Башкирия славится не только красивыми пейзажами, глубоководными реками и уникальными скалами, но и священными памятниками истории. Вы увидите два древнейших мавзолея на территории нашего края и загадочное место, где, по преданию, были похоронены сподвижники пророка Мухаммеда. Узнаете о традициях и обычаях башкирского народа и загадаете желание у подножия двух гор.

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Описание

Что вас ожидает

Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана

Вы увидите мавзолей Хусейн-бека — место погребения первого имама, проповедовавшего ислам в этих краях. Что касается Тура-хана, учёные до сих пор спорят о его личности. Есть версия, что он был прямым потомком Чингисхана. Гид расскажет обо всём этом, а также о происхождении башкирского народа и о том, как он сумел сохранить свои традиции до наших дней.

Гора Нарыстау

На горе вы увидите мечеть, святой источник и два загадочных захоронения. По преданию, здесь погребены последователи пророка Мухаммеда. Они пришли в эти края в 7 веке, чтобы проповедовать ислам. Правда, не все историки согласны с этим утверждением. Как бы то ни было, место обросло легендами и считается священным. Чтобы поклониться сахабам — сподвижникам пророка, сюда приезжают паломники со всего мира.

Погружение в историю и культуру

По дороге к священным местам гид поделится интересными фактами о становлении и развитии Башкирии. Вы познакомитесь с жизнью местных, узнаете, какие традиции и обычаи сохраняются в современном обществе. Поймёте, что значат для башкирского народа священные места, которые вы посетите в поездке.

По вашему желанию, можно заехать на кумысную ферму (она работает только в летний сезон). Там вы узнаете о башкирской породе лошадей, увидите, как изготавливают кумыс, и попробуете его. По дороге загадаете желания у подножия гор Сусактау и Сатыртау.

Организационные детали