирского народа и о том, как он сумел сохранить свои традиции до наших дней.

Гора Нарыстау

На горе вы увидите мечеть, святой источник и два загадочных захоронения. По преданию, здесь погребены последователи пророка Мухаммеда. Они пришли в эти края в 7 веке, чтобы проповедовать ислам. Правда, не все историки согласны с этим утверждением. Как бы то ни было, место обросло легендами и считается священным. Чтобы поклониться сахабам — сподвижникам пророка, сюда приезжают паломники со всего мира.

Погружение в историю и культуру

По дороге к священным местам гид поделится интересными фактами о становлении и развитии Башкирии. Вы познакомитесь с жизнью местных, узнаете, какие традиции и обычаи сохраняются в современном обществе. Поймёте, что значат для башкирского народа священные места, которые вы посетите в поездке.

По вашему желанию, можно заехать на кумысную ферму (она работает только в летний сезон). Там вы узнаете о башкирской породе лошадей, увидите, как изготавливают кумыс, и попробуете его. По дороге загадаете желания у подножия гор Сусактау и Сатыртау.

Организационные детали