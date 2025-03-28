Туры по заповедникам из Уфы

Найдено 3 тура в категории «Заповедники» в Уфе, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие через три заповедника Урала
3 дня
3 отзыва
Путешествие через три заповедника Урала
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 31
«Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
38 500 ₽ за человека
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Начало: Г. Уфа
«Насыщенное автобусное путешествие проходит по горной местности через три заповедника Южного Урала»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 38 500 ₽ за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала»
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
25 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    28 марта 2025
    Путешествие через три заповедника Урала
    Спасибо всем сотрудникам и отдельная похвала нашему гиду-водителю Вячеславу!
  • Е
    Елизавета
    10 января 2025
    Путешествие через три заповедника Урала
    Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе.
    Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионеГид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионеГид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионеГид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионеГид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионеГид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионеГид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионеГид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионеГид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе
  • К
    Константин
    10 января 2025
    Путешествие через три заповедника Урала
    Хорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветовать интересные места, которые можно посетить вне тура (магазины, кафе, рестораны). Сама программа насыщенная, многое удалось посмотреть и посетить.
    Хорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветоватьХорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветовать
  • Е
    Елена
    6 ноября 2024
    Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
    Очень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезонье - ноябрь - погода
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    была неустойчивой, то зима, то осень, то снег, то дождь, то солнце, но нам это никак не помешало хорошо провести время и узнать много нового. Главное - люди и позитивный настрой!

    Очень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезоньеОчень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезоньеОчень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезоньеОчень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезоньеОчень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезоньеОчень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезоньеОчень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезоньеОчень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезоньеОчень хороший тур для тех, кто хочет соприкоснуться с природой южного Урала. Мы были в межсезонье
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
    Прекрасная Башкирия! Очень приятные впечатления о тур базе! Хорошо встретили, комфортное проживание, хорошее питание. Все четко по времени, откатали всю программу! И за этим следили экскурсоводы и инструктора, а мы даже не о чём не думали))
    Прекрасная Башкирия! Очень приятные впечатления о тур базе!
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
    Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.
    Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых
  • И
    Ильдар
    7 августа 2023
    Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
    Тур понравился, в целом все хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Заповедники»

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Сколько стоит тур в Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Заповедники" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 38 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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