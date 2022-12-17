Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.
(При необходимости возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату)
11:50 Сбор группы на территории музея Ленина (ул. Достоевского, 78).
Встреча с сопровождающим.
12:00 Посещение музея археологии и этнографии:
Постоянная экспозиция включает разделы "Археология Южного Урала","Мир башкирской культуры","Народы Башкортостана","Сарматское золото".
Дополненные картами, схемами, планами, фотографиями, графическими реконструкциями, экспозиции позволяют посетителям получить насыщенную и интересную информацию.
13:00 Кулинарный мастер-класс.
Мастер-класс по приготовлению башкирского национального блюда (блюда будут меняться на усмотрение туроператора на каждый поток) даст возможность проникнуться неповторимыми вкусами и ароматами нашей кухни и вкусно поесть.
14:00 Вкусный обед в кафе.
15:00 Автобусная обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» по южной части города, с выходами на объекты.
Уфа – столица республики Башкортостан.
Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.
Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.
Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.
Покажем излюбленные места горожан:
Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.
18:00 Завершение экскурсии у гостиницы Башкирия 4* (ул. Ленина, 25/29).
Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.
08:30 Завтрак в гостинице.
09:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
Встреча с сопровождающим.
10:00 Выезд из Уфы (380 км).
13:00-14:00 Обед в кафе.
16:00-16:20 По желанию группы, остановка у святого источника «Сажелка».
Освященный родник расположен на правом берегу Кагинского водохранилища, на реке Кага, за восточной окраиной села Кага Белорецкого района Республики Башкортостан.
Хорошо благоустроен, построены часовня, рядом открытая купель.
18:00 Прибытие к заповеднику «Шульган-таш». Размещение в юртах.
Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом.
19:00 Ужин. Приветственное чаепитие и знакомство.
Самоварный чай на травах с башкирскими сладостями.
Свободное время.
Игра в башкира и ночлег в войлочных юртах.
09:00 Завтрак
10:00 Интерактивная экскурсия в Башкирскую юрту:
14:00-15:00 Вкусный обед, с элементами башкирской национальной кухни.
Дегустация национальных напитков.
15:00 Экскурсия в Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш».
Четыре тысячи квадратов музейного интерактива, где можно не только слушать и смотреть, но и трогать, делать и даже самому стать экспонатом.
Экскурсионная программа погружает гостей в историю формирования Земли, биологическую эволюцию и жизнь древнего человека на Урале.
И конечно же рассказывает всё об уникальной пещере Шульган-Таш и эпосе «Урал батыр».
16:00 Свободное время для посещения сувенирных магазинов, прогулки.
19:00 Ужин. Свободное время
Жаркая кочевая Баня-бочка.
Ночлег в войлочных юртах.
09:00 Завтрак
10:00 Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука.
Мастер-класс по ткачеству на станке.
Мастер-класс по изготовлению курая и игре на курае (национальный инструмент).
11:00 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».
На сегодняшний день пещера Шульган-таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.
А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир – бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев.
Обо всем об этом на экскурсии.
Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес».
В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.
Демонстрационная колодная пасека.
Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш» находится в Бурзянском районе Башкортостана. Туристам разрешен доступ в музейно-экскурсионный комплекс.
Заповедник входит в состав биосферного резервата «Башкирский Урал».
Стоянка первобытного человека.
14:00 Обед.
15:00 Отправление в Уфу.
18:00-19:00 Остановка в кафе, ужин.
22:30 Прибытие в Уфу.
Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы на выбор (1 ночь) и в заповеднике «Шульган-таш» в войлочных юртах (2 ночи).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Одноместное размещение
|Двухместное размещение
|Многоместное размещение
|Хостел
|–
|–
|49 000
|Гостиница до 3*
|51 500
|50 000
|–
|Гостиница до 4*
|54 700
|51 500
|–
Примерные варианты размещения в Уфе: хостел «Уфа», хостел «7days», Амакс Сити Отель 3*, гостиница Башкирия 4*.
Хостел «Уфа» расположен в Уфе, в 8 км от Олимпийского парка и в 1,6 км от Театра оперы и балета. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, общая кухня и общий лаундж.
В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и тапочки. В распоряжении гостей общая ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.
Поблизости можно посетить такие достопримечательности, как сквер Мустая Карима, парк имени Ивана Якутова и Башкирский государственный университет. Расстояние до международного аэропорта Уфа составляет 22 км.
К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.
Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.
От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.
Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.
Поездка от гостиницы «Башкирия» до международного аэропорта Уфы занимает 30 минут.
Размещение в войлочных юртах. Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом. Во всех юртах есть чайные зоны – с чаем и кофе, каждый может себе устроить чайный перерыв.
Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.