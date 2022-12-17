Душа Урала. Этно-тур на 4 дня

В этом туре вам предоставится уникальная возможность с головой погрузиться

В этом туре вам предоставится уникальная возможность с головой погрузиться в башкирский колорит и пожить кочевником на территории заповедника Шульган-Таш.

Вас ожидают теплые войлочные юрты, оборудованные комфортными спальными местами со всем необходимым для комфортного проживания.

Вы сможете узнать все секреты столицы республики Башкортостан – Уфы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.

Тур поможет почувствовать себя ближе к природе, отстраниться от городской суеты и познакомит вас с богатой культурой и этнографией башкирского народа. Тур может быть проведен в любые даты с декабря по март включительно, при наборе группы от 6 человек. Стоимость при этом может измениться.
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Душа Урала. Этно-тур на 4 дня
Ближайшие даты:
30
дек
4
янв
23
фев
9
мар

Что вас ожидает 🤩

Увлекательные мастер-классы
Увлекательные мастер-классы
Приготовим башкирское национальное блюдо, поработаем за ткацким станком и даже сможем пострелять из лука
Полное погружение в историю
Полное погружение в историю
Вы будете жить в настоящих войлочных юртах, а экскурсионная программа раскроет все тайны кочевой культуры
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Познакомимся с этим интересным городом, с богатой историей, и посетим все излюбленные места горожан
Пещера "Шульган-Таш"
Пещера "Шульган-Таш"
Посетим объект природного и культурного наследия, внесенного в список ЮНЕСКО
Башкирская кухня
Башкирская кухня
Нас ждет дегустация национальных блюд и напитков, а также чаепитие с башкирскими сладостями

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-класс

Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.

(При необходимости возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату)

11:50 Сбор группы на территории музея Ленина (ул. Достоевского, 78).

Встреча с сопровождающим.

12:00 Посещение музея археологии и этнографии:

Постоянная экспозиция включает разделы "Археология Южного Урала","Мир башкирской культуры","Народы Башкортостана","Сарматское золото".

Дополненные картами, схемами, планами, фотографиями, графическими реконструкциями, экспозиции позволяют посетителям получить насыщенную и интересную информацию.

13:00 Кулинарный мастер-класс.

Мастер-класс по приготовлению башкирского национального блюда (блюда будут меняться на усмотрение туроператора на каждый поток) даст возможность проникнуться неповторимыми вкусами и ароматами нашей кухни и вкусно поесть.

14:00 Вкусный обед в кафе.

15:00 Автобусная обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» по южной части города, с выходами на объекты.

Уфа – столица республики Башкортостан.

Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.

Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.

Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.

Покажем излюбленные места горожан:

  • Гостиный двор;
  • самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву;
  • памятники народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и корифею башкирского оперного искусства, композитору Загиру Исмагилову, самый новый памятник города – М. Шаймуратову, Ленину и Шаляпину;
  • Аксаковский народный дом, загадочный дом купца Костерина, здание Дворянского собрания и др.

Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.

18:00 Завершение экскурсии у гостиницы Башкирия 4* (ул. Ленина, 25/29).

Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-классПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-классПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-классПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-классПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-классПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-классПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-класс
2 день

Переезд в заповедник «Шульган-таш»

08:30 Завтрак в гостинице.

09:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

Встреча с сопровождающим.

10:00 Выезд из Уфы (380 км).

13:00-14:00 Обед в кафе.

16:00-16:20 По желанию группы, остановка у святого источника «Сажелка».

Освященный родник расположен на правом берегу Кагинского водохранилища, на реке Кага, за восточной окраиной села Кага Белорецкого района Республики Башкортостан.

Хорошо благоустроен, построены часовня, рядом открытая купель.

18:00 Прибытие к заповеднику «Шульган-таш». Размещение в юртах.

Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом.

19:00 Ужин. Приветственное чаепитие и знакомство.

Самоварный чай на травах с башкирскими сладостями.

Свободное время.

Игра в башкира и ночлег в войлочных юртах.

Переезд в заповедник «Шульган-таш»Переезд в заповедник «Шульган-таш»Переезд в заповедник «Шульган-таш»Переезд в заповедник «Шульган-таш»Переезд в заповедник «Шульган-таш»Переезд в заповедник «Шульган-таш»
3 день

Экскурсия по Башкирской юрте и в музейный комплекс «Шульган-таш»

09:00 Завтрак

10:00 Интерактивная экскурсия в Башкирскую юрту:

  • знакомство с кочевой культурой башкир и особенностями юртового гостеприимства;
  • примерка национальных нарядов и этно-фотосессия на свои смартфоны.

