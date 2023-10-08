Древнерусская масленица в горном селе Башкирии

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Эх, гуляй народ, Масленица к нам идет! Приглашаем на самобытную древнерусскую Масленицу в старинном горнозаводском селе Кага.

Во время тура вы посетите горнозаводское село Кага, познакомитесь с его историей, отправитесь в конно-санное путешествие, насладитесь видом на укрытые белым покрывалом горы, которые сияя на солнце поражают своим величием и красотой.
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Ближайшие даты:
15
мар

Что вас ожидает:

История горнозаводского села
История горнозаводского села
Узнаем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышим их говор, узнаем о местных праздниках и обычаях
Праздничная русская тройка
Праздничная русская тройка
Прокатимся на ярко убранной тройке лошадей по главной улице села
Широкая масленица
Широкая масленица
Нас ждет колоритная концертная программа с песнями, играми, ярмаркой и вкусными блинами!

Программа тура по дням

1 день

Заезд

17:00 Самостоятельное прибытие на турбазу «Тенгри» (село Кага. ул. Школьная, д. 12).

При необходимости можно заказать трансфер и обед.

Размещение в 2-х местных номерах в купольных домах из энергосберегающего материала на основе модульных быстровозводимых конструкций.

Отдых на турбазе.

Ужин.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Конно-санный выезд в окрестностях села. История села Кага

Завтрак.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью в санях.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 2 часа).

Возможно – за дополнительную плату - верхом на лошади.

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Ужин.

Конно-санный выезд в окрестностях села. История села КагаКонно-санный выезд в окрестностях села. История села КагаКонно-санный выезд в окрестностях села. История села КагаКонно-санный выезд в окрестностях села. История села Кага
3 день

Масленичные гуляния, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12.00.

Масленичные гуляния в горнозаводском селе пройдут на главной площади.

Вас ждет:

Концертная программа коллективов Кагинского СДК

Игровая программа

Одно из главных украшений праздника - русская тройка.

Ярко убранные тройки катают по главной улице села всех желающих.

Уличная торговля: блины, пироги, домашние заготовки, сувениры, поделки.

Ну и конечно, какая Масленица без сжигания чучела.

Обед.

За дополнительную оплату – конная, снегоходная или лыжная прогулка (заказывать до начала тура).

Самостоятельный выезд (при необходимости можно заказать трансфер).

Масленичные гуляния, отъездМасленичные гуляния, отъездМасленичные гуляния, отъездМасленичные гуляния, отъездМасленичные гуляния, отъездМасленичные гуляния, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное;

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Доплата за прохождение верхом: 700 руб. /день
  • Групповой трансфер от г. Уфа и обратно: 4000 руб., обед в 1 и 3 день по 650 руб.
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
  • Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные!);
  • предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага),
  • личная аптечка;
  • фонарь;
  • фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле);
  • внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам);
  • необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание?

Питание стационарное, по программе, еду готовит повар;

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая будет погода?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подойдет этот тур?

Тур рассчитан на неподготовленных туристов.

Тур не требует от участников физической нагрузки.

Возраст от 16 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 5 лет в сопровождении родителей.

Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал, например в Мурадымовском ущелье.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
8 окт 2023
Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
Ф
2 окт 2023
Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах,Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах,Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах,Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах,Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах,
А
20 сен 2023
На турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие матрасы:), чисто. В столовой просто и вкусно готовят. Несмотря на 4 дождливых дня из 6 все планы были выполнены, масса положительных эмоций, очень красивые места, организация на 5+. Отдохнули прекрасно, как и обещали это был активный тур для людей без особенной спортивной подготовки. Спасибо всем, кто принимал, с удовольствием рекомендую:) Анна

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