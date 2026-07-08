Описание Выбрать день Ответы на вопросы

УралБатыр Ваш гид в Уфе Задать вопрос Групповая экскурсия 11 900 ₽ за человека 10 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Погрузитесь в атмосферу древних башкирских традиций и культур! Начните день с визита на колодно-бортевую пасеку, где вы узнаете секреты башкирского меда, послушаете увлекательные истории о пчелах и, конечно, попробуете самый вкусный мёд. После этого вас ждет поездка в музей кочевых цивилизаций, где можно познакомиться с историей и культурой древних народов, обитавших на территории Башкирии. Завершит день посещение загадочного мавзолея Тура Хана, который перенесет вас в эпоху великих правителей степей. Это путешествие, которое объединяет природу, историю и уникальные традиции Башкортостана!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик