Гастрономические экскурсии Уфы

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Уфе, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
На машине
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
«Дегустация лепёшек кыстыбый и чая входит в стоимость»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 3 чел.
Из Уфы - в гости к бабушке
На машине
12 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Мастер-класс по башкирским традициям и кулинарии в Уфе
Погрузитесь в культуру Башкирии: посетите музей, ремесленные мастерские и примите участие в кулинарных мастер-классах
Начало: В Уфе на улице Рихарда Зорге
«Затем вас ждет гастрономический мастер-класс: испечем башкирский десерт баурсак»
5 500 за человека
От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
Этнографическая экскурсия с дегустацией национального напитка и музыкальным мастер-классом
Начало: У монумента Дружбы
«Если у вас аллергия и непереносимость молочных продуктов, предупредите нас заранее перед дегустацией кумыса»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 09:00
от 14 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алмарис
    21 октября 2024
    Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
    Мы были 3 дня в Уфе в гостях с детьми, и пошли на экскурсию по городу. ГИД Ирина нам рассказывала и показывала красивые и исторические места в городе, нам очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2024
    Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
    Очень понравилась подача, что детей профессионально вовлекали в процесс и они очень легко выдержали экскурсию! Отвечали на вопросы! Рекомендую Ирину!
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    Очень грамотный, интересный, профессиональный гид, который легко вовлекает в процесс и взрослых и детей! Экскурсия построена так, что время пролетает незаметно и очень увлекательно!

  • К
    Ксения
    6 сентября 2024
    Из Уфы - в гости к бабушке
    Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия) Мне так понравилось, что я даже всплакнула) глядя на эту чудесную бабушку
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    Лялю вспоминаешь о своем детстве Маст хев каждому - приехать и окунуться в настоящий, реальный деревенский башкирский колорит, посетить местные маленькие, но очень душевные музеи и оооочень вкусно покушать) А если вам так же повезет и вашим гидом будет Лейсан, то считайте что сорвали джекпот У детей был отдельный собачий гид - Фокс, дети остались в восторге

    Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия)Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия)Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия)Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия)Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия)Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия)Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия)
  • И
    Ирина
    12 августа 2024
    Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Это было настоящее "вкусное" знакомство с городом. С большой любовью Ирина рассказывает об Уфе, показывает
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    интересные неформальные места и попутно успевает подстроиться под интересы группы и рассказать что-то любопвтное лично вам. А еще Ирина с удовольствием подскажет где закупить вкусные, натуральные и доступные любому кошельку сувениры. Еще раз спасибо, что помогаете раскрыть и полюбить город!

    Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Это было настоящее "вкусное" знакомство с городом. С большой любовью Ирина
  • Т
    Татьяна
    10 марта 2024
    Из Уфы - в гости к бабушке
    Одно из лучших впечатлений Башкирии – берите, если хотите запомнить поездку на долго и почувствовать регион и его людей 😍
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    мы с молодым человеком провели чудесный выходной с Ляйсан и бабушкой! Объелись донельзя очень вкусными национальными блюдами, сами готовили чак-чак, делали талисман, хозяйка очень гостеприимно показывала дом и рассказывала об обычаях, угощали очень щедро! До сих пор вспоминаем этот день с теплотой и, конечно, вернемся ❤️ эта поездка помогает ощутить тепло родного дома, если его нет рядом

    Одно из лучших впечатлений Башкирии – берите, если хотите запомнить поездку на долго и почувствовать регионОдно из лучших впечатлений Башкирии – берите, если хотите запомнить поездку на долго и почувствовать регионОдно из лучших впечатлений Башкирии – берите, если хотите запомнить поездку на долго и почувствовать регионОдно из лучших впечатлений Башкирии – берите, если хотите запомнить поездку на долго и почувствовать регионОдно из лучших впечатлений Башкирии – берите, если хотите запомнить поездку на долго и почувствовать регион
  • М
    Михаил
    5 октября 2023
    Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
    Очень круто!!! Я рекомендую!!!!
  • А
    Антон
    21 августа 2023
    ЧайКоффский в Уфе: экскурсия-дегустация
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Лейсан, которая предлагает такую замечательную экскурсию! Это был прекрасный повод отлично начать день, зарядиться бодростью и
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    хорошим настроением. Удалось попробовать кофе-компот и разные виды эксклюзивного чая, все эти напитки яркие на вкус и сильно тонизирующие. Особенно завораживает атмосфера, возможность наблюдать за процессами приготовления напитков, общаться с бариста (кстати, почти все - молодые люди, любящие своё дело!). Рекомендую!

  • S
    Sirra77
    9 августа 2023
    ЧайКоффский в Уфе: экскурсия-дегустация
    Изумительная экскурсия! Мы открыли для себя чай матча и компотный кофе, нам провели чайную церемонию, показали как правильно заваривать чай матча. Огромное спасибо Лейсан за этот тур по вкусным местам Уфы!
  • Л
    Любовь
    29 июля 2023
    Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
    Очень познавательно и интересная экскурсия.
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    Из Уфы - в гости к бабушке
    Отличная экскурсия. Для тех кто хочет за один день проникнуться жизнью Башкирии. В дороге рассказывают про регион интересно и без
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    занудства. Мы посетили работающую деревенскую школу и краеведческий музей. Везде нам рассказывали и показывали самое ценное что у них есть. И приезд к бабушке стал приятной концовкой. Нас кормили очень вкусно и разнообразно. Были мастер-классы и экскурсии по дому и огороду, знакомство с козами. Фото в национальных одеждах. Экскурсия стоит своих денег и потраченного времени.

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Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
  2. Из Уфы - в гости к бабушке
  3. От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Памятник Салавату Юлаеву
  4. Гостиный Двор
  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в ноябре 2024
Сейчас в Уфе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Уфы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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