читать дальше все 100%. Экскурсовод расскажет историю, легенды и факты о местах, окружающих вас во время поездки. Узнаешь много интересной информации. Отдельное спасибо Айсылу, которая была не просто гидом, а стала нашим другом!

Экскурсия-мечта! Для тех, кто любит единение с природой, ее гармонию и первозданность. Маршрут составлен грамотно, никакой спешки, наслаждаешься местами на