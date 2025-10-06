Мозаика впечатлений: Гумеровское ущелье, гора Бужатау, шиханы и Стерлитамак
Оценить красоту природы Южного Предуралья и побывать в столице башкирской соды
Этот маршрут — для тех, кто хочет за один день прочувствовать дух Башкирии во всём его многообразии.
Полюбоваться красотой Гумеровского ущелья, испытать азарт восхождения на гору Бужатау, своими глазами увидеть уникальные башкирские шиханы, не имеющие аналогов в мире. А в завершение окунуться в атмосферу купеческого прошлого Стерлитамака.
Описание экскурсии
Гумеровское ущелье
Начнём с прогулки по одному из самых красивых уголков Башкирии. Здесь — величественные скалы, природные тропы и удивительное спокойствие.
Гора Бужатау
Затем — подъём на высоту 425 метров. Вы вдохнёте свежий воздух и, конечно, насладитесь захватывающими видами с вершины горы.
Башкирские шиханы
Вы осмотрите геологические памятники — шиханы Торатау, Куштау и Юрактау. Погрузитесь в их историю и даже посмотрите на разработку: побываете у карьера и увидите вагонетки.
Стерлитамак
Завершим день прогулкой по историческому центру столицы башкирской соды. Вы окунётесь в атмосферу купеческой эпохи, узнаете интересные факты о городе и его жителях, полюбуетесь старинной архитектурой и почувствуете особый колорит.
Примерный тайминг
Дорога до ущелья — около 2,5 ч.
Прогулка по ущелью и подъём на гору — 2–3 ч.
Посещение шихана Торатау (без подъёма) — 1 час
Осмотр других Шиханов — 15 мин
Прогулка и обед в Стерлитамаке — 1,5–2 ч.
Обратный путь — 2 ч.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai ix35
Общая протяжённость маршрута — 400 км. Специальная физическая подготовка не требуется; можем подстроиться под ваши возможности
Тропа в ущелье — 5 км, максимальная высота подъёма — 425 метров. При подъёме на гору будет возможность остановиться и посидеть
Обед вы оплачиваете самостоятельно. Также за доплату можно будет прокатиться на колесе обозрения и посмотреть на Стерлитамак с высоты
Обратите внимание: в зависимости от погодных условий (дождь, снег) подъём на Бужатау может быть заменён на Торатау.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 151 туриста
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Меня зовут Диана. Я — профессиональный аттестованный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь и читать дальше
глубокое понимание уникальной культуры и истории Башкортостана. Я увлечена своей работой и с радостью делюсь своими знаниями с каждым, кто хочет узнать больше о нашем прекрасном крае.
Предлагаю увлекательные обзорные экскурсии по Уфе и Башкортостану. Мы посетим важнейшие исторические и культурные места, насладимся живописными природными видами и узнаем много интересного о нашей замечательной республике. Как опытный водитель, я обеспечу вам комфортные и безопасные поездки.
Отзывы и рейтинг
Александра
6 окт 2025
Безумно понравилось! Диана подстроидась под нашу ситуацию, и, несмотря на нехватку времени, мы провели с ней отличный день в Башкирии! Я осталась очень довольна тем, что видела, и вы не пожалеете!