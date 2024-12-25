Гастрономическое путешествие по Уфе: от лимонов до кумыса

Познакомьтесь с Уфой через её гастрономические и исторические достопримечательности. Посетите лимонарий и попробуйте уникальные местные продукты
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Уфой через её гастрономические и культурные достопримечательности.

Путешествие начинается с обзорной экскурсии по историческим местам, включая Монумент Дружбы и Площадь Салавата Юлаева. Затем гости
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отправляются в лимонарий, где можно увидеть более тысячи деревьев лимона. Гастрономическая часть включает дегустацию мёда и башкирской кухни в ресторане «Кумпан-Терра».

Это путешествие на автомобиле Subaru Forester станет настоящим открытием для гурманов и любителей истории

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍋 Посещение уникального лимонария
  • 🏛 Обзор исторических памятников
  • 🍯 Дегустация местного мёда
  • 🍽 Погружение в башкирскую кухню
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Гастрономическое путешествие по Уфе: от лимонов до кумыса
Гастрономическое путешествие по Уфе: от лимонов до кумыса
Гастрономическое путешествие по Уфе: от лимонов до кумыса
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Монумент Дружбы
  • Площадь Салавата Юлаева
  • Конгресс-холл «Торатау»
  • Советская площадь
  • Арка «Культурный космос Башкирии»
  • Фонтан «Семь девушек»
  • Уфимский лимонарий

Описание экскурсии

Начнём с обзорной автомобильной экскурсии, в ходе которой вы посетите важнейшие исторические локации:

  • Монумент Дружбы — величественное место, отмечающее основание Уфы, где когда-то находился Уфимский кремль и взорванный Смоленский собор
  • Площадь и памятник Салавату Юлаеву — не только самая высокая конная скульптура Европы, но и символ духа Башкирии
  • Конгресс-холл «Торатау» — современный деловой центр, спроектированный японским архитектором Араи Киокадзу
  • Советская площадь с ансамблем Минигали Шаймуратова — памятник, посвящённый знаменитым кавалеристам 112-й дивизии, многие из которых стали Героями Советского Союза
  • Арка «Культурный космос Башкирии» — сооружение, соединяющее прошлое и будущее региона
  • Фонтан «Семь девушек» — самое большое сооружение подобного типа в Республике Башкортостан
  • Уфимский лимонарий, где в закрытой теплице культивируется 1200 деревьев лимона и 700 различных видов растений. Настоящий тропический рай в центре города!

Переходим к гастрономической части, которая включает:

  • Посещение магазина «Башкирские пасеки» — десятки видов мёда и бальзамов на любой вкус. Вы узнаете о полезных свойствах этих продуктов и выберете лакомство на память
  • Дегустация башкирской кухни в ресторане «Кумпан-Терра» — мини-экскурсия по заведению с погружением в национальный колорит, фотосессия в национальных костюмах и местные напитки и закуски

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Subaru Forester
  • Дегустация в магазине и ресторане (мёд, чай, кумыс и закуски) входит в стоимость
  • Экскурсию проведёт один из гидов команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Монумента Дружбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
25 дек 2024
Очень интересно и увлекательно! Узнал много нового о городе. Еда изумительно вкусная, а экскурсия по лимонарию занимательная.

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