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раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией.