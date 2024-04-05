1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Уфы - на родину Салавата Юлаева: индивидуальная экскурсия
Насладитесь уникальной экскурсией по Башкирии: пещера Салавата Юлаева, Лимоновский гребень и источник Кургазак. Это путешествие запомнится вам надолго
Начало: У вашего отеля
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
16 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Уфы - в Стерлитамак: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Уфы в Стерлитамак подарит вам уникальную возможность познакомиться с историей и культурой одного из крупнейших городов Башкортостана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья5 апреля 2024Великолепное и незабываемое путешествие!! Огромное спасибо гидам за терпение!!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «От вашего отеля»
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