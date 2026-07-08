Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу древних башкирских традиций и культур! Начните день с визита на колодно-бортевую пасеку, где вы узнаете секреты башкирского меда, послушаете увлекательные истории о пчелах и, конечно, попробуете самый вкусный мёд. После этого вас ждет поездка в музей кочевых цивилизаций, где можно познакомиться с историей и культурой древних народов, обитавших на территории Башкирии. Завершит день посещение загадочного мавзолея Тура Хана, который перенесет вас в эпоху великих правителей степей. Это путешествие, которое объединяет природу, историю и уникальные традиции Башкортостана!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колодно-бортевая пасека
- Мавзолей Тура-Хана
- Евразийский музей кочевых цивилизаций
Что включено
- Трансферы и переезды на комфортабельном транспорте по программе (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Обед с дегустацией блюд башкирской национальной кухни
- Услуги профессионального и опытного экскурсовода
- Сопровождение гида-координатора по маршруту
- Экскурсия на колодно-бортевую пасеку
- Участие в мини-сабантуе
- Экскурсия на Мавзолей Турахана и визит-центр музея кочевых цивилизаций
- Трансфер до аэропорта (по необходимости)
- Страхование от несчастного случая
- Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты в Уфу и обратно
- Питание: завтрак, ужин
- Сувениры, подарки
- Трансфер от аэропорта или жд станции до отеля/точки начала тура
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. мастер-классы, активности)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь им. Салавата Юлаева или трансфер до Вашего отеля по предварительному запросу
Завершение: Площадь им. Салавата Юлаева или трансфер до гостиницы (при необходимости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Уфы
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