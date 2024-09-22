Красный ключ – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Красный ключ» в Уфе, цены от 14 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Башкирское Предуралье 2.0
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе
Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
14 900 ₽ за экскурсию
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
15 499 ₽ за экскурсию
Розовые скалы
На автобусе
14 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия на Розовые скалы
Отправляйтесь на один день в Белорецкий район, чтобы увидеть Розовые скалы. Поднимитесь на вершины и насладитесь видом на долину Инзера, похожую на подкову
Начало: ТЦ Июль
Расписание: Ежедневно в 08:00.
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
16 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    22 сентября 2024
    Башкирское Предуралье 2.0
    Все понравилось. Особенно шиханы. Дилара просто душка, хорошо провела экскурсию. Показала, рассказала и ответила на все вопросы. Ездили на голубое
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    озеро, святой источник в санаторий Красноусольский, страусиную ферму, шиханы. Рекомендую, кто не был еще не пожалеете. Дилара, спасибо большое за проведенную экскурсию.

  • А
    Алина
    14 августа 2024
    Башкирское Предуралье 2.0
    Экскурсия-мечта! Для тех, кто любит единение с природой, ее гармонию и первозданность. Маршрут составлен грамотно, никакой спешки, наслаждаешься местами на
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    все 100%. Экскурсовод расскажет историю, легенды и факты о местах, окружающих вас во время поездки. Узнаешь много интересной информации. Отдельное спасибо Айсылу, которая была не просто гидом, а стала нашим другом!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Красный ключ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Башкирское Предуралье 2.0
  2. Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
  3. Розовые скалы
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Гостиный Двор
  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Красный ключ" можно забронировать 3 экскурсии от 14 900 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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