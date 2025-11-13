Экскурсия «Башкирский мёд и лимоны» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества художника Адии Ситдиковой. Маршрут включает посещение медовни с частной коллекцией и уфимского лимонария. Участники смогут насладиться дегустацией настоящего башкирского мёда и ароматным травяным чаем.
Это идеальный выбор для тех, кто ценит искусство и природу, и хочет открыть для себя новые грани Уфы
5 причин купить эту экскурсию
- 🍯 Уникальная медовня
- 🎨 Вдохновение от Адии Ситдиковой
- 🍋 Посещение лимонария
- ☕ Дегустация башкирского мёда
- 🌿 Чаепитие с травяным чаем
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Медовня
- Лимонарий
Описание экскурсии
Погружение в мир искусства
Приглашаем вас в уникальную экскурсию, посвященную творчеству художницы Адии Ситдиковой. Вы сможете насладиться атмосферой, которая вдохновила на создание маршрута «Башкирский мёд и лимоны».
Что вас ждет?
- Посещение уникальной медовни с частной музейной коллекцией, где вы узнаете о традициях и особенностях производства меда.
- Экскурсия в уфимское опытное хозяйство-лимонарий, где вы сможете увидеть разнообразие лимонов и их выращивание.
- Дегустация настоящего башкирского мёда, который порадует своим вкусом и ароматом.
- Чаепитие с предложением ароматного башкирского травяного чая, который станет отличным дополнением к вашей экскурсии.
Насладитесь вкусом Башкирии!
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать больше о культуре и традициях Башкортостана. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться вкусами и ароматами, которые вы не забудете!
По вторникам или по предварительному согласованию для групп.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом-музей художника Э. Тюлькина
- Уфимский лимонарий
- Медовня
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация мёда и чаепитие
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 75
Завершение: Ул. г орода Галле
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам или по предварительному согласованию для групп.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
