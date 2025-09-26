Башкирские бабушки встречают гостей у открытых дверей юрты. Чаепитие по местным традициям, музыка на национальных инструментах и рассказы о жизни кочевых народов — этот день вы проведёте словно на другой вселенной. А ещё подниметесь на вершину шихана Торатау и увезёте на память башкирское украшение, которое сделаете вместе с бабушками.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Уфы в геопарк «Торатау»

11:00–14:00 — башкирская юрта

К вашему приезду уже будет накрыт стол для традиционного чаепития с мёдом, сметаной и курутом

Башкирские хозяюшки расскажут об обычаях, символике и убранстве юрты

Вы услышите о кочевом образе жизни их предков

При желании примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в них

Попробуете себя в стрельбе из лука

Услышите курай и кубыз — старинные башкирские музыкальные инструменты

14:00–15:00 — мастер-класс по украшениям

Местные бабушки-гиды покажут, как делают традиционные украшения: браслеты, брошки или заколки. С их помощью вы смастерите и увезёте с собой национальный сувенир

15:00–18:00 — прогулка и подъём на коралловый риф Торатау. Вы отправитесь к подножию величественного шихана. Ему около 300 миллионов лет, когда-то он был коралловым рифом Палеоуральского океана

По дороге увидите отпечатки древних растений и ракушек

Прогуляетесь по территории геопарка и при желании подниметесь на вершину. С неё открываются панорамы полей, лесов и соседних шиханов

18:00–20:00 — возвращение в Уфу

Организационные детали