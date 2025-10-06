Этот маршрут — для тех, кто хочет за один день прочувствовать дух Башкирии во всём его многообразии. Полюбоваться красотой Гумеровского ущелья, испытать азарт восхождения на гору Бужатау, своими глазами увидеть уникальные башкирские шиханы, не имеющие аналогов в мире. А в завершение окунуться в атмосферу купеческого прошлого Стерлитамака.

Описание экскурсии

Гумеровское ущелье

Начнём с прогулки по одному из самых красивых уголков Башкирии. Здесь — величественные скалы, природные тропы и удивительное спокойствие.

Гора Бужатау

Затем — подъём на высоту 425 метров. Вы вдохнёте свежий воздух и, конечно, насладитесь захватывающими видами с вершины горы.

Башкирские шиханы

Вы осмотрите геологические памятники — шиханы Торатау, Куштау и Юрактау. Погрузитесь в их историю и даже посмотрите на разработку: побываете у карьера и увидите вагонетки.

Стерлитамак

Завершим день прогулкой по историческому центру столицы башкирской соды. Вы окунётесь в атмосферу купеческой эпохи, узнаете интересные факты о городе и его жителях, полюбуетесь старинной архитектурой и почувствуете особый колорит.

Примерный тайминг

Дорога до ущелья — около 2,5 ч.

Прогулка по ущелью и подъём на гору — 2–3 ч.

Посещение шихана Торатау (без подъёма) — 1 час

Осмотр других Шиханов — 15 мин

Прогулка и обед в Стерлитамаке — 1,5–2 ч.

Обратный путь — 2 ч.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai ix35

Общая протяжённость маршрута — 400 км. Специальная физическая подготовка не требуется; можем подстроиться под ваши возможности

Тропа в ущелье — 5 км, максимальная высота подъёма — 425 метров. При подъёме на гору будет возможность остановиться и посидеть

Обед вы оплачиваете самостоятельно. Также за доплату можно будет прокатиться на колесе обозрения и посмотреть на Стерлитамак с высоты

Обратите внимание: в зависимости от погодных условий (дождь, снег) подъём на Бужатау может быть заменён на Торатау.