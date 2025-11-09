Экскурсия в Мурадымовское ущелье

Мурадымовское ущелье - это природный парк, который поражает своей красотой и историей. Здесь река Большой Ик прорезала скалы, создавая живописные виды. Пещеры с древними рисунками и натёчными формами делают это
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные скалы
- 🕳️ Древние пещеры
- 🌿 Уникальная природа
- 👀 Внушительные виды
- 🏞️ Исторические рисунки
Что можно увидеть
- Мурадымовское ущелье
- Пещеры с древними рисунками
Описание экскурсииПриродный парк «Мурадымовское ущелье» – это одно из самых красивых и популярных мест в Республике Башкортостан, интересное живописными скалами, смотровыми площадками с внушительными видами, пещерами с древними рисунками и натёчными формами. Река Большой Ик пробила здесь себе путь среди гор, образовав скалистое ущелье.
Точная дата согласуется с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, трансфер, входные билеты в природный парк
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Уфа, остановка Дом Печати, кафе Баба-Яга
Завершение: Остановка Дом Печати, кафе Баба-Яга
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата согласуется с гидом
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Уфы
