Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Уфой через её гастрономические и культурные достопримечательности.
Путешествие начинается с обзорной экскурсии по историческим местам, включая Монумент Дружбы и Площадь Салавата Юлаева. Затем гости
Путешествие начинается с обзорной экскурсии по историческим местам, включая Монумент Дружбы и Площадь Салавата Юлаева. Затем гости
5 причин купить эту экскурсию
- 🍋 Посещение уникального лимонария
- 🏛 Обзор исторических памятников
- 🍯 Дегустация местного мёда
- 🍽 Погружение в башкирскую кухню
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Монумент Дружбы
- Площадь Салавата Юлаева
- Конгресс-холл «Торатау»
- Советская площадь
- Арка «Культурный космос Башкирии»
- Фонтан «Семь девушек»
- Уфимский лимонарий
Описание экскурсии
Начнём с обзорной автомобильной экскурсии, в ходе которой вы посетите важнейшие исторические локации:
- Монумент Дружбы — величественное место, отмечающее основание Уфы, где когда-то находился Уфимский кремль и взорванный Смоленский собор
- Площадь и памятник Салавату Юлаеву — не только самая высокая конная скульптура Европы, но и символ духа Башкирии
- Конгресс-холл «Торатау» — современный деловой центр, спроектированный японским архитектором Араи Киокадзу
- Советская площадь с ансамблем Минигали Шаймуратова — памятник, посвящённый знаменитым кавалеристам 112-й дивизии, многие из которых стали Героями Советского Союза
- Арка «Культурный космос Башкирии» — сооружение, соединяющее прошлое и будущее региона
- Фонтан «Семь девушек» — самое большое сооружение подобного типа в Республике Башкортостан
- Уфимский лимонарий, где в закрытой теплице культивируется 1200 деревьев лимона и 700 различных видов растений. Настоящий тропический рай в центре города!
Переходим к гастрономической части, которая включает:
- Посещение магазина «Башкирские пасеки» — десятки видов мёда и бальзамов на любой вкус. Вы узнаете о полезных свойствах этих продуктов и выберете лакомство на память
- Дегустация башкирской кухни в ресторане «Кумпан-Терра» — мини-экскурсия по заведению с погружением в национальный колорит, фотосессия в национальных костюмах и местные напитки и закуски
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Subaru Forester
- Дегустация в магазине и ресторане (мёд, чай, кумыс и закуски) входит в стоимость
- Экскурсию проведёт один из гидов команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Монумента Дружбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 304 туристов
Меня зовут Ирина, и вместе с командой опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берёмЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
25 дек 2024
Очень интересно и увлекательно! Узнал много нового о городе. Еда изумительно вкусная, а экскурсия по лимонарию занимательная.
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