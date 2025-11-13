Экскурсия «Башкирский мёд и лимоны» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества художника Адии Ситдиковой. Маршрут включает посещение медовни с частной коллекцией и уфимского лимонария. Участники смогут насладиться дегустацией настоящего башкирского мёда и ароматным травяным чаем. Это идеальный выбор для тех, кто ценит искусство и природу, и хочет открыть для себя новые грани Уфы

Описание экскурсии

Погружение в мир искусства

Приглашаем вас в уникальную экскурсию, посвященную творчеству художницы Адии Ситдиковой. Вы сможете насладиться атмосферой, которая вдохновила на создание маршрута «Башкирский мёд и лимоны».

Что вас ждет?

Посещение уникальной медовни с частной музейной коллекцией, где вы узнаете о традициях и особенностях производства меда.

Экскурсия в уфимское опытное хозяйство-лимонарий, где вы сможете увидеть разнообразие лимонов и их выращивание.

Дегустация настоящего башкирского мёда, который порадует своим вкусом и ароматом.

Чаепитие с предложением ароматного башкирского травяного чая, который станет отличным дополнением к вашей экскурсии.

Насладитесь вкусом Башкирии!

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать больше о культуре и традициях Башкортостана. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться вкусами и ароматами, которые вы не забудете!