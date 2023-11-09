Посетить места, где каждый камень - загадка и свидетельство многовековой истории
Вы увидите два древнейших мавзолея на территории нашего края и загадочное место, где, по преданию, были похоронены сподвижники пророка Мухаммеда. Узнаете о традициях и обычаях башкирского народа и загадаете желание у подножия двух гор.
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Описание
Что вас ожидает
Мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана
Вы увидите мавзолей Хусейн-бека — место погребения первого имама, проповедовавшего ислам в этих краях. Что касается Тура-хана, учёные до сих пор спорят о его личности. Есть версия, что он был прямым потомком Чингисхана. Гид расскажет обо всём этом, а также о происхождении башкирского народа и о том, как он сумел сохранить свои традиции до наших дней.
Гора Нарыстау
На горе вы увидите мечеть, святой источник и два загадочных захоронения. По преданию, здесь погребены последователи пророка Мухаммеда. Они пришли в эти края в 7 веке, чтобы проповедовать ислам. Правда, не все историки согласны с этим утверждением. Как бы то ни было, место обросло легендами и считается священным. Чтобы поклониться сахабам — сподвижникам пророка, сюда приезжают паломники со всего мира.
Погружение в историю и культуру
По дороге к священным местам гид поделится интересными фактами о становлении и развитии Башкирии. Вы познакомитесь с жизнью местных, узнаете, какие традиции и обычаи сохраняются в современном обществе. Поймёте, что значат для башкирского народа священные места, которые вы посетите в поездке.
По вашему желанию, можно заехать на кумысную ферму (она работает только в летний сезон). Там вы узнаете о башкирской породе лошадей, увидите, как изготавливают кумыс, и попробуете его. По дороге загадаете желания у подножия гор Сусактау и Сатыртау.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) билет на ферму — 800 руб. /чел., обед
- Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии. Можем отвезти в аэропорт.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.