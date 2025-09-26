Мои заказы

В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы

Выпить чаю с национальными угощениями в юрте, сделать украшение и подняться на риф Пермского моря
Башкирские бабушки встречают гостей у открытых дверей юрты.

Чаепитие по местным традициям, музыка на национальных инструментах и рассказы о жизни кочевых народов — этот день вы проведёте словно на другой вселенной.

А ещё подниметесь на вершину шихана Торатау и увезёте на память башкирское украшение, которое сделаете вместе с бабушками.
5
1 отзыв
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы© Эльмира
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы© Эльмира
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы© Эльмира

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Уфы в геопарк «Торатау»

11:00–14:00 — башкирская юрта

  • К вашему приезду уже будет накрыт стол для традиционного чаепития с мёдом, сметаной и курутом
  • Башкирские хозяюшки расскажут об обычаях, символике и убранстве юрты
  • Вы услышите о кочевом образе жизни их предков
  • При желании примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в них
  • Попробуете себя в стрельбе из лука
  • Услышите курай и кубыз — старинные башкирские музыкальные инструменты

14:00–15:00 — мастер-класс по украшениям

Местные бабушки-гиды покажут, как делают традиционные украшения: браслеты, брошки или заколки. С их помощью вы смастерите и увезёте с собой национальный сувенир

15:00–18:00 — прогулка и подъём на коралловый риф Торатау. Вы отправитесь к подножию величественного шихана. Ему около 300 миллионов лет, когда-то он был коралловым рифом Палеоуральского океана

  • По дороге увидите отпечатки древних растений и ракушек
  • Прогуляетесь по территории геопарка и при желании подниметесь на вершину. С неё открываются панорамы полей, лесов и соседних шиханов

18:00–20:00 — возвращение в Уфу

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Hyundai H1 (при необходимости установим кресла для детей) или автомобиле бизнес-класса Geelly Tugella
  • В стоимость входят билеты в геопарк, чаепитие и дегустация в башкирской юрте, мастер-класс, фотозона, стрельбище и услуги местных гидов
  • С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — Организатор в Уфе
Предлагаем вам познакомиться с уникальной природой и захватывающей историей, культурой и традициями нашего многонационального народа. Мы поможем вам почувствовать гостеприимство местных жителей и увезти с собой только хорошие, добрые, позитивные
читать дальше

и вкусные воспоминания о республике! Башкирия — маленькая вселенная внутри огромной России. Здесь можно найти памятники природы разных исторических периодов, отдых на любой вкус. Здесь можно покататься на лыжах, сплавиться по рекам, попробовать свежий кумыс, научиться национальному башкирскому танцу, пострелять из лука и полюбоваться древними пещерными рисунками — и не только. Приходите, чтобы увидеть всё своими глазами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
K
Katerina
26 сен 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — из Уфы». Это было по-настоящему душевное и тёплое путешествие, которое оставило в моём сердце самые
читать дальше

тёплые воспоминания. Атмосфера экскурсии была настолько уютной и искренней, что я почувствовала себя так, будто встретилась с давно утерянными родственниками.
Особая благодарность экскурсоводу Эдьмире — её доброта, внимание к каждой мелочи и глубокое знание традиций сделали мою поездку по-настоящему живой и незабываемой. Эдьмира смогла создать атмосферу доверия и радушия, благодаря чему мне удалось прочувствовать настоящую башкирскую гостеприимность.
Отдельно хочу отметить наших замечательных башкирских бабушек — их искренняя доброта, открытость и теплота просто потрясают. Они не только поделились своими знаниями и традициями, но и приняли нас, словно близких родных. Благодаря им экскурсия стала не просто познавательной, но и очень личной, душевной встречей.
Эта поездка навсегда останется в моей памяти, и я искренне рекомендую её всем, кто хочет почувствовать настоящую башкирскую теплоту и окунуться в уникальную атмосферу геопарка «Торатау». Кстати о геопарке – проход на шихан удобно обустроен: сделаны проселочная дорога и лестницы, которые облегчают подъем. Вид же с шихана открывается просто невероятный!!!

Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — изХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — изХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — изХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — изХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — изХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — изХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — изХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — из

Входит в следующие категории Уфы

Похожие экскурсии из Уфы

Уфа, встречай
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 18 чел.
В тренде
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
30 ноя в 14:00
2 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8750 ₽ за человека
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
На машине
Конные прогулки
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Уфе