Путешествие через три заповедника Урала
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 31
«Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
38 500 ₽ за человека
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Начало: Г. Уфа
«Насыщенное автобусное путешествие проходит по горной местности через три заповедника Южного Урала»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 38 500 ₽ за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала»
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
25 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия28 марта 2025Спасибо всем сотрудникам и отдельная похвала нашему гиду-водителю Вячеславу!
- ЕЕлизавета10 января 2025Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе.
- ККонстантин10 января 2025Хорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветовать интересные места, которые можно посетить вне тура (магазины, кафе, рестораны). Сама программа насыщенная, многое удалось посмотреть и посетить.
- ЕЕлена6 ноября 2024Очень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезонье - ноябрь - погода
- ООльга4 июня 2024Прекрасная Башкирия! Очень приятные впечатления о тур базе! Хорошо встретили, комфортное проживание, хорошее питание. Все четко по времени, откатали всю программу! И за этим следили экскурсоводы и инструктора, а мы даже не о чём не думали))
- ВВалентина15 мая 2024Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.
- ИИльдар7 августа 2023Тур понравился, в целом все хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Заповедники»
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