14:00-15:00 Вкусный обед, с элементами башкирской национальной кухни.

Дегустация национальных напитков.

15:00 Экскурсия в Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш».

Четыре тысячи квадратов музейного интерактива, где можно не только слушать и смотреть, но и трогать, делать и даже самому стать экспонатом.

Экскурсионная программа погружает гостей в историю формирования Земли, биологическую эволюцию и жизнь древнего человека на Урале.

И конечно же рассказывает всё об уникальной пещере Шульган-Таш и эпосе «Урал батыр».

16:00 Свободное время для посещения сувенирных магазинов, прогулки.

19:00 Ужин. Свободное время

Жаркая кочевая Баня-бочка.

Ночлег в войлочных юртах.

Экскурсия по Башкирской юрте и в музейный комплекс «Шульган-таш»Экскурсия по Башкирской юрте и в музейный комплекс «Шульган-таш»Экскурсия по Башкирской юрте и в музейный комплекс «Шульган-таш»Экскурсия по Башкирской юрте и в музейный комплекс «Шульган-таш»
4 день

Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»

09:00 Завтрак

10:00 Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука.

Мастер-класс по ткачеству на станке.

Мастер-класс по изготовлению курая и игре на курае (национальный инструмент).

11:00 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».

На сегодняшний день пещера Шульган-таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.

А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир – бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев.

Обо всем об этом на экскурсии.

Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес».

В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.

Демонстрационная колодная пасека.

Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш» находится в Бурзянском районе Башкортостана. Туристам разрешен доступ в музейно-экскурсионный комплекс.

Заповедник входит в состав биосферного резервата «Башкирский Урал».

Стоянка первобытного человека.

14:00 Обед.

15:00 Отправление в Уфу.

18:00-19:00 Остановка в кафе, ужин.

22:30 Прибытие в Уфу.

Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы на выбор (1 ночь) и в заповеднике «Шульган-таш» в войлочных юртах (2 ночи).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница/номерОдноместное размещениеДвухместное размещениеМногоместное размещение
Хостел49 000
Гостиница до 3*51 50050 000
Гостиница до 4*54 70051 500

Примерные варианты размещения в Уфе: хостел «Уфа», хостел «7days», Амакс Сити Отель 3*, гостиница Башкирия 4*.

Варианты проживания

Хостел «Уфа»

1 ночь

Хостел «Уфа» расположен в Уфе, в 8 км от Олимпийского парка и в 1,6 км от Театра оперы и балета. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, общая кухня и общий лаундж.

В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и тапочки. В распоряжении гостей общая ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.

Поблизости можно посетить такие достопримечательности, как сквер Мустая Карима, парк имени Ивана Якутова и Башкирский государственный университет. Расстояние до международного аэропорта Уфа составляет 22 км.

Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»

Отель «Амакс Сити Hotel» 3*

1 ночь

К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.

Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.

От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.

Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*

Гостиница «Башкирия» 4*

1 ночь

Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.

Поездка от гостиницы «Башкирия» до международного аэропорта Уфы занимает 30 минут.

Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*

Заповедник «Шульган-таш»

2 ночи

Размещение в войлочных юртах. Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом. Во всех юртах есть чайные зоны – с чаем и кофе, каждый может себе устроить чайный перерыв.

Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе
  • Проживание: 1 ночь в гостинице, 2 ночи в юрте
  • Услуги профессионального и опытного экскурсовода
  • Сопровождение по маршруту
  • Питание: 1 день – обед, 2 день – завтрак, обед и ужин, 3 день – завтрак, обед и ужин, 4 день – завтрак, обед и ужин
  • Дегустация национальных напитков (буза, медовуха)
  • Мастер-класс по кулинарии
  • Входные билеты в музей археологии и этнографии
  • Входные билеты в заповедник и в пещеру «Шульган-таш»
  • Входные билеты в историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш»
  • Фотосессия и примерка национальной одежды
  • Мастер-класс по стрельбе из лука
  • Мастер-класс по ткачеству на станке
  • Мастер-класс по изготовлению курая и по игре на курае
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Ужин в 1-й день тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.

Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?

Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дня

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