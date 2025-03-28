Ю Юлия Путешествие через три заповедника Урала Спасибо всем сотрудникам и отдельная похвала нашему гиду-водителю Вячеславу!

Е Елизавета Путешествие через три заповедника Урала Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе.

К Константин Путешествие через три заповедника Урала Хорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветовать интересные места, которые можно посетить вне тура (магазины, кафе, рестораны). Сама программа насыщенная, многое удалось посмотреть и посетить.

Е Елена Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур читать дальше была неустойчивой, то зима, то осень, то снег, то дождь, то солнце, но нам это никак не помешало хорошо провести время и узнать много нового. Главное - люди и позитивный настрой! Очень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезонье - ноябрь - погода

О Ольга Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня Прекрасная Башкирия! Очень приятные впечатления о тур базе! Хорошо встретили, комфортное проживание, хорошее питание. Все четко по времени, откатали всю программу! И за этим следили экскурсоводы и инструктора, а мы даже не о чём не думали))

В Валентина Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.