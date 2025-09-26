Башкирские бабушки встречают гостей у открытых дверей юрты.
Чаепитие по местным традициям, музыка на национальных инструментах и рассказы о жизни кочевых народов — этот день вы проведёте словно на другой вселенной.
А ещё подниметесь на вершину шихана Торатау и увезёте на память башкирское украшение, которое сделаете вместе с бабушками.
Чаепитие по местным традициям, музыка на национальных инструментах и рассказы о жизни кочевых народов — этот день вы проведёте словно на другой вселенной.
А ещё подниметесь на вершину шихана Торатау и увезёте на память башкирское украшение, которое сделаете вместе с бабушками.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Уфы в геопарк «Торатау»
11:00–14:00 — башкирская юрта
- К вашему приезду уже будет накрыт стол для традиционного чаепития с мёдом, сметаной и курутом
- Башкирские хозяюшки расскажут об обычаях, символике и убранстве юрты
- Вы услышите о кочевом образе жизни их предков
- При желании примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в них
- Попробуете себя в стрельбе из лука
- Услышите курай и кубыз — старинные башкирские музыкальные инструменты
14:00–15:00 — мастер-класс по украшениям
Местные бабушки-гиды покажут, как делают традиционные украшения: браслеты, брошки или заколки. С их помощью вы смастерите и увезёте с собой национальный сувенир
15:00–18:00 — прогулка и подъём на коралловый риф Торатау. Вы отправитесь к подножию величественного шихана. Ему около 300 миллионов лет, когда-то он был коралловым рифом Палеоуральского океана
- По дороге увидите отпечатки древних растений и ракушек
- Прогуляетесь по территории геопарка и при желании подниметесь на вершину. С неё открываются панорамы полей, лесов и соседних шиханов
18:00–20:00 — возвращение в Уфу
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Hyundai H1 (при необходимости установим кресла для детей) или автомобиле бизнес-класса Geelly Tugella
- В стоимость входят билеты в геопарк, чаепитие и дегустация в башкирской юрте, мастер-класс, фотозона, стрельбище и услуги местных гидов
- С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — Организатор в Уфе
Предлагаем вам познакомиться с уникальной природой и захватывающей историей, культурой и традициями нашего многонационального народа. Мы поможем вам почувствовать гостеприимство местных жителей и увезти с собой только хорошие, добрые, позитивные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Katerina
26 сен 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии «В гостях у башкирских бабушек в геопарке „Торатау“ — из Уфы». Это было по-настоящему душевное и тёплое путешествие, которое оставило в моём сердце самые
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Групповая
до 18 чел.
В трендеУфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
30 ноя в 14:00
2 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8750 ₽ за человека
Индивидуальная
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 900 ₽ за человека