Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе
Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
14 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
15 499 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия на Розовые скалы
Отправляйтесь на один день в Белорецкий район, чтобы увидеть Розовые скалы. Поднимитесь на вершины и насладитесь видом на долину Инзера, похожую на подкову
Начало: ТЦ Июль
Расписание: Ежедневно в 08:00.
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
16 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина22 сентября 2024Все понравилось. Особенно шиханы. Дилара просто душка, хорошо провела экскурсию. Показала, рассказала и ответила на все вопросы. Ездили на голубое
- ААлина14 августа 2024Экскурсия-мечта! Для тех, кто любит единение с природой, ее гармонию и первозданность. Маршрут составлен грамотно, никакой спешки, наслаждаешься местами на
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Красный ключ»
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