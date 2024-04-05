Экскурсии от вашего отеля в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Уфе, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
18 900 за всё до 3 чел.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Уфы - на родину Салавата Юлаева: индивидуальная экскурсия
Насладитесь уникальной экскурсией по Башкирии: пещера Салавата Юлаева, Лимоновский гребень и источник Кургазак. Это путешествие запомнится вам надолго
Начало: У вашего отеля
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
16 200 за всё до 3 чел.
Из Уфы - в Стерлитамак
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Уфы - в Стерлитамак: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Уфы в Стерлитамак подарит вам уникальную возможность познакомиться с историей и культурой одного из крупнейших городов Башкортостана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на Айгирские скалы из Уфы
  2. Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
  3. Из Уфы - в Стерлитамак
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Самое главное
  3. Фонтан «Семь девушек»
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Монумент Дружбы
  6. Гостиный Двор
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Кремль
  10. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 13 900 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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