Музеи и искусство Уфы

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи» в Уфе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Об Уфе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
«А еще научу вас нескольким фразам на башкирском и поделюсь рекомендациями местного жителя: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Ботаническом саду
«Здесь есть места для отдыха, вольерное хозяйство и Музей леса»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Посольство Уральских гор в Уфе
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Посольство Уральских гор в Уфе: уникальная экскурсия
Путешествие в Посольство Уральских гор в Уфе. Уникальные экспонаты и захватывающие истории о древних горах России
Начало: На улице Мустая Карима
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
500 за всё до 8 чел.
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
«После обеда мы отправимся назад в Уфу, в знаковый музей, посвященный Минигали Шаймуратову»
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
Комфортное путешествие по старинным загородным особнякам Уфы. Посетите дом-музей Аксаковых, усадьбу Деева и дворец Тевкелевых с увлекательными историями
«Билеты в дом-музей Аксаковых не включены в стоимость — 70 руб»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
«Мы посетим Юматовский этнографический музей, наглядно раскрывающий быт и культуру разных народов, населяющих Башкортостан: башкир, татар, русских, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов и украинцев»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
  • Г
    Гульназ
    4 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Об Уфе - с любовью
    Благодарю за экскурсию организаторов и экскурсовода Галину, было интересно, познавательно, не скучно. Когда экскурсии предлагает команда, всегда лотерея - что за гид вам достанется, нашей компашке повезло! Спасибо! Тур выходного дня удался!
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы
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    узнаете много интересного об Уральских горах с наглядными иллюстрациями и любопытными экспонатами,которые можно даже повертеть в руках. Один только челябинский метеорит чего стоит! Но самое главное: здесь вы получите из первых рук невероятное количество информации о том как организовать ваше личное знакомство с Древним Уралом, от обилия возможностей просто захватывает дух. Олег не просто много чего знает из личного богатого опыта, он как мощнейший излучатель заряжает и вас интересом и желанием делать открытия. А ещё здесь вас угостят вкуснейшим медом и самым лучшим чаем на горных травах. Ну где вы ещё такое найдете

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2024
    Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. С нами был экскурсовод Владимир. Очень знающий, увлечённый человек. Его слушали с удовольствием не только взрослые,
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    но и 15-летние школьницы. Сначала мы посетили Лимонарий, где подивились не только огромному количеству лимонных деревьев со зреющими плодами и ароматными цветами, но и большому количеству других тропических растений. Затем пошли в Ботанический сад. В апреле, конечно, там не так интересно, как летом. Не сезон ещё. Но, благодаря Владимиру, даже в такое время мы узнали много интересного. Посетили замечательную оранжерею, где просто джунгли из тропических растений. Потом дошли до Музея леса, где тоже увидели много любопытного (на 1 этаже несколько помещений с познавательными материалами, а на 2м - диарамы с чучелами животных). Впечатления остались самые приятные от экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